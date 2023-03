La destrucción, una grave estrategia de la 4T, ahora va por el INAI , otra de las instituciones que forman parte del andamiaje democrático de México y evita los “otros datos”

El Instituto de Acceso a la Información es vital para la transparencia y rendición de cuentas y, por ley y principios democráticos no la pueden destruir, el presidente además de bloquearla y obstaculizarla, ahora, al vetar a los comisionados propuestos por el Senado de la República, la pretende dejar inoperante.

¿Tendrá la Suprema Corte que venir al rescate?

Tal parece que sí, se le está pidiendo que le permita sesionar con solo 4 comisionados ante la estrategia de no nombrar o vetar a nuevos.

En INAI es democracia

El INAI es una institución que surgió de la necesidad de transparentar las acciones del gobierno de la República, tiene la facultad de resolver, ya sea confirmando, revocando o modificando, mediante votación, los recursos de revisión que las personas interpongan en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

En otras palabras, es por el INAI que podemos saber a ciencia cierta cuánto realmente se ha gastado en Dos Bocas, cuánto en el Tren Maya, quiénes son los proveedores, cuántos homicidios dolosos se registran oficialmente, cuántos familiares están laborando en alguna dependencia, a quiénes se otorgan contratos por asignación directa, a cuánto asciende el fraude en Segalmex, el porqué de la falta de medicamentos para los niños con cáncer, o la cancelación de apoyos a los becados de Conacyt, en fin, información fidedigna que sirve para que no nos salgan con aquello de que “yo tengo otros datos”.

Miedo a que los sancionen

Pero no sólo eso, además, es la instancia encargada de proponer sanciones contra aquellos que no cumplan con sus resoluciones, así como de interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes y tratados que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

El golpe técnico

El Instituto funciona como un órgano colegiado con siete comisionados, sin embargo, desde el 31 de marzo de 2022, al concluir con su cargo Óscar Mauricio Guerra Ford y Rosendo Pevgueni Monterrey Chepov, quedaron cinco comisionados y, a partir del 31 de marzo, en que concluye el encargo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, restarán cuatro y de tal forma su Pleno no podrá sesionar, porque de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “ las sesiones del Pleno solo serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco Comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente ”.

Sometimiento

El 1 de marzo pasado, al cumplirse casi un año, el Senado designó como nuevos comisionados a Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna Alviso. Sin embargo, el 15 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador objetó los nombramientos.

Sabemos que el presidente quiere someter a los poderes de la Unión y a las instituciones, para que todas sin excepción, le respondan siempre: “sí señor, lo que usted mande”.

El odio a los contrapesos

Busca extinguir los contrapesos, la transparencia y hasta y sobre todo, el apego a la Constitución y a las leyes que de ella emanan. Lo único que vale es su palabra y el paraíso ficticio de sus “otros datos”.

AMLO, totalmente autoritario y sin presentar pruebas de alguna irregularidad, argumentó que vetó la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso porque durante el proceso de selección hubo “enjuagues” entre Morena y Acción Nacional. Otra vez, él posee “otros datos” y su palabra es verdad absoluta e incuestionable, de ahí que, según su criterio, no puede existir una institución democrática que dé transparencia:

“Lo del INAI se vetó, es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN”. Andrés Manuel López Obrador

Ahora, si el Senado no designa al menos un comisionado antes del próximo sábado 1 de abril, el Pleno del INAI no podrá sesionar y aunque, no cerrará sus puertas, no estará en facultades de emitir resoluciones en el caso de que alguna dependencia de gobierno se niegue a entregar información a algún ciudadano que lo solicite.

Desmembrar la democracia

Así lo ha hecho o intentado con otras instituciones como la CRE, CNH, CNDH y con la columna vertebral de la democracia, el INE.

En lo que toca al INE, luego de que fue rechazada la reforma Constitucional y su Plan B quedó congelado por la SCJN, las propuestas avaladas por Morena son todos familiares de funcionarios de la administración federal o del partido del presidente.

El gobierno más opaco de la historia

Este gobierno ha puesto bajo reserva casi toda la administración. ¿Acaso le temen a algo?

El INAI es una institución incomoda y hasta peligrosa para un gobierno opaco ¿será que el que mucho debe mucho teme?

Sin INAI no hay democracia , una vez más, la ciudadanía está en manos de la Corte y de la valiente lucha de los comisionados .

