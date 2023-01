Será que comenzaron las guerras políticas en el interior de Acción Nacional con miras al 2024. En cuanto surge algún problema los medios se enteran en segundos, quien tiene la información de primera mano con esa rapidez. Así sucedió con el estadio corregidora en Querétaro, hablaban de muertos, sicarios vs. sicarios, tuvo mucho que enfrentar Mauricio Kuri para hacer entender a la ciudadanía los sucesos ese día fatídico. Tal pareciera que alguien intentó desestabilizar el gobierno del estado, pasa a unos días después de una junta privada donde Marko Cortés habla con sus aliados (PAN) (PRI) (PRD) que tenía la intención de integrar al ahora gobernador queretano a acción nacional. Lo ve como un líder y presidenciable en ese momento aún no se encontraba afiliado a este partido a pesar de tener tres puestos públicos con esta fuerza política, días después sucede el ataque en el estadio de futbol. Recuerdo que mi comentario fue que estuvo muy raro. Desde ese instante comprendí que pudiese haber sido provocado, lo que muchos esperaban como siempre era culpar a López Obrador, no fue así, buscaron callar, fue imposible, después de casi un mes, todo quedó en una riña de bandas, quien tendría interés en afectar la estabilidad de Kuri González, la forma que pasa, me llevo a pensar en ello.

Tiempo después, vuelven los comentarios del presidente de Acción Nacional, ahora nombra a Maru Campos en una visita que realizaron gran parte del equipo de Cortes Mendoza. Nuevamente, en poco tiempo después llega el primer suceso que causa revuelo internacional, el ataque del Chueco contra los jesuitas, de manera contundente fue enlazada a los noticieros incluso sin aún tener la parte de autoridades, hasta el presidente entró en el conflicto intervino para mediar los problemas contra la actual gobernadora de Chihuahua, esto lo comento por qué fue en mayo de 2022 el momento que Marko Cortes habló en conferencia en este estado del norte.

“No tenemos corcholatas, sino buenos candidatos para la elección de 2024, y dentro de las cartas, una de ellas es la gobernadora Maru Campos, que es una mujer valiente y echada para adelante”. Así lo expresó su líder nacional, en junio sucede el ataque contra los sacerdotes, que de inmediato fue replicado por medios de gran impacto como el Washington post, etc. Fue algo terrible y debo decir, que veo a mi parecer un trasfondo político en la forma que se movió la información.

Cortés decide comenzar a jugar con sus fichas, cuál sería su motivo al realizar estos comentarios, recordemos en febrero fue el momento que destapa a Mauricio Vila en una reunión con su equipo.

Ese mismo mes vuelve a hablar para acomodar en la lista candidatos al 2024 al gobernador de Querétaro, a solo unos días llegó el conflicto del estadio corregidora el día 5 de marzo del 2022, me preguntó que más podría pasar ahora en Yucatán o nuevamente contra Kuri González, casualidad o causalidad.

Que pensarían los investigadores de la forma que se filtraba las noticias, sería alguien de un partido aliado que busca desestabilizar o algún político con sed de poder que desea quitar a sus contrincantes del camino, seguramente son sucesos de la misma guerra que vivimos desde el 2006.

Estos ataques podría pensar que nada tendría que ver con estos políticos, ¡pensemos así!

Es raro la forma que los medios de información actuaron, en lo personal recibí una alerta de la fuga de famoso delincuente del grupo de los Mexicles, conocido como “el Neto”, a una hora y fracción de haber sucedido, al checar en las noticias, ya lo replicaban en medios internacionales con qué rapidez obtuvieron todos los datos, a medios nacionales no llegaban aún.

Lo más importante sería no sucedieran este tipo de errores para así no vuelvan a ocurrir en lugares que deben supuestamente la protección del gobierno estatal, lo más triste donde seres humanos pierden la vida.

Cada quien tendrá su propia teoría, yo transcribo la mía.

Gracias por su atención.

Antar Nacif en Twitter: @antarmnacif