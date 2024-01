Luego de la polémica que generó en Jalisco la encuesta publicada en días pasados por el comunicador Federico Arreola Castillo, director de este espacio informativo, en la cual la empresa encuestadora Métrix daba 16 puntos de ventaja a la precandidata de Morena a la gubernatura del estado sobre el precandidato del partido en el gobierno Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, el propio periodista aprovechó una invitación de la Agrupación Política Nacional Plural «Confío en México», para defender en Guadalajara esa y otras encuestas que favorecen a Morena en esta entidad.

Ante un selecto grupo de integrantes del Consejo Consultivo de «Confío en México», APN que me honró en presidir, mi amigo Federico Arreola, impartió la conferencia “Estudios serios o Diarrea de Encuestas Patito”, durante la cual tuvo oportunidad de expresar los motivos que a su juicio, han propiciado los sorpresivos resultados de la encuesta que según reconoció, se realizó en dos ocasiones ante lo inusitado de los datos que arrojó en una primera aplicación.

El también fundador y director de SDP Noticias, detalló: “Les quiero decir que nuestras encuestas de Métrix son encuestas accesibles porque las hacemos para publicar, para servir a lectores, no para estrategia política, no para propaganda. Entonces no le invertimos demasiado dinero porque nuestro propósito es periodístico. Bueno, pues hicimos una encuesta para Jalisco, honestamente hablando para ver la ventaja que según nosotros tenía Movimiento Ciudadano. Pero para nuestra sorpresa, en los números que obtuvimos, Morena le gana a Movimiento Ciudadano con una diferencia de 16 puntos, que es mucho. Los encuestadores dijeron, no lo creemos, tiene que haber un error. Repetimos la encuesta, salió idéntica, 16 puntos de diferencia”, afirmó.

Según Arreola, existen factores que pueden estar provocando que los votos de la alianza PRI-PAN-PRD se estén yendo a Morena, y citó al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, como una de las posibles causas, pues además de que no goza de buena fama, se apropió inmoralmente de decidir la candidatura en Jalisco, sin importar el bajo perfil de la abanderada; lo que puede estar propiciando además éxodo de militantes priistas inconformes.

“Entonces, bueno, se juntan muchos factores en Jalisco que pueden justificar números ahora sí que en el arranque de las campañas locales que nadie esperaba. Alito hace lo que le da la gana con la alianza local. Los electores de la alianza local pues necesariamente dicen, yo no quiero saber nada de Alito, a ver a dónde me voy. Una opción es Movimiento Ciudadano, pero Movimiento Ciudadano lo único que ha exhibido en los últimos meses es que se está destruyendo. No sé siquiera si el gobernador y el candidato Lemus se llevan bien, pudiera ser que no. Entonces, Morena resuelve con una ex priista que no sé qué imagen tenga, pero sale bien en la encuesta. La encuesta está bien hecha, en mi opinión. Bueno, la hacemos nosotros, tengo que decir que está bien hecha, pero hemos demostrado que está bien, hemos demostrado que acertamos”.

Conferencia de Federico Arreola, Confió en México: "Estudios serios o Diarrea de Encuestas Patito" (Confió en México)

Arreola insistió: “A nosotros nos salió Claudia Delgadillo, que estuvo en el PRI, luego se pasó al Verde y ahora está en Morena, adelante del señor Lemus, así nos salió. ¿Cómo va a terminar la elección? Pues no lo sé. Vamos a volver a encuestar Jalisco y ya veremos si se confirma esto o no”.

En el diálogo con integrantes de Confío en México, Federico aprovechó para expresar su punto de vista en cuanto a lo que ocurre en Movimiento Ciudadano a nivel nacional, y criticó que su dirigente Dante Delgado no quiso ir a la alianza, “jugueteó con la posibilidad de que fuera Samuel García, el candidato. Samuel, pues es un muchacho muy frío. Yo sigo sin entender por qué en Monterrey presumimos de que para contratar un lavacoche le pedimos un título de maestría en negocios de Harvard, y para gobernador ponemos al primer imbécil que se nos presenta... Samuel, antes El Bronco, Rodrigo Medina, o sea...”.

Durante su ponencia, Arreola, indicó que los partidos necesariamente hacen encuestas más profundas para orientar sus decisiones, inclusive elegir candidatos. Sin embargo, opinó que las encuestas deberían servir para tres cosas. “Una, para orientar a los partidos y tomar decisiones, elegir candidatos, diseñar estrategias, ver si hacer la campaña en este barrio o en este otro. Las encuestas a nosotros, los medios, nos sirven como producto periodístico, para alimentar el debate, informar, etcétera, generar noticia. Y bueno, los partidos y sus promotores también las utilizan como instrumento de propaganda, con la idea de que si vas ganando, pues haya gente que se sume a tu causa simplemente porque vas ganando. Hay mucho debate acerca de si eso ocurre o no, pero hay en muchos países restricciones”.

Añadió, el debate metodológico en las encuestas es otra cosa, y es un tema muy serio, pues en México se piensa todavía, que las mejores encuestas son las que se aplican en vivienda, por la poca cobertura de telefonía fija. “El 40% de la gente no tiene teléfono en este país. En otros lugares las encuestas son telefónicas y funcionan bien. Pero ahora encuestar en vivienda también es muy complicado. Yo no me imagino a los encuestadores entrando, y menos me los imagino saliendo con vida de ciertos barrios de Matamoros, Reynosa, Laredo, Ciudad Juárez, Michoacán, la Sierra de Guerrero, etc. Y en la Ciudad de México, tan llena de edificios de condominios, así se está poniendo Guadalajara y Monterrey, edificios de apartamentos, donde el encuestador de vivienda simplemente no tiene acceso”.

Afirmó, las encuestas de redes sociales no son confiables porque están muy controladas por los dueños de las empresas.

Asentó que las encuestas pueden fallar y desde luego sus resultados no son concluyentes, no obstante, la probabilidad dijo, empieza siendo un concepto ético, “y yo creo que, éticamente, manejadas las encuestas, son muy útiles. Manejadas sin ética, pues son muy inútiles, porque engañan y se engaña el que se las cree”.

Arreola Castillo, subrayó es difícil saber si las encuestas influyen en el electorado, al tiempo que abundó, que para saber cuáles son las encuestadoras más confiables lo mejor sería pedir a los medios de comunicación, después de cada elección, hacer una comparación entre lo que se pronosticó y el resultado a fin de determinar su confiabilidad o no.

Si me preguntan a mi, considero que las encuestas sí inciden en el pensamiento y la opinión del electorado y de ahí que sea indispensable una mayor vigilancia de las casas encuestadoras. Existe una reglamentación que el Instituto Nacional Electoral ha venido estableciendo desde hace algunas elecciones, exigiendo el registro de las empresas encuestadoras y después vigilando, dicen ellos, que su desempeño sea adecuado. La cuestión es que hace falta más vigilancia, más estructura en el control y revisar bien la norma que establece los parámetros de cuándo una empresa puede calificarse como confiable para medir una opinión pública.

En la medida en que avanza la transparencia, sería ideal que pudiésemos pedir y tener a la mano los datos, la mecánica, los resultados., no nada más la gráfica, sino poder analizar cómo se hizo, cuál fue la pregunta, en qué se realizó, en qué se basó, y podríamos creer.

Mi planteamiento es que sería adecuado sancionar a los partidos políticos que usan encuestadoras de dudosa procedencia y sus encuestas ‘Patito’ para manipular determinaciones en la elección de sus candidatos.

Aquí va también el tema de las encuestas, pedirle a los partidos que sean serios, que utilicen las encuestas como un medio real, si los padrones no existen, si no hay forma de llevar a cabo la elección de candidatos de una manera directa y se van a hacer encuestas, exigirles que sea a base de encuestadoras serias y no de encuestas patito, y que muestren en qué basaron sus resultados para poder creerles porque después resulta que son encuestas que nunca se hicieron o se inventaron para favorecer perversamente a determinado candidato o candidata que en realidad no son populares.

Queda pues todavía mucho camino por hacer y mejorar en este tema. Vemos miles de casas encuestadoras y son muy pocas las que se pueden considerar serias y con alta reputación. Desgraciadamente, en tanto no se regulen, no se les exija y no se les vigile, seguiremos teniendo encuestas patito que ponen como ganador a quien las ordena y las paga.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinionsalcosga23@gmail.com