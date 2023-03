El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló del ministro Javier Laynez Potisek con apodo histórico por su freno al Plan B de la reforma electoral.

El motivo de la burla de AMLO se dio luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de forma indefinida el Plan B, con el que el presidente pretendía:

En ese sentido, AMLO se mostró en contra de la resolución y durante la conferencia mañanera de hoy 28 de marzo señaló a Javier Laynez Potisek y a todos los ministros que no quieren “la transformación”.

AMLO nombró a Javier Laynez Potisek “su alteza serenísima” por suspender el Plan B de la reforma electoral, pues el presidente resaltó que esa decisión tan importante para Méxco fue tomada por alguien que “ni siquiera es electo por el pueblo”.

Además, AMLO señaló que dicha normativa electoral fue aprobada por diputados y senadores del Congreso de la Unión, los encargados en legislar en México, y “de repente” un ministro lo suspendió.

Situación que calificó como “inédita, injusta y arbitraria”, y que además, dijo, le sirve como prueba para demostrar que quieren que en México impere un supremo poder conservador.

No obstante, el presidente adelantó que su gobierno defenderá la legalidad de la reforma, y que en caso de que se logre suspender de forma definitiva el Plan B, ya tiene uno “C”, en donde participará el pueblo.

“Si cancelan en definitiva el llamado Plan B, que es una reforma electoral acotada, pues ya di a conocer ayer que vamos con el Plan C, ese no va a ser bloqueado, ese no falla porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación”

AMLO