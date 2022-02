Lilly Téllez propone comisión para investigar cualquier posible conducta delictiva del hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de redes sociales la Lilly Téllez informó que ha presentado la creación de una Comisión Especial en el Senado de la República para investigar a José Ramón López, hijo mayor de AMLO.

La propuesta de la abanderada del PAN surge a raíz de un reportaje realizado por el medio Latinus en donde se evidencia que el hijo de AMLO habitó en una propiedad con valor aproximado a los 7.6 millones de pesos.

Sin embargo, la noticia sale a relucir debido a que la propiedad perteneció a un alto funcionario de la empresa petrolera Baker Hughes, misma que actualmente mantendría importantes contratos con Pemex.

Ante esta información, la senadora Lilly Téllez exigió investigar al hijo mayor del presidente AMLO, José Ramón López bajo los delitos de:

La propuesta de la creación de la comisión comisión especial para investigar al hijo de AMLO, detalló Lilly Téllez estaría integrada por legisladoras y legisladores de oposición.

Además, Lilly Téllez destacó que se le dará seguimiento para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a fondo los posibles delitos.

Respecto a las declaraciones del presidente AMLO durante la mañanera de hoy 1 de febrero sobre que se que investiguen a su hijo José Ramón porque “no van a encontrar nada”, Lilly Téllez calificó la situación de preocupante.

Lilly Téllez insinuó que muy probablemente el presidente AMLO podría tener todo “amarrado” para que pese a que se realice la investigación las autoridades no logren encontrar nada.

“Hoy el presidente de la República dijo que se investigue y que seguramente no se va a encontrar nada. Me preocupa mucho esa declaración del presidente porque de alguna forma significa que tal vez tiene todo ya amarrado para que una investigación no detecte esta burla, esta evidente burla a la ley”.

Lilly Téllez