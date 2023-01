Con impecables rondas de 68, 67,63 y 67 para 265 golpes (-23) el argentino Mateo Fernández de Oliveira refrendó su calidad de jugador para ganar este importante evento amateur LAAC 2023 en Puerto Rico.

El hoy campeón hizo bien su trabajo en los primeros nueve del recorrido, con 4 birdies y 1 bogey y en la parte complementaria trabajó bien y sin parar, para firmar tarjeta final de 67 impactos que dieron 4 de ventaja sobre el mexicano Luis Carrera.

Para el mexicano el mejor momento del torneo en la ronda final fue firmar 32 golpes en la ida para descontar uno de ventaja frente al argentino, pero jugó agresivo en el 12 donde apuradamente sacó el par y ahí Fernández de Oliveira aseguró con birdie su paso ganador.

Luis cometería su primer error para bogey en el 14 y otro más en el 18 para firmar 35 impactos finales y un total acumulado de 269 golpes (-19), terminando con la misma ventaja con la que iniciaron la ronda final.

Sin lugar a dudas, la ronda sabatina del argentino de 63 golpes fue que lo impulsó al liderato, al obtener ventaja considerable que al final conservó sobre Luis Carrera, ganador del Canadian Amateur Championship el año pasado. Para Fernández de Oliveira, esta victoria le permitirá jugar el Masters, Us Open y The Open en este año 2023 siendo el reflector más importante en su vida golfística hasta ahora. Adicionalmente podrá participar en el Amateur Championship y el US Amateur, situación que le dará una gran exposición a nivel mundial.

En la tercera posición finalizó otro argentino Vicente Marzilio, quien firmó 271 golpes (-17) en gran actuación. Por su parte otro mexicano José Cristobal Islas dio una gran actuación y con 7 birdies en la ronda final marcó una de las mejores tarjetas del día cerrando con 273 golpes (-15) en la cuarta posición.

El Ing. Fernando Lemmen-Meyer, presidente de la Federación Mexicana de Golf se mostró contento y satisfecho por los logros obtenidos por todo el equipo y por la gran actuación de Luis Carrera y José Cristobal Islas, segundo y cuarto lugar de el Latin America Amateur Championship que verá acción de nueva cuenta para 2024 cuando la cancha de Santa Maria en Panamá sea la sede de la novena edición de este importante torneo amateur.

Yo les recuerdo desde Puerto Rico que jugar golf es... hacer amigos.

¡Hasta la próxima!

asanchez@infogolfamerica.com