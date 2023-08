En la política siempre hay traiciones... O casi siempre. Pareciera que algunos políticos para serlo, se arrancan el corazón de sus entrañas, para no vincularse afectivamente con nadie y para poder pasar por encima de cualquiera.

En un programa de hace días en el canal de Milenio TV, estuvo como invitado Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Algunos ya ni lo recordarán quizá, de tanto tiempo que había pasado sin saber nada de él.

Como recordarán, Santiago Nieto fue director de la UIF durante los primeros años del obradorismo. Tuvo un escándalo que fue muy sonado, el de su fastuosa boda en Guatemala que rayó prácticamente en el derroche, lujo y más lujo por doquier… ese derroche y esos lujos y abuso de recursos que tanto condena siempre el presidente de México.

Después de ese suceso Santiago Nieto abandonó el cargo y lo sucedió Pablo Gómez, izquierdista de toda la vida, uno de los hombres más respetados en la 4T.

¿Porqué Santiago Nieto abandonó el proyecto de AMLO? A raíz de su suntuosa boda es que él decide renunciar para no manchar más al gobierno de Obrador, ya que su proceder iba contra los “lineamientos” de lo que debe de ser o parecer un morenista. Lo despidieron, pues, pero le dieron chance de que él renunciara.

En la entrevista que le hacen varios periodistas de Milenio TV, en el segmento llamado “La mesa de Café Milenio” se le cuestionaba a Santiago Nieto cómo ha vivido desde fuera el desempeño de la UIF ahora dirigida por Pablo Gómez.

Santiago dio a entender que literalmente Pablo estaba más en la grilla que en el trabajo serio, porque según Nieto el señor Gómez considera a la UIF como un órgano político y Santiago lo considera un órgano técnico.

En sencillas y llanas palabras, Santiago Nieto dedujo que Pablo Gómez no trabaja para los intereses de la nación, sino para los intereses obradoristas y él cuando ejercía en el puesto llevaba a cabo los lineamientos como todo buen servidor público.

Es decir: Santiago Nieto le aventó tierra a Pablo Gómez, porque no conforme con decir esto, también aseguró que apoyará la candidatura de Marcelo Ebrard para la Presidencia en 2024, y que si no se lleva un huesito por ahí, entonces que “amaría” poder ser fiscal general y también no suelta la idea de poder ser gobernador de Querétaro porque como recordarán él es oriundo de este hermoso estado y estuvo intentándolo hace dos años.

En pocas palabras, casi casi dio a entender que lo que le caiga será bueno, pero que donde él quede va a depender de en donde quede Marcelo Ebrard.

Mencionó también que el papel de Pablo Gómez ha sido “mediocre” pues ha habido un estancamiento en el avance contra la corrupción. Es decir, que el papel de Gómez ha sido ineficiente... ¡Vaya! ¿La envidia? ¿El resentimiento?

Prácticamente con esta entrevista “canta” su enemistad con Andrés Manuel López Obrador. Nieto ofendió a un hombre que es de vital importancia en la vida política y personal del presidente de este país, ya que Pablo Gómez es sumamente querido y valorado por AMLO.

Por supuesto, no puedo creer que Santiago Nieto no supiera de ello. Y al final de cuentas si Santiago Nieto estuvo donde estuvo y es lo que es lo debe al presidente.

Pero además de todo, el que Nieto apoye a Marcelo es también una estocada para Obrador. Porque ya no podemos negar ni ocultar que Sheinbaum es la favorita del presidente.

Así que creo que ahí hay una especie de revanchismo de Nieto contra Obrador.

Hay una guerra intestina que se ha gestado en ambos y, ¡vaya!, qué golpeteo puede ser más fuerte contra el presidente que su ex colaborador además de aplaudir a Marcelo Ebrard ataque el desempeño de Pablo Gómez, figura fundamental en la ideología del presidente de todos los mexicanos.

Creo que esto le pasa al presidente por creer que todo mundo le ama.

Debe de ser muy confuso ser presidente y no saber si la gente que se le acerca es porque genuinamente le quieren o lo hacen por interés.

Por supuesto que las declaraciones que dio Santiago Nieto ayer, en nada ayudan ni benefician a Marcelo Ebrard.

Al contrario, creo que estará sorprendido Marcelo porque Santiago, digamos mostró que él no quiere saber nada de la 4T, pero tampoco Ebrard y quizá para el canciller no sea momento de aceptarlo.

De todos es sabido que Marcelo está a un pasito de salirse de Morena aunque diariamente insista que esto no es así.

Pero es que Marcelo no es tonto. Primero tendría que hacer base con alguien o con algo para tener asegurada su permanencia en la política y todavía no hay claridad en este tema para él

No sé cómo es que personajes como Santiago Nieto siguen perpetuándose en el poder, a pesar de no haber demostrado un solo resultado favorable y positivo para el país.

Son esos extraños personajes de la política que me intrigan mucho porque no entiendo qué o quién (o quiénes ) son los que los mantienen a flote.

Y que ni se le ocurra voltear a ver a Querétaro. La gente no votaría por él, pero afortunadamente de eso no tenemos que preocuparnos los queretanos por ahora.

Y sí… de traiciones y deslealtades esta hecha la política. Por eso ahora entiendo el porqué para AMLO es tan importante la lealtad. Jugarretas como esta duelen y lastiman, por eso se esfuerza y se aferra a tener junto a él a gente que él cree que le quiere bien.

No todos, señor presidente, no todos. Abra bien los ojos. Porque el juego de traiciones y deslealtades apenas empieza.

Es cuanto.