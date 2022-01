El retorno de… Banamex

PROMETEO

La ultima convención Bancaria número 84, cuyo tema fue “La Banca como impulsor del Crecimiento Económico 2021″. Los responsables de los Bancos extranjeros y Nacionales, señalaban que la situación actual cambiaba sus planes y que mantendrían su apuesta por el país. Sin embargo, para este año 2022, Citigroup anuncia la venta al mejor postor de Banamex. Sin duda la noticia del año en el sector financiero mexicano, debido al impacto en el mercado y los escenarios diversos que esto generara en el sector financiero mexicano.

Citigroup, señala que es su estrategia salir del mercado de consumo y empresarial, concentrándose en negocio corporativo y grandes patrimonios. Con datos del propio Citigroup, estiman que la venta involucra cerca de 20 mil mdd en préstamos (tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos hipotecarios y prestamos empresariales) y alrededor de 30 mil mdd en depósitos, por lo que el capital contable anduviera en el orden de los 10 mil mdd.

Esto es a manera general descontando su Banca Corporativa y lo Patrimonial que consideran conservar como Citigroup. Han dejado claro que para algunos Banamex es una Joya, solo que no para ellos. Se estima que a la venta debe realizarse en el primer semestre del año, cumpliendo con los requisitos legales entre los USA y México.

Banamex está por cumplir 138 años, durante la mayor parte del siglo XX, bajo el liderazgo de la familia Legorreta. Quienes con un grupo de profesionales con experiencia en el mercado lo convirtieron en una gran institución con valores y resultados, que formo parte clave del desarrollo económico de México en su mejor momento.

Siendo en el año de 1982, que el gobierno estatiza la Banca mexicana y en el caso de Banamex que en 1991 se privatiza en favor del Grupo Accival de Roberto Hernández y Alfredo Harp en una cifra de 5 mil mdd. Mismos que lo venden en 2001 a Citigroup en 12 mil 500 mdd. Ahora en esta nueva venta se podrá identificar el nuevo valor que le darán al Banco Nacional de México.

Para Citigroup ha sido un gran negocio, pues la utilidad promedio en estos 20 años ha sido del orden de los 1 mil v cada año, así que lo que pagaron en 2001 y lo que ahorraron en ISR, ya se ha recuperado 2 a 1 y con la venta en un plazo de 20 años habrán retornado su inversión en mínimo 3 a 1.

Para Banamex, significó pasar del ser el Banco número uno, a ser el cuarto del sistema, de ser un banco innovador en productos de colocación y captación y líderes en cada región, a ser un banco que poco poco ha ido perdiendo participación territorial en los negocios y que ha sido mejor aprovechado por los Bancos Españoles y Banorte.

Para Citigroup, Banamex, le representa el 5 por ciento de sus ganancias globales, para BBVA su operación en México es casi el 50 por ciento de su ganancia global y para Santander su operación en México es del orden del 25 por ciento. Ahí queda clara otra razón de porque se van. No es su perfil de negocios. Con su banca corporativa y patrimonial, con el 5 por ciento de su plantilla actual pueden mantener su rentabilidad local, como lo habían hecho desde hace más de 100 años que Citi opera en México.

En mi opinión, otro factor que fue disminuyendo la participación de mercado y negocios, fue la rotación de personal, el empoderamiento de los perfiles corporativos y externos, que le fueron quitando la esencia al perfil y talento humano que Banamex tenía en su gestión en los mercados regionales y metropolitanos y que el daban un valor especial. Se perdió calidad de servicio, identidad, talento y compromiso de formar parte del mejor Banco de México y eso se paga con el tiempo.

Con 1,273 sucursales, 8 mil cajeros automáticos y una base de 38 mil empleados, se requiere de toda una estrategia empresarial, no solo de capital que es bastante alto, sino de estrategias de negocios viables, vincularse con los empresarios locales y crear la mejor oferta de valor de servicio para reposicionar al banco y volverlo nuevamente competitivo en el mediano plazo.

Banamex fue innovador con la Banca electrónica, era el líder con Banco en su Casa y Banco en su Empresa, hoy con las Fintech y la sistematización de procesos en línea, el Banco debe volver a competir con jugadores más ágiles y que saben lo que quieren del mercado. Ofrecer doble propuesta, buen servicio con cita en sucursales, orientar las transacciones básicas a la banca en línea y ser el factor clave de gestión en línea para los negocios, no solo en venta, sino en crédito y depósitos.

La informalidad excesiva que se promueve en México desde hace décadas, también es un factor negativo para la banca tradicional. Con una tasa de informalidad del 56 por ciento de la población económicamente activa, genera precariedad de servicios financieros, se requiere de generar la inclusión financiera y bajar costos de bancarización. En ello los gobiernos mexicanos han sido omisos y al no saber o no querer generar crecimiento económico, todo lo canalizan a los migrantes y sus remesas y a la informalidad.

Crecimiento modesto en el PIB (entre el 2 por ciento y 3 por ciento), como se esperan en el corto y mediano plazo, también se valora en una decisión de compra de este nivel. Por lo que fuera de pasiones nacionalistas o patrioteros, el análisis de comprar será con visión de negocios y rentabilidad. Deseable que Banamex vuelva a ser un banco con capital nacional, que abra competencia y sea factor de crecimiento económico regional y metropolitano como lo fue cuando fue administrado por verdaderos Banqueros.

La capitalización de Banamex y sus indicadores clave son sólidos, por lo tanto, no será un remate, se vende en buen estado, la parte fundamental es la proyección del negocio al ritmo de gestión que conserva y en recuperar negocios y posiciones en los mercados nacionales, ser eficientes y retomar la calidez y calidad de servicio que lo distinguió por años. Volver a ser un formador de mercados y de talento humano en las regiones y las zonas metropolitanas.

México forma parte del G 20 y es el unció país en que su sistema bancario está dominado por entidades extranjeras o que su principal banco no sea local. Está bien la globalización y la inversión extranjera es bienvenida, pero hay que tener equilibrio en ello y en especial en el sector financiero mexicano. La decisión de Citigroup es un hecho claro para la reflexión sino se consolida el sector financiero mexicano y en especial el bancario con capital nacional.

El sector financiero no bancario, también tendrá efectos con a la venta de Banamex, pues hay segmentos en Hipotecario, Consumo y MIPYMES, que pueden ser competencia o complemento, ahí está el detalle, competencia o aliados. Ser el Banco Nacional de México puedes ser un factor detonante para los no bancarios, ante la ausencia de la Banca de Desarrollo.

En mi opinión con los datos de balance de Citigroup y las contingencias que tiene, la operación sería del orden de los 10 mil mdd, no es tarea sencilla, pocos grupos en México tienen ese potencial de manera individual, puede haber alianzas y contar con un liderazgo con visión que alinee objetivos comunes, incluyendo una comprar vía bursátil de gran calado, los nombres de Bailleres, Slim, Harp, Bremer, Romo, Garza, Salinas Pliego, entre otros, por lo que, si hay con quien, el tema es como y cuando.

No descarto a los extranjeros, tienen recursos, conocimientos y experiencia, pero como lo he mencionado es increíble que, de las 20 economías más importantes del mundo, México siendo una de ellas, su sistema bancario y su líder tenga mayor participación extranjera en su sector financiero que es estratégico. Si algún banco o empresario mexicano, buscara comprar a un Banco AAA líder de la proporción de Banamex en el extranjero se lo hubieran vendido... La respuesta es NO.

Para el usuario promedio de servicios bancarios, en qué le afecta o en qué le beneficia quien es o será el dueño. Pues si tendrá efectos directos e indirectos, en el tema de precio, servicio, atención, de condiciones, de competencia y de saber que la utilidad se reinvierte en México y se genera riqueza en el país.

Banamex por muchos años fue impulsor de empresas regionales con capital de riesgo que desarrollaron regiones del noroeste, norte, centro, occidente y sureste del país, desarrollo y formo talento en hombres y mujeres de todo nivel y en todo el país.

Como dijo Don Agustín Legorreta, lo que es bueno para México será bueno para Banamex.

