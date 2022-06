Y cuando leí esta nota en redes, por supuesto pensé que debía de ser una broma. Es que tiene que ser una broma…. De esas que inundan las redes sociales a cada rato. De esas que luego Liz Vilchis debería de retomar el día de mañana en su espectáculo de “Quién es Quién en las Fake News”. Pero, investigando más a profundidad, sorprendentemente descubro que esto fue real y pasó hoy en la adorada mañanera de nuestro Presidente.

Así es, el mismo Secretario de Salud le entregó un reconocimiento por parte de la OMS (Organización Mundial de la Salud) por el “supuesto e incomorobable” compromiso que ha tenido el presidente AMLO con el tema de la salud en México.

De veras, es que ya dan ternura. Es como si le pidiera a mi mejor amigo que me aplauda en mi fiesta y diga unas palabras lindas acerca de mí. Y si encima de eso, le pago, pues mi amigo tendría forzosamente que pasar al micrófono y casi casi darme un premio y abrazarme .Y esto fue justamente lo qué pasó esta mañana.

AMLO se aplaude a sí mismo con premio de la OMS

Un Secretario de Salud que no ha funcionado correctamente en su puesto entregándole un reconocimiento a su jefe, que tampoco ha sabido lidiar con el problemón qué hay en México en cuanto al tema de desabasto de medicamentos sobre todo oncológicos y las pocas o nulas oportunidades que tenemos los mexicanos de recibir atención médica de primer nivel.

Pero entre ellos era urgente premiarse por algo, hacer la finta pues, de que algo están haciendo bien, para que los millones de mexicanos que viven en la más profunda ignorancia sientan que no cometieron un error al votar por AMLO.

Preocupa que este reconocimiento venga de la OMS, porque da para pensar que este tipo de “diplomas” se venden.

No quisiera pensarlo, pero es que no puedo entender cómo es que el presidente se merecería un reconocimiento así, porque es claro que el tema de salud no le importa, porque es claro que en el tema de salud ha fallado, porque es claro que le da lo mismo que cientos de niños no puedan tener acceso a su tratamiento oncológico o lo que es peor quizá aún, no hay esperanza para todos estos niños que son diagnosticados con cáncer terminal para poder recibir medicamentos paliativos contra el dolor.

Y eso me consta. Absolutamente me consta.

Entonces lo único que está intentando este presidente es hacerse de todas las artimañas posibles para mentir, para auto-premiarse, que entre ellos se abracen y se elogien porque ya se les acabaron los recursos para convencer de que son la mejor opción.

Premio de la OMS a AMLO es “obsceno” para niños con cáncer

Este reconocimiento fue obsceno y grosero, para los padres de familia de niños con cáncer, para los propios niños con cáncer, para las mujeres que ya no están siendo atendidas por cáncer de mama, nos ofende a los que hemos tenido cáncer, nos ofende a todos.

De verdad que son insensibles.

No se detienen, no se han detenido una sola maldita vez en reparar en la cuestión afectiva, emocional que el tema de salud genera en todos.

Porque todos anhelamos la salud, para los niños, para los adultos , para todos… pero ver este desastre, la cantidad de medicamentos caducos que fueron encontrados en Veracruz y las miles de peticiones de padres de familia para recibir atención pronta y oportuna para sus hijos.

Vaya, es que ni siquiera el presidente AMLO ha querido recibir a estos padres.

Pero sí recibió un reconocimiento por ser un hombre ocupado por la salud de los mexicanos.

De verdad, que Dios lo perdone. Porque yo no puedo.