Siempre he creído como psicóloga (y como saben, lo que aquí escribo es enteramente a cuenta personal) que el presidente tiene varios trastornos emocionales (ojo, todos tenemos dificultades emocionales), que le han impedido trascender y dar el paso para haber podido ser el presidente que todo México esperaba y uno de los que realmente pudiera pasar a la historia por sus logros y aciertos.

El presidente tenía todas las de ganar, con una gran mayoría votando por él y con el arrastre popular que durante años ha conseguido alcanzar. Pero amigos, una persona podrá tener mucha fama o mucha popularidad.

Pero si emocionalmente no está equilibrado, las fortalezas se vuelven debilidades y el camino andado, se desanda.

Nuevamente, el presidente en su mañanera de hoy, pretende que con una Reforma Electoral que él va a proponer, porque nadie se la pidió, desaparecer al INE.

Dice el que con esta Reforma pretende “desterrar los fraudes“. Ya sabemos, su trauma.

Esta iniciativa propone transformar al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. No amigos, no es broma, así quiere que se llame.

Quiere también eliminar a los plurinominales (sería el único punto a favor que yo le daría porque de pronto todos se dicen ser diputados y senadores y nadie sabe ni cómo llegaron hasta ahí). Quiere desaparecer los Organismos Públicos Locales (¿?) y reducir el financiamiento a partidos políticos. (Siendo que se gastaron millones de pesos en la Consulta por la revocación de Mandato y todo para nada.)

Ah! Pero el presidente nos aclara algo muy importante hoy: “No vayan a pensar que solo quiero que exista un solo partido”, dijo. Bueno, se los dejo para el análisis.

El ex representante por parte de Morena ante el INE, y hoy encargado de las Aduanas, Horacio Duarte, junto con Pablito Gómez, director de la UIF, pues digamos metiendo su cuchara en este tema, que porque dice el presidente que aunque no tengan nada que ver con esto, saben mucho y tienen mucha experiencia.

Es decir como en los partidos de fut, Obrador está metiendo a todos a la cancha, los primerizos, los lesionados, los que saben nada, los que hacen masajes, los que sirven las agüitas los que abren las cervezas, los que saben todo, a jugar contra un equipo que los va a rebasar por mayoría, pero Morena no la tiene ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República.

Pero aquí es donde me detengo a ver algo más allá de su ya conocido desprecio al INE. Es que creo que no es que desprecie al INE, por ser el INE. Odia y desperdicia al INE porque la oposición defiende a ese Organismo, entonces mi teoría es que el presidente está empezando a odiar y a atacar una serie de cosas que los que no comulgan con él, sus opositores defienden y en quien confían. Es decir empezará a atacar y a odiar todo lo que tenga que ver con la oposición (por eso ya odia a Chumel Torres por poner un ejemplo). Es como si la oposición por vivir en su mayoría en la colonia Del Valle, el presidente solicitara ya no atender más a esa alcaldía. Esperen… un momento... Es que casi lo ha hecho ¿no? Entonces su sed de destrucción contra el INE es porque el INE le recuerda qué hay millones que no lo quieren, que no simpatizan con él y que no va a lograr convencerlos.

El INE le recuerda aquella vez que no le dio el triunfo en el 2006. El INE le recuerda qué hay alguien que aunque él se pare de cabeza, lo para en seco y le lee el reglamento una y otra vez. Por eso lo odia. Más allá de que por desaparecerlo él pueda quedarse por los siglos de los siglos en el poder, que no dudo que eso quiera también, el INE le mueve en sus entrañas sus traumas y sus fracasos, el INE le recuerda que no es ni tan poderoso ni tan famoso. Le recuerda quizá a esa mamá punitiva y regañona que revisa las tareas. El INE le recuerda qué hay una institución que voltea a ver a los que no queremos voltearlo a ver a él. El INE es Felipe Calderón, el INE son los habitantes de la colonia Del Valle, el INE son los que quieren estudiar y estudian y tienen maestrías y doctorados. El INE son los que hablan uno o dos idiomas; son los que visten de traje porque pueden y porque quieren. El INE Son los de piel “blanquita” esos que tanto señala el presidente. El INE es todo eso y más y por eso quiere acabar con él. Pero no lo va a lograr. Sencillamente porque habemos miles que lo vamos a defender.

Y aunque él una y otra vez lo desconozca, porque ya lo ha venido haciendo, una y otra vez nosotros lo re-conoceremos. Otra vez estupideces para desviar la atención de lo importante y para no hablar de cosas profundas, este tema de su Reforma Electoral. Y me da coraje porque caigo, como todos caemos. Pero ya me desahogue aquí y es tiempo de enfocarse en lo que sí urge, pero a su vez defendiendo al INE, porque ahora sí este señor va con todo.

Es cuanto.