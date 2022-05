TENGO OTROS DATOS

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, retó al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) para que de forma masiva se instalen paneles solares sin costo en los hogares de los mexicanos, cuestión que permitiría la generación de energía limpia y reducir los costos de la luz.

La propuesta del dirigente panista no parece viable desde el punto de vista financiero, ni técnico ya que el proyecto para generar electricidad con paneles solares seria muy costoso para el erario y la electricidad producida que tiene como fuente el sol, no es una energía continua ya que no se genera en las noches, ni en días nublados, por lo que se tendría que seguir dependiendo de la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además hay sospechas de corrupción de miembros del blanquiazul por el proyecto fotovoltaico en Aguascalientes que ya lo empezaron a pagar los contribuyentes de estado sin que la planta funcione.

Según Cortés Mendoza el programa costaría 4 mil 180 millones de pesos , pero esta cantidad está muy por abajo del costo real.

El precio de instalación de un Kit básico de 2 Paneles solares ronda entre los 20 y los 22 mil pesos. Para el consumo promedio de un hogar mexicano el costo de una instalación puede variar entre los 43 y 46 mil pesos, debido a que una instalación residencial lleva entre 4 y 12 paneles.

Si multiplicamos 43 mil pesos que es el costo promedio de los paneles solares por 35 millones de hogares que serían los propuestos para el proyecto de energía tendríamos que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que liberar más de un billón y medio de pesos, lo que equivale al 19% del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año. Este presupuesto alcanzaría para hacer otras nueve refinerías como Dos Bocas, o 20 aeropuertos como el AIFA y se tendrían que cancelar algunos programas sociales.

Otra cosa que deberían aclarar algunos miembros del Partido Acción Nacional, antes de discutir su propuesta energética es lo referente a la planta fotovoltaica del municipio de Aguascalientes, que según esto debería estar en funcionamiento desde abril del 2020 pero hasta la fecha la central eléctrica sigue parada pese a la gran inversión que se ha hecho con recursos públicas de la alcaldía de la capital hidrocálida.

Hace unos días Anayeli Muñoz, candidata a la gubernatura de Aguascalientes por Movimiento Ciudadano (MC), señaló a Teresa Jiménez Esquivel, su rival de la coalición Va por México, de estar enquistada en una supuesta trama de corrupción con la planta fotovoltaica que tendrá endeudado al municipio de la capital de Aguascalientes por varios años.

El equipo jurídico de Movimiento Ciudadano señaló que la planta solar debía estar en funcionamiento desde dos años, pero no está operando a pesar de contar con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que el municipio ya está cumpliendo con sus obligaciones de pago y además, el municipio aprobó una ampliación al contrato del 300%, lo que llevará décadas en poder ser cubierto.

La documentación presentada por el partido naranja sostiene que el contrato supone un costo de 20 mil millones de pesos en los próximos 30 años, a pesar que el municipio únicamente tiene un consumo eléctrico promedio de 14 millones de pesos al año (420 millones en 30 años), lo que representa un sobrecosto de 19 mil 580 millones de pesos.

Para garantizar el contrato, el municipio comprometió el 26% de las Participaciones Federales y el 15% de los ingresos totales durante los próximos 30 años.

La candidata del partido naranja también señaló la existencia de un solo beneficiario final del negocio de la planta solar: Eugenio Javier Maíz Domene, pues MD Iluminación (la empresa que también estuvo inmiscuida en la adquisición por parte del municipio de Aguascalientes de luminarias a sobreprecio, cuando era la presidenta municipal, Teresa Jiménez Esquivel) y Next Energy del Centro (la responsable del parque fotovoltaico incompleto) que le pertenecen a este empresario. Además, sostuvieron que Maíz Domene es socio de Jovita Morín Flores, presidenta de la Comisión de Justicia del PAN.

El proyecto de generación de energía en la capital hidrocálida contemplaba 100 hectáreas y hasta el momento solo se han construido 53 hectáreas. El municipio de Aguascalientes ha comprometido para el proyecto energético 7,854 millones de pesos, lo que equivale a 1 de cada 4 pesos, 26% de las participaciones federales que recibirá el municipio hasta 2050.

La propuesta del dirigente panista para que haya paneles solares en 35 millones de hogares mexicanos y estos generen energía eléctrica limpia y renovable a menor costo es inviable financieramente y técnicamente, y antes de estar promoviendo planes que nunca podrían llevarse a cabo debería exigir a su candidata al gobierno de Aguascalientes que aclare lo que está pasando con la central solar que mando a construir en ese estado.