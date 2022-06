Tengo otros datos

La investigación realizada por un grupo de científicos internacionales encabezados por los expertos del Environmental Defense Fund (EDF) documentó los niveles excepcionalmente altos de contaminación por metano que escapan de las instalaciones de hidrocarburos en Chiapas, Tabasco, Veracruz y la costa de Campeche. Las emisiones procedían principalmente de la quema de gas natural no utilizada a raíz de una infraestructura ineficiente en el sector petrolero.

El estudio realizado por los académicos europeos, fue aprovechado por la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz para culpar al gobierno de la Cuarta Transformación (4T) de la liberación de 40 mil toneladas de gas metano en un yacimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) en diciembre pasado; pero lo que no dijo la legisladora panista es que este problema no empezó en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sino desde hace varios décadas, y que no solo opera en la extracción de crudo de esa zona la hoy empresa productiva del Estado, sino que también trabajan empresas privadas.

El estudio de los científicos del viejo continente encontró que en las instalaciones de producción y procesamiento de gas y petróleo en tierra emitieron más de 10 veces la cantidad de metano reportadas en los inventarios, de manera inversa, las emisiones de las plataformas petroleras costa afuera fueron 10 veces más bajas. Los datos sugieren que el gas producido eficientemente costa afuera es transportado mediante ductos hacia las instalaciones terrestres, y es ahí donde este se quema o se libera a la atmósfera.

Las emisiones de gas metano tienen un impacto 80 veces mayor que el CO2

Las emisiones de metano contribuyen a la contaminación del aire y son un poderoso agente de calentamiento global, que genera un impacto 80 veces mayor que el CO2 en las primeras dos décadas después de ser emitido. El metano es también el principal componente del gas natural, lo que significa que estas emisiones son un enorme desperdicio de recursos.

La quema de gas natural cuando se extrae petróleo en México ocasiona que se emitan miles de toneladas de metano y esto se debe a la falta de infraestructura en gasoductos y tecnología, lo que imposibilita aprovechar y comercializar el energético que actualmente tiene una alta demanda en el mercado internacional por ser un fósil que facilita la transición energética ya que este insumo se utiliza para producir electricidad y es mucho menos contaminante que el que se genera con carbón y combustóleo.

En 2012 operaban en México 11 mil 347 km de gasoductos de transporte, actualmente esta red ha aumentado a más de 22 mil kilómetros de tubería por donde pasa el gas natural, además de que el actual gobierno federal está construyendo otros tramos como es el del estado de Oaxaca y la planta de licuefacción de Salina Cruz que servirá para exportar gas a países de Asía; con esto dentro en poco tiempo se podrá aprovechar esta infraestructura para explotar de mejore manera este valioso energético y se reduzca la emisión de gas metano.

De acuerdo al estudio titulado “Una historia de dos regiones”, publicado en Environmental Research Letters, la quema de gas natural en la región del Golfo de México por la extracción de petróleo representa una pérdida de 100 mil millones de pies cúbicos de gas natural al año, o un aproximado de 4 mil millones de pesos al año.

En 2018, México emitió regulaciones federales para establecer estándares claros para la industria respecto a la reducción de emisiones de metano en la cadena de suministro de hidrocarburos, normas que ayudarán a que se logre la meta establecida en un acuerdo trilateral con los Estados Unidos y Canadá para reducir estas emisiones en un 40-45% para 2025.

Emisiones de gas metano alcanzaron niveles extraordinarios en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón

La emisión de gas metano en el Golfo de México llegó a cantidades extraordinarias en los sexenios de los presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa debido a que en esa época la producción de petróleo llegaba a más de 3 millones de barriles diarios, por lo que no se entiende la actitud de la senadora Xóchitl Gálvez de querer culpar al Gobierno de la Cuarta Transformación del problema de la emisión de metano.

Lo que tampoco sabe la legisladora del Partido Acción Nacional es que las granjas porcícolas y de ganado bobino también emite gas metano a la atmósfera en cantidades considerables.

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los sistemas de producción pecuaria son la causa de 15% de las emisiones de estos gases en el país, y son los ganados bovino y porcino las principales fuentes de los mismos. En las cadenas de suministro porcino las emisiones provienen principalmente de la producción de alimento, y después, del manejo del estiércol.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015, la gestión de estiércol en las granjas porcícolas produjo 4 mil 844.64 Gg de CO2e en un año, lo que equivale a la cantidad de emisiones de CO2 resultado de la generación de electricidad en el Estado de México o de 1 millón 291 mil 904 vehículos en el país.

Los dichos de Xóchitl Gálvez sobre la emisión de gas metano a la atmósfera, y culpar de esto administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como si el problema hubiera empezado el primero de diciembre de 201,8 solo reflejan su ignorancia y su mala leche.