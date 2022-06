Me parece tan indignante. Y, digo, no soy meteoróloga, pero siento especial interés por todas las cosas que tienen que ver con el clima. Creo que eso me lo heredaron mi hermana y mi madre. Estaban siempre pendientes del clima: si llovería o bajaría la temperatura y cosas así. Siempre estaban enteradas.

Así que bueno, en mi cuenta de Twitter sigo a varios meteorólogos muy prestigiados y cuentas acerca del clima.

Sobre todo sigo a una cuenta en particular que es muy certera que se llama: @ChaacTlaloc. La lleva quien fue ex coordinador del Sistema Metereológico Nacional, y tiene su espacio diariamente en el noticiero de Denise Maerker.

Él, desde hace días, venía indicando la formación de Agatha y la fuerza con la que vendría. Aquí las pruebas.

Esto lo publico hace 5 días

Antes:

7 AM CDT #Domingo 29 de mayo: #Agatha se convierte en #huracán Se pronostica un fortalecimiento adicional antes de que llegue a la costa del sur de México el lunes via NHC https://t.co/FzUxG3hQ0V — IngGeofisico🌪 (@ChaacTlaloc) May 29, 2022

En verdad, se venía anunciando y avisando de la fuerza con la que impactaría Agatha a Oaxaca, pero para el gabinete del presidente y para el propio presidente, no estaba pasando nada.

Ni siquiera tocaban el tema, y la verdad yo leía con angustia que iba a ser muy fuerte y las autoridades parecían ser totalmente indiferentes (o lo fueron). Y es que, claro, mañana serán elecciones en ese estado. Oaxaca es un pedazo de pastel que Morena quiere comerse. No podían hacer mayor escándalo.

Y Agatha llegó e impactó con toda su fuerza, dejando muchísima devastaciones y poblaciones incomunicadas. Hasta días después es que al presidente se le ocurre ser “buena onda” y mandar ayuda, considerando yo, que dejo pasar bastante tiempo en hacerlo.

Y mientras comunidades enteras se encuentra bajo el agua, habiéndolo perdido todo, e incomunicadas, pues las elecciones no pueden esperar y mañana serán los comicios.

Me sorprende muchísimo que el presidente no haya mandando posponerlas por la tragedia en Oaxaca, porque no nada más hubieron pérdidas materiales sino humanas, la cosa sigue como estaba y mañana levantarán sus casillas.

Es que, ¿en serio la política puede llegar a deshumanizar de tal manera a las personas? ¿No era ahora la propiedad restablecer puentes de comunicación a las poblaciones incomunicadas, brindar ayuda, crear refugios y centros de atención?

¿Es así como hay que ser para ser un político?

Pues es un horror...

Una verdadera indiferencia, y la prueba contundente de que las personas en medio de las tragedias no importan nada para este gobierno.

Todo el dinero que se va a gastar en estas elecciones se pudo utilizar para recuperarle algo a la gente que lo perdió absolutamente todo.

En fin... No veo salida, no veo humanidad. No veo además como quieran ser simpáticos para que Morena gane en Oaxaca, habiéndolos sumido en el olvido por unos comicios electorales.

Mi corazón con todo los oaxaqueños. Que Dios nos ayude.

Es cuanto.