Sin pretender presentarse como suspirante o demasiado interesado en contender por la candidatura presidencial con miras al 2024, pese a que algunos ya lo mencionan entre los posibles candidatos y lo ven abanderando la coalición PRI-PAN-PRD, el hijo del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, Enrique de la Madrid, se encuentra de gira por territorio tapatío para cumplir diversos compromisos, habiendo pronunciado en ese contexto una interesante Conferencia Magistral bajo el título “México: retos y oportunidades”, contando con una copiosa convocatoria de personas de diversas afiliaciones políticas y sin partido que se dieron cita para escuchar lo que tiene qué decir este personaje que para muchos puede dar una férrea pelea a quien será candidato o candidata del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el ya no tan lejano 2024.

Quienes conocemos a Enrique, y yo lo conozco muy bien porque fuimos compañeros como diputados federales en la 58 Legislatura del Congreso de la Unión, sabemos que es un hombre de palabra, de conciencia, de valores y que siempre antepone el interés de México y los mexicanos a cualquier situación. Por ese motivo y porque es un hombre de política, no solo por estirpe sino por desarrollo personal, que además está bien informado, lo invité, -en mi calidad de presidente de la Agrupación Política Nacional (APN) “Confío en México”-, a impartir la citada conferencia teniendo como sede la Expo Guadalajara, un sitio emblemático de la cultura jalisciense que alberga cada año la Feria Internacional del Libro (FIL), el evento más importante de Latinoamérica en lo que a expresión literaria se refiere.

En su exposición, quien también es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, Enrique de la Madrid Cordero, fue crítico de la actual gestión lopezobradorista, y aunque lo hizo sin pronunciar en ningún momento el nombre del titular del Ejecutivo de la Nación, proporcionó cifras demoledoras del actual gobierno, y reconoció que en el pasado no se hicieron las cosas bien pero dijo que sin duda ahora están peor, dejando sobre la mesa una frase contundente: “lo poco que sirve de este Gobierno viene del pasado”.

Y Enrique se reconoció como parte de ese pasado en que se hicieron cosas malas pero también extraordinariamente buenas; por las primeras pidió perdón y por las otras, presumió que no por nada la gente ha venido defendiendo como nunca se había visto muchas creaciones pasadas como la Reforma Eléctrica, el INE, el Legislativo, y otras tantas instituciones que vienen de gobiernos anteriores.

“Entonces intuimos que no todo estaba mal, que hay cosas que están bien y hay que conservarlas, y que las que están mal no hay que repetirlas. Así de sencillito. Cuando el techo de una casa está mal, pues arreglas el techo no tiras la casa”, sostuvo.

Por ello dijo para seguir avanzando se tiene que partir de lo ya construido.

“¿Qué no haría yo de lo que están haciendo hoy?. Eso, tener la arrogancia y la ignorancia de pensar que el país no existe, que hay que inventarlo a partir de cero”.

Apuntó se debe empezar por reconocer problemas entre los cuáles él identifica tres muy graves: el que como país permitimos que se fuera haciendo una sociedad desigual; la inseguridad que ya lleva muchos años y cada vez va perdiendo mayor territorio y seguridad; y la corrupción.

Pero dentro de todo lo malo que considera existe en este momento, Enrique asevera todavía se cuenta con una exitosa plataforma que dejaron gobiernos pasados con la que se puede aspirar a más, y tras mencionar récords favorables que el país ostentó en diversas áreas, añadió que se puede aspirar a un país donde alcance para vivir bien, tener vivienda propia, salud y educación de calidad por el solo hecho de ser mexicanos, y que todavía nos quede dinerito para salir, para disfrutar y para viajar, en el contexto de un país en el que se pueda vivir con tranquilidad, y seguros. “Todo eso se puede hacer en los años por venir si hacemos lo correcto”, subrayó.

Manifestó que para avanzar en esa dirección, además de la plataforma ya mencionada, se puede sacar provecho del conflicto entre China y Estados Unidos para atraer empresas asiáticas a fin de generar mayores empleos y mejor remunerados; propiciar empresas de mayor valor agregado; sumarse al cambio que vive el mundo hacía las energías renovables “aunque algunos no le entiendan”; y hacer valer condiciones que le son favorables a nuestra nación como el hecho de contar con una población mayormente joven, para alcanzar ese país de clases medias al que tenemos derecho a aspirar. Para conseguir todo ello, dijo que solo falta ponernos de acuerdo entre nosotros y poner al ciudadano en el centro de todo.

Enrique de la Madrid busca la unidad, no la polarización

En otro de sus planteamientos, Enrique se pronunció por privilegiar la unidad por encima de la polarización; generar acuerdos; buscar coincidencias, y trazar un objetivo común: “lograr generar un país donde tengamos todas las oportunidades y luego buscar nuestros sueños”.

Al referirse al tema de la inseguridad, dijo que la impunidad es un defecto más grave que la corrupción porque no habría tanta corrupción sino hubiera impunidad. Ante ello, opinó se debe trabajar en cómo disminuir y llegar a tener cero impunidad. “En México ya es hora de que nos demos cuenta de que sí necesitamos un Estado de derecho de verdad; fortalecerlo y que se impongan los castigos”.

“México merece otra alternativa para seguir avanzando”, eso lo tiene muy claro quien todavía se niega a presentarse como aspirante, pero que al mismo tiempo, ya lleva ventaja en Jalisco, al menos en presencia y movimiento, en relación a otros nombres de posibles candidatos que todavía no figuran por estos rumbos como son el presidente nacional priísta Alejandro Moreno, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat o el mismo senador Santiago Creel Miranda.

Lo que es un hecho, es que el 2024 está a la vuelta de la esquina y siempre será importante dar voz y escuchar lo que tienen que decir quienes aún sin levantar completamente la mano -por razón de tiempos y guardar las formas-, pero ya tienen planteamientos, propuestas y proyectos para sacar a nuestro país a flote.

Salvador Cosío Gaona: @salvadorcosio1

Correo electrónico: Opinion.salcosga@hotmail.com