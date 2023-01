El día de hoy, durante el noticiero de Ciro Gómez Leyva, Sergio Zaragoza, director de México Elige, presentó una encuesta de los mejores gobernadores del país.

Ninguna sorpresa, Del Mazo ha bajado en su popularidad, lo cual es entendible, ya va de salida y no creo que haya sido un gobernador ni querido ni admirado por los habitantes del Estado de México.

En la tabla de los gobernadores con menos aprobación, está en primer lugar David Monreal, gobernador de Zacatecas. Esto sin duda le daña a Ricardo Monreal y no es algo que le abone para nada. Impresionantemente, uno no entiende cómo es que ganó David Monreal como gobernador, claramente no ha hecho bien las cosas pero tampoco cae bien y eso cuenta mucho.

Enseguida como peor gobernador está sorpresivamente Enrique Alfaro, de Jalisco, y quien en algún momento tuvo muchísima aceptación y casi casi sería el líder de la oposición, pero al final unas que otras malas actitudes lo han sepultado ya en las preferencias de los jaliscienses.

Otro de los evaluados dentro de los peores gobernadores es Cuauhtémoc Blanco. Ninguna sorpresa.

Tampoco es una sorpresa que, como el mejor gobernador de todo México en primer lugar se encuentre Mauricio Kuri, de Querétaro.

Y cómo ya sabrán este es el estado en el que vivo y lo tiene más que merecido.

Aquí no nada más se le reconoce su esfuerzo y trabajo como servidor público sino que además de todo y esto no cualquier político lo logra, es que es un gobernador querido por todos. Además de respetado, tiene todo el carisma del mundo. Kuri cuenta con todos los elementos para ganarse este primer lugar.

Me extraña que aún no se haya decidido para destaparse como candidato para presidente, no sería un rival fácil para Claudia Sheinbaum.

Aunque a muchos nos da gusto que una mujer fuera presidenta, no se trata de género esto.

Enseguida de Mauricio Kuri, evaluado como el mejor gobernador de México está Julio Menchaca, de Hidalgo. Desconozco el porqué se encuentre en ese estatus.

Y en tercer lugar se encuentra Tere Jimenez, de Aguascalientes. Creo que lo está haciendo bastante bien.

Curiosamente se posicionó en muy buen lugar el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quizá por la forma en cómo abordó el tema de la captura del Chapito.

Se mantuvo ecuánime y supo como apagar los diversos incendios de violencia que se dieron en el estado.

Sinceramente es un orgullo vivir donde está evaluado por las mejores encuestadoras como también lo es la de SDPnoticias, el gobernador Mauricio Kuri.

Muchos de los gobernadores y aspirantes a serlo deberían de aprenderle las formas y maneras que tiene de gobernar el de Querétaro: cercano, humano, inteligente y con vocación de servicio.

Veremos si se siguen manteniendo así las cosas en momentos en donde la política de México está vulnerable y frágil.

Son momentos de tomar buenas decisiones y analizar nuestro futuro voto también.

Es cuanto.