En un artículo de esta mañana —”Que todo fue mejor antes de AMLO, dicen Reyes Heroles y Riva Palacio”— cuestioné lo dicho en los diarios Excélsior y El Financiero por dos comentócratas que cayeron en una enorme falta de seriedad al decir que los gobiernos priistas y panistas fueron mejores que la administración de izquierda encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

En Excélsior, Federico Reyes Heroles —hijo de un exdirigente nacional del PRI famoso por sus puntadas, Jesús Reyes Heroles— argumentó acerca de que Miguel de la Madrid hizo un extraordinario trabajo como presidente de México.

En mi opinión, De la Madrid fue un presidente mediocre e inclusive irresponsable. Expresé que “el De la Madrid que los adultos de aquel sexenio sufrimos fue un tipo absolutamente distinto al que pinta el columnista de Excélsior: no fue un gobernante valiente, sino un tipo que se acobardó en la crisis del sismo de 1985; tampoco brilló como un inteligente conductor de la economía, sino que entregó pésimos resultados financieros; no fue un presidente capaz de hacer justicia, lo que demostró al no combatir dos asesinatos que sacudieron a México, el del periodista Manuel Buendía y el del agente de la DEA Enrique Camarena, y para colmo, un personaje que pasará a la historia como enemigo de la democracia, ya que permitió el fraude electoral de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas”.

Más allá de que mi opinión sobre De la Madrid no coincida con la del articulista de Excélsior, debo contar lo que alguien me dijo: que la intención de Federico Reyes Heroles no fue la de verdaderamente argumentar a favor de Miguel de la Madrid, sino contribuir con un proyecto de la derecha empresarial, la de Claudio X. González, que busca llevar a la candidatura presidencial de la alianza integrada por el PRI, el PAN y el PRD a un hijo del mencionado expresidente, Enrique de la Madrid Hurtado.

Se entiende la búsqueda de un candidato fuerte para tal alianza dada la ausencia de figuras verdaderamente destacadas en tales partidos.

En las encuestas de MetricsMx para SDPNoticias, en el PRI-PAN-PRD los mejores números, aunque en niveles bajísimos, los alcanzan de Ricardo Anaya y Lilly Téllez. Sin duda, a quienes apoyan a Enrique de la Madrid no les resultará demasiado complicado hacerlo crecer para que supere a Lilly y a Ricky Riquín.

Encuesta

No es mala idea tratar de inventar una biografía casi heroica al padre de Enrique de la Madrid, a pesar de que este fue uno de los peores presidentes de la historia reciente de nuestro país.

Un solo acto decencia personal y de honestidad intelectual tuvo el expresidente De la Madrid: cuando, en entrevista con Carmen Aristegui, acusó a Carlos Salinas de Gortari de haberse robado la mitad de la partida secreta de la presidencia, lo que significa cientos y hasta miles de millones de dólares.

Poco duró ese gesto de decencia del expresidente De la Madrid, ya que rápidamente el dinosaurio priista Emilio Gamboa lo obligó a retractarse, seguramente después de que este último recibiera un muy fuerte regaño del poderoso y perverso Salinas.