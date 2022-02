El Space de Lilly Téllez: Lilly se destapa

Después del Space de Loret de Mola, la cuenta de Twitter Sociedad Civil México @SocCivilMx armó otro con la Senadora por el PAN, Lilly Téllez. La formula de los Space que arma @SocCivilMx, buscar a alguien que no le gusta la 4T y darle a Morena con todo.

Si hay alguien que le ha tirado a la 4T es la senadora ex morenista Lilly Téllez. Habló de cómo se sintió engañada por el partido que le dio su entrada a la carrera política que ahora está llevando. Ahora está demandando a López Gatell por su ineficiencia y busca que se le haga un juicio político a AMLO. De ser una convencida morenista a buscar una bancada conveniente a sus intereses políticos, teniendo como elección el PAN.

Lilly ha ido aprendiendo a hablar como político y a torear las respuestas hablando sin responderlas. La pregunta que más recuerdo es la que le hizo Manuel Díaz, también columnista de SDPNoticias. Siento que no fue a modo por lo que habló y habló y no respondió nada. Manuel le preguntaba sobre cómo involucrar a la sociedad civil que no está de acuerdo con lo que esta haciendo el presidente. Téllez hablo de todo, menos de cómo hacer esa conexión con las personas que pudieran ser la base de votantes para realmente hacer una verdadera oposición.

Después de esto, alguien del Space le hizo la pregunta que estaba esperando. Como beisbolista bateando para Home Run, Lilly se aprovechó de la pregunta para autopromocionarse. Así como lo lee, la senadora Lilly Téllez está buscando ser candidata a la presidencia. Y no solo quiere ser candidata a la presidencia, quiere competir contra Claudia Sheinbaum, diciendo que ella es una mucho mejor candidata que ella. Además dice que siendo presidente buscaría meter a la cárcel a López Obrador y sus “cómplices”.

Téllez dijo todas las palabras mágicas que los anti-4T quieren oír, odia a Morena, vencerá fácilmente a Sheinbaum y meterá a la cárcel a AMLO y su pandilla. La estrategia es muy similar a la que uso AMLO para ganar la presidencia ¿o no?

¿Usted cómo ve a Lilly Tellez como candidata a presidenta? ¿Cree que la Alianza PRI-PAN-PRD la tomen como abanderada? Si no es así, ¿quién la podría poner como candidata? ¿Movimiento Ciudadano?

¿Usted cree que Lilly Téllez tenga lo necesario para poder ser una candidata independiente?

Después del destape, el Space desvarió un poco y preferir dejarlo. Un poco más adelante, seguí oyendo a los participantes hablando del odio a Morena y la admiración hacia la senadora, que respondía con el mismo amor que le enviaban. Cerró con las palabras de todos los políticos que dicen que trabajaran por el país y demás.

Fue un foro interesante, con menos del 10% del Quórum del Space de Loret y una duración mucho menor también. Nadie habló mal de Lilly y podría asegurar que solo participaron simpatizantes de la senadora.

Como decía en Twitter, 66 mil personas no son suficientes para considerarlas un movimiento fuerte a favor de Loret y en contra de AMLO, menos lo va a ser un espacio con solo 7,000 personas.

Qué bueno que haya personas que están pensando lanzarse a la presidencia, solo habría que decirles que ya van tarde y que muchos mexicanos esperamos más propuestas que promesas rotas cuando no metan a nadie a la cárcel.

Con el auto destape de Lilly, ¿qué partido levantará la mano para que sea candidata a la presidencia? Eso, está por verse.