El metaverso de la 4T

Un amigo me dijo ayer en tono de broma: “ya me convencí; no puede ser de otra forma. El metaverso de los seguidores de la 4T es la conferencia matutina del presidente. Los ‘reporteros’ que asisten cotidianamente a las ‘mañaneras’ interactúan en un ‘diálogo circular’. No necesitan tecnología, ni espacio virtual. Ahí se toman decisiones y desde ahí se gobierna el país”. Y en la mañanera de ayer, desde Jalisco, al metaverso de la 4T le falló la tecnología y no tuvieron ningún problema: conectaron a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por teléfono.

Hablando ya en serio, el metaverso o metauniverso será la siguiente generación de internet. Será una experiencia inmersiva y multisensorial en el uso aplicado de diversos dispositivos y desarrollos tecnológicos. Habrá espacios virtuales tridimensionales, compartidos y persistentes, vinculados a un universo virtual percibido. Habrá entornos donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares, a través de un soporte lógico en un ciberespacio, el que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin limitaciones físicas o económicas.

Randeep Sudán, fundador de Multiverz, una empresa de tecnología en Singapur, con larga experiencia en el Banco Mundial, escribe que un metaverso es un espacio de realidad virtual persistente. Neal Stephenson fue el primero en acuñar el término metaverso en su novela de ciencia ficción Snowcrash de 1992.

Un metaverso es un mundo virtual donde múltiples usuarios pueden existir simultáneamente e interactuar de infinitas formas. Las personas pueden jugar, trabajar, reunirse, colaborar, comprar, pasear, ver películas y conciertos, y hacer casi cualquier otra cosa que podrían hacer en el mundo real. El metaverso requerirá muchas tecnologías, protocolos, empresas, avances y descubrimientos.

No sé si el gobierno de la 4T evolucione lo suficientemente rápido para incursionar en las nuevas tecnologías. Pero debería tomarlas en serio. El metaverso dará lugar a formas completamente nuevas de crear empleos.

Adrien Book escribe esta semana, en el sitio de honeypot.io, una columna muy interesante sobre los empleos que el metaverso podría generar de aquí al 2030 https://bit.ly/3lH2HXT . Voy a intentar resumir sus descripciones principales:

1. Científico investigador del metaverso.

Es quien podrá construir algo parecido a la teoría del todo, en el que el mundo entero sea visible y procesable digitalmente. Deberá ser capaz de construir y luego escalar prototipos utilizando tecnología en la confluencia de algoritmos de visión por computadora para fotografía computacional 3D, representación neuronal, reconstrucción de escenas, imágenes computacionales, odometría visual-inercial, estimación de estados, fusión de sensores, mapeo y localización. Necesitará tener un doctorado en aprendizaje profundo, visión por computadora, gráficos por computadora o imágenes computacionales y saber C ++.

2. Planificador de metaverso.

Se encargará de crear la capacidad de planificar e implementar todos los aspectos de las funcionalidades en un mundo completamente virtual. Esto será absolutamente clave para la mayoría de las empresas. A medida que los directores ejecutivos establecen una visión y una estrategia para la creación y el crecimiento de los ingresos de metaverso de su negocio, el planificador deberá impulsar una cartera estratégica de oportunidades desde la prueba de concepto hasta el piloto y la implementación. Eso significa identificar oportunidades de mercado, desarrollar casos comerciales, influir en las hojas de ruta de ingeniería, desarrollar métricas clave.

3. Desarrollador de ecosistemas.

El metaverso no se producirá por sí solo. Será necesario construir un ecosistema completo a su alrededor. Sensores, CPU, GPU, procesos KYC, lagos de datos, producción de electricidad verde, informática de punta, leyes, regulaciones. El desarrollador del ecosistema estaría a cargo de coordinar a socios y gobiernos para garantizar que las diversas funcionalidades creadas sean posibles a gran escala. La clave será la interoperabilidad, para garantizar que un cliente de metaverso pueda usar sus elementos virtuales en diferentes experiencias. Otros esfuerzos de cabildeo se orientarán hacia las instituciones financieras.

4. Gerente de seguridad del metaverso.

Se necesitarán personas que puedan brindar orientación y supervisión durante las etapas de diseño, validación y producción en masa, logrando que el mundo digital sea seguro y cumpla o supere los requisitos de operación. Deberán predecir con precisión cómo se utilizarán y podrían utilizarse incorrectamente las funcionalidades del metaverso, e identificar los componentes, sistemas y pasos de fabricación críticos para la seguridad asociados con esas predicciones.

5. Creador de hardware de metaverso.

El metaverso se basará en sensores, cámaras y auriculares, unidades de medición inerciales, cámaras de luz visual, cámaras de profundidad para ayudar con el seguimiento, el mapeo y la localización. Todo este hardware, necesario para crear un mundo completamente digital que se entrelaza con el mundo físico se debe ensamblar y adaptar; es caro y complejo.

6. Narrador de metaverso.

Esta persona estará a cargo de diseñar misiones inmersivas para que los usuarios exploren el metaverso, escenarios de entrenamiento para el ejército, oportunidades de marketing difíciles de detectar en forma de narrativas para corporaciones, sesiones de psicología. Venderá narrativas que millones de personas seguirán para escapar de la monotonía de su vida cotidiana. Es una persona con especialización en literatura y en mercadotecnia.

7. Constructor de mundos.

Una vez que se ha construido la arquitectura, el hardware y las historias, todavía se necesita crear mundos enteros. Este rol requerirá muchas de las mismas habilidades que se les exigen a los diseñadores de videojuegos, aunque con un conjunto de reglas potenciales completamente diferente. Los constructores de mundos deberán ser progresistas y orientados, ya que gran parte de lo que soñarán aún no existirá en forma de tecnología o solución de producto. También deberán considerar el derecho y la ética.

8. Experto en bloqueo de anuncios.

Imagina que estás caminando por un espacio digital y tienes hambre en el mundo real. Sin saberlo, miras un poco más los cafés y restaurantes digitales a lo largo de tu camino. Un minuto después, empiezas a recibir anuncios de comida. Suena divertido al principio, pero intrusivo a largo plazo. Por lo tanto, tan pronto como nos cansemos de la novedad, vamos a necesitar bloqueadores de anuncios que tengan que ser lo suficientemente avanzados como para detectar anuncios incrustados en la realidad misma. Aquí es donde entran en juego los expertos en bloqueo de anuncios.

9. Ciberseguridad metaverso.

El metaverso es el objetivo perfecto para los ataques cibernéticos y el fraude: avatares pirateados, robo de NFT, fugas de datos biométricos y fisiológicos. Se necesitarán expertos en seguridad cibernética. Son las personas que bloquearán los ataques en tiempo real y se asegurarán de que las leyes y los protocolos se reconsideren y modifiquen, y tal vez incluso se inventen, para incluir todos los riesgos.

Para lograr generar los perfiles de todos esos jóvenes que aspiran a nuevos empleos, mejor remunerados, es fundamental la educación. Y, justamente, el metaverso ayudará a impartir mejor educación, brindar atención médica y planificar espacios urbanos.

Pero, más allá de las “mañaneras” del presidente, el gobierno de la 4T debe prepararse desde hoy para educar más jóvenes que trabajarán en el metaverso.

Las preguntas para el gobierno están ahí: ¿Cómo protegerán los derechos de propiedad intelectual en el metaverso? ¿Cómo gravarán a las empresas virtuales con sede en el metaverso? ¿Cómo enfrentará la información errónea y la desinformación? ¿Cómo evitará la radicalización? ¿Qué infraestructura deberá existir para transmitir y almacenar datos? ¿Cómo funcionará la localización de datos?

El gobierno de la 4T debería considerar la creación de un grupo de futuros estratégicos, como el de Singapur, que está dentro de la oficina del Primer Ministro. Se podría considerar un departamento virtual de horizontes tecnológicos con representantes del gobierno, la academia y el sector privado.

La preparación para el metaverso presenta una gran oportunidad para la 4T. Debemos preparar jóvenes con las habilidades que exige la fuerza laboral del futuro.

