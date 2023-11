En continuación con el proceso de impugnación de Marcelo Ebrard y con las recientes quejas en contra de Morena, el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, manda este mensaje al ex canciller.

Y es que Marcelo Ebrard fue el único inconforme con los resultados de la encuesta de Morena, señalando que el proceso estuvo plagado de inconsistencia y Claudia Sheinbaum tuvo apoyo desde el gabinete federal .

Por lo mismo, ha señalado en varias ocasiones su inconformidad, determinando que el 9 de noviembre emitiría su decisión de quedarse en Morena o no, aunque se desconoce si con esto, participaría en las elecciones 2024, a celebrarse el domingo 2 de junio.

Mario Delgado manda este mensaje a Marcelo Ebrard por sus quejas contra Morena

Durante su conferencia de prensa semanal, Mario Delgado mando un mensaje a Marcelo Ebrard, indicando que está seguro que, pese a sus quejas y la delimitación que dio para decidir, el ex canciller se quedará en Morena.

Mario Delgado también respondió a la pregunta de si se está omitiendo la impugnación de Marcelo Ebrard contra Morena para “acorrarlo”, señalando que respetan mucho al ex canciller , reconociendo toda su aportación al partido.

Por lo que su partido, es decir Morena, no está planeando sacarlo y no le haría algo así, negándolo categóricamente, añadiendo que la Comisión de Honestidad y Justicia no está realizando nada fuera de lo normal .

Destacó que por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena está llevando un proceso serio, añadiendo que comenzará a citar a las personas que señaló Marcelo Ebrard.

Aunque Mario Delgado desconoció la cantidad de tiempo que le llevaría a la comisión dictaminar, sí destacó que Morena se encuentra dentro de los tiempos establecidos y se ha analizado la impugnación.

Mario Delgado habló sobre presidencias municipales, congresos locales y gubernaturas rumbo a las elecciones 2024

De acuerdo con Mario Delgado, explicó que las presidencias municipales y los cargos en congresos locales tendrán diferentes niveles de alianza , dependiendo de los números que observen y lo que más convenga para Morena.

Igualmente destacó que se firmarán acuerdos por los 32 estados, sin embargo, Mario Delgado respondió que esto dependería de los números para formar las alianzas, haciendo mención a los firmados para Jalisco, Ciudad de México y Yucatán .

Aunque destacó también que hay veda desde el 5 de noviembre para todos los aspirantes a las gubernaturas de los estados y que no se pueda considerar actos anticipados de campaña.

Por otra parte, Mario Delgado mencionó que en Jalisco, CDMX y Yucatán ya iniciaron los periodos de precampaña , por lo que Claudia Sheinbaum acompañará a los aspirantes seleccionados una vez que se den los resultados.

Pese a esto, el 10 de noviembre no estará presente durante los resultados, lo cuales, serán dados para cada estado a una hora particular; mantendrán una reunión con la Comisión Nacional de Encuestas de Morena y se les informarán los mismos .

Sin embargo, en cuanto a la paridad de género , será discutido nuevamente con los aspirantes, después de que se den a conocer las encuestas a los medios de comunicación, estimando que el viernes por la tarde ya se daría a conocer a los 9 candidatos.

Mario Delgado y Claudia Sheinbaum, encabezaron conferencia de prensa con aspirantes a candidaturas de los estados por Morena (Andrea Murcia Monsivais)

Encuesta MetricsMX: Así va la virtual candidata de Morena rumbo a las elecciones 2024

En la encuesta MetricsMX del 9 de octubre 2023 (compartida por SDPnoticias), Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar, sin embargo, también aparece Marcelo Ebrard y lo sobrepasa con más de 50 puntos de diferencia.

Esta es la intención al voto de las dos virtuales candidatas y el porcentaje de Marcelo Ebrard en el escenario de que fuera candidato de Movimiento Ciudadano .