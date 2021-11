La compra y venta de terrenos sigue siendo un gran negocio… en el metaverso

No Fungible

El metaverso no es un concepto enteramente nuevo, ya existía muchos años antes del anuncio de Mark Zuckerberg de renombrar a su compañía Facebook como Meta. Podríamos hablar de intentos muy adelantados a nuestra época como Second Life en donde ya se intentó un concepto de metaverso que tuvo cierto auge y después fracasó. Sin embargo, hoy en día existe un mayor grado de maduración en muchas de las tecnologías que soportan al metaverso, lo que hace pensar que esta vez estamos en territorio mucho más fructífero para la creación de metaversos exitosos comercialmente.

En las comunidades Web3 alrededor de criptomonedas y NFTs, ya hay varios proyectos muy ambiciosos relacionados con el metaverso. Desde los proyectos de videojuegos cripto “Play to Earn” en dónde se han creado cripto-economías exitosas como Axie Infinity, hasta juegos de metaversos de exploración espacial como Star Atlas. También están los metaversos más generales que permiten la construcción de otras experiencias digitales, utilizando a dichos metaversos como plataformas de desarrollo. En esta categoría encontramos los metaversos de Decentraland, con su token MANA y The Sandbox, con su token SAND. En dichos metaversos, personas y empresas pueden comprar terrenos para establecer su presencia de marca, crear videojuegos y experiencias digitales; así como monetizar utilizando los tokens nativos de dichos metaversos.

Así mismo, en ambientes como The Sandbox, los miembros de la comunidad pueden desarrollar objetos o programas que cualquier otro miembro de la comunidad puede adquirir para utilizarlos a través del Marketplace de The Sandbox. Más allá de los objetos, los miembros pueden adquirir terrenos para realizar eventos o llevar a clientes, amigos o seres queridos a experiencias digitales dentro del metaverso. Los dueños de terrenos pueden comprar dichos pedazos de tierra virtual para desarrollar programas y experiencias digitales o pueden rentarlos a las marcas que quieran hacer activaciones en The Sandbox, pero que no hayan adquirido sus terrenos a tiempo.

Lo mismo ocurre en Decentraland, en dónde la adquisición de terrenos y objetos del juego ha despertado mucho interés entre el público inversionista. Si el número de terrenos es limitado, cómo lo es en realidad, entonces los terrenos invariablemente irán subiendo de precio con el tiempo. Es un principio básico de escasez y de mucha demanda y poca oferta.

Así que aún y cuando no ha salido a la venta ni una sola parcela del metaverso de Meta y Mark Zuckerberg, ya hay miles de parcelas a la venta de los metaversos de The Sandbox, Decentraland, Plants vs. Undead y muchos otros más. Meta tendrá que ponerle mucha velocidad al desarrollo de su metaverso si quiere entrar en el ritmo que ya tienen estos proyectos, basados en criptomonedas y NFTs.

De hecho, en la más reciente baja del precio del Bitcoin, el token $SAND ha estado subiendo fuertemente en contraste con las caídas generalizadas del mercado cripto. El token $MANA del metaverso Decentraland también ha estado subiendo fuertemente en medio de la baja generalizada del resto de las criptomonedas. Los terrenos de The Sandbox, que por muchos meses se vendieron por menos de mil dólares, ahora no bajan de los $1,000 dólares cada uno. Marcas como Atari y comunidades NFT fuertes como Bored Apes Yacht Club ya tienen sus terrenos en el metaverso de The Sandbox. Claramente hay una demanda muy alta de los terrenos de metaverso de $SAND, que usa gráficos muy similares a los de Minecraft.

Inclusive series de TV famosas como The Walking Dead han hecho alianzas con The Sandbox para también establecer su presencia en los terrenos del metaverso de Sand.

Por pura curiosidad me pregunté si ya habría una agencia de bienes raíces enfocada al metaverso y una búsqueda simple de Google me confirmó lo que ya suponía, ya hay una agencia especializada sólo en la venta de propiedades y terrenos de metaversos como los mencionados en esta columna. Los bienes raíces del metaverso han llegado y son una opción interesante para inversionistas. Seguramente algunos de los proyectos de metaverso representarán una excelente opción de ganancias en bienes raíces virtuales. Esto mucho antes de que Meta, la compañía que pretende liderear al metaverso, lance ningún producto asociado al mismo.