1. No está Tokio entre las ciudades más caras del mundo.

Según Luxury Gold, las 10 ciudades más caras en 2025 son (i) Singapur, (ii) Hong Kong, (iii) Zúrich, (iv) Ginebra, (v) Copenhague, (vi) París, (vii) Nueva York, (viii) Londres, (ix) Nasáu y (x) Los Ángeles.

Distinta es la clasificación de HelloSafe acerca de los 15 destinos turísticos más costosos: (i) Barbados, (ii) Antigua y Barbuda, (iii) San Cristóbal y Nieves, (iv) Maldivas, (v) Granada, (vi) Suiza, (vii) Estados Unidos, (viii) Micronesia, (ix) Groenlandia, (x) Emiratos Árabes Unidos, (xi) Bahamas, (xii) Omán, (xiii) Santo Tomé y Príncipe, (xiv) Puerto Rico y (xv) Qatar.

En la lista de HelloSafe no aparece la ciudad de Tokio en el top 15, pero sí Japón como país en el lugar sesenta y uno, inmediatamente después de México que está en la posición sesenta. Por increíble que parezca, es más caro viajar por territorio mexicano que por la nación japonesa.

De acuerdo a HelloSafe se necesitan en promedio 260 dólares diarios para un viaje aceptablemente confortable por Estados Unidos. Se puede turistear bastante bien en Japón con 102 dólares al día.

Es decir, Andrés Manuel López Beltrán no viajó a un lugar sumamente caro, conste: en el contexto de los destinos más costosos. Este es un dato objetivo.

Comentario solo para comparar: Es mucho más caro vacacionar en España (144 dólares es el promedio diario por persona en la antes llamada madre patria; sí, donde viven Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, país que visitan Ricardo Monreal y Pedro Haces).

2. ¿Investigación periodística? No. ¿Denuncia de gente común y corriente en redes sociales? Tampoco. ¿Espionaje de un medio de comunicación propiedad de cierto político del PRI? Eso parece.

Tomar una foto de Andrés Manuel López Beltrán desayunando en un hotel de Tokio de ninguna manera es un trabajo periodístico.

Habría sido simple y sencillamente una honesta denuncia de redes sociales si la fotografía la hubiera dado a conocer una familia mexicana que vacacionaba en el mismo lugar que el hijo de AMLO. Pero no fue así. Las imágenes las difundió un periodista conocido, Claudio Ochoa.

¿Dónde trabaja Claudio Ochoa? En Latinus. ¿Quién es su jefe? Carlos Loret de Mola. ¿A quién pertenece ese sitio de internet? A la familia del priista tabasqueño Roberto Madrazo, uno de los dinosaurios del PRI más tenebrosos de la historia.

Latinus, no lo olvidemos, se ha especializado en dar a conocer audios que perjudican a la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo a Andrés Manuel López Beltrán. Tales audios se han presentado como producto de investigaciones periodísticas, pero no lo son: claramente se trata de resultados del espionaje.

¿Se habrán atrevido en Latinus a seguir a López Beltrán hasta Tokio? Se necesitan recursos para llevar semejante acoso a Asia, pero sin duda la familia de Madrazo los tiene.

Desde luego, no descarto que un turista común y corriente hubiese entregado las fotos de Andrés Manuel hijo al periodista subordinado a Loret de Mola, pero considero que esto es mucho muy improbable.

3. López Beltrán se equivocó al viajar a Tokio: mancha el legado de su padre y estorba a la presidenta Sheinbaum.

Tanto si se trató de un viaje barato como si se dio a conocer en México por la perversidad de políticos y periodistas que detestan a la 4T, Andrés Manuel López Beltrán cometió un error que tendrá consecuencias políticas negativas para Morena y todo el proyecto de izquierda: (i) ha perjudicado a su siempre austero padre en un momento en el que han arreciado las calumnias contra AMLO, originadas tanto en México como en el extranjero; (ii) ha metido en un problema, que no necesitaba, a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha hecho del rechazo a la ostentación una política de su gobierno, y (iii) ofende a la militancia de Morena lo que hoy se demuestra, que por andar de vacaciones en Asia uno de sus principales dirigentes no acudió al consejo nacional del partido.

4. ¿Cómo podría Andrés Manuel López Beltrán salir del problema en el que se ha metido, ayudar a su padre y quitarle presión a la presidenta Sheinbaum?

Sugiero respetuosamente las siguientes acciones: (i) entender que por barato que pudiera ser un viaje a Tokio —comparado con destinos turísticos de lujo a nivel mundial, desde luego—, no es algo que esté al alcance del pueblo que apoya a Morena; (ii) pedir perdón, aunque no haya hecho como estoy seguro de que no lo hizo, nada ilegal, y (iii) comprometerse a nunca más desairar a las estructuras morenistas por unas vacaciones, algo que perfectamente pudo haber cancelado o al menos pospuesto.

5. Aprender de Julio César —actualizando una de sus frases más famosas y quitándole lo misógina—.

Tal expresión viene del año 62 antes de nuestra era. Surgió después de un lío nunca suficientemente aclarado entre Julio César, entonces Pontifex Maximus de Roma; su esposa Pompeya, nieta del dictador Lucio Cornelio Sila, y un personaje menor, pero galán, Publio Clodio Pulcro, joven aristócrata tan audaz como frívolo.