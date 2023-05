“La palabra y la idea... Hay un abismo Entre ambas cosas, orador sublime: Si es que supiste amar, di: cuando amaste, ¿No es verdad, no es verdad que enmudeciste? ¿Cuando has aborrecido, no has guardado Silencioso la hiél de tus rencores En lo más hondo y escondido y negro Que hallar puede en sí un hombre?” ROSALÍA DE CASTRO

Hemos dejado atrás el lento, complicado y muchas veces poco justo camino hacia el desarrollo. Los senadores de Morena han decidido aportar su parte para lanzar a México a las sombras. Solo hay negrura en el horizonte. Eso ha preferido la 4t y también todos los mexicanos —los muchos millones— que la apoyan incondicionalmente.

La pesadumbre que hoy me invade no es subjetiva. Hay al menos 65 senadores que la rubricaron en la madrugada del sábado a escondidas y haciendo maroma y media para lograr el quórum necesario. Sin leer lo que aprobaban, ciertamente sin pensar en el mañana.

Para mí es un momento de gran tristeza; ya no hay duda: los primeros en apostar en contra del país son quienes juraron defenderlo.

La angustia ya no es pasajera y se ahonda por todo lo que va significar.

La enmarcan 19 reformas que atentan contra el país (una se salva, por eso no la menciono), el ataque contra el Poder Legislativo mismo, la genuflexión ante el Poder Ejecutivo, el bombardeo contra el Poder Judicial. Pero ha habido más, mucho más. Estamos viviendo un tiempo inaudito y sus implicaciones lo son también.

Tiempo para 20 reformas, pero no para buscar el funcionamiento del INAI al nombrar aunque fuera uno de sus comisionados.

¿Apuestan a seguir en el poder de por vida y contar con las canonjías que hoy tienen? ¿No se enteran o no les importa el gran daño que le causan al PAÍS (que si en el proceso destruyen a su propio Partido/movimiento es lo de menos. Ningún razonamiento lo justifica; la sed de venganza de este gobierno explica mucho más que el desconocimiento que evidentemente hay de su parte o la apuesta a perdurar. Solo existe la revancha; destruir lo que el obradorismo no pudo en su momento hacer o concebir.

El agandalle del régimen es solo el inicio de lo que viene. La línea que recibió Morena y aliados el viernes en Palacio Nacional por parte de López Obrador fue acatada a rajatabla, sin importar formas ni consecuencias. Todo por agradar, más que a López Obrador, a los militares… ¡Qué terrible! ¡Qué miopía!

Estamos ante un golpe de Estado. ¿De verdad no se dan cuenta? ¿En serio les cuesta tanto trabajo/prebendas/beneficios/orgullo admitir que con AMLO se han equivocado?

Se ha desestabilizado al árbitro de las elecciones. Ahora, con la instrucción de Palacio y acatamiento absoluto de los 4t, se ha roto la legitimidad del Poder Legislativo, ya no hablemos del orden constitucional. La representatividad ha muerto. Unos porque solo obedecer al Ejecutivo, los otros porque han quedado fuera de toda injerencia. ¿Y quienes votamos por unos y otros, por todos ellos?

Se dirá que estas reformas se impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, igual que se ha hecho antes y se está haciendo ahora con otras inconstitucionalidades. Eso es ceguera. Al tribunal supremo lo están atiborrando de tareas y eso es también estrategia para destruirlo. Es apostar a su desgaste.

¿De verdad esperamos que once ministros se den abasto y además lo hagan pronto? Ni los ocho estupendos constitucionalistas son tan capaces (sabemos que los otros tres actúan de apéndices del Ejecutivo federal).

No, señoras y señores. Todo es parte del plan de este gobierno. Saturar de trabajo a la Suprema Corte —y al INE, ¡y lo que viene!—, provocando impugnaciones y denuncias, es parte del asedio.

Y esa es la apuesta de López Obrador. La República está bajo ataque.

Se está tropicalizando el modelo venezolano; desconocer al pPder Legislativo —primero de facto, luego oficialmente—, llamar a un nuevo constituyente es una posibilidad. Si algo sale mal, pedir el respaldo de las Fuerzas Armadas y la extensión del mandato constitucional para el presidente o para quien este designe. Los militares de la mano de López Obrador (o sin este), como ha sido en todo durante el actual sexenio. El ejército se presentará como la fórmula de salvar a México y lo hundirá para siempre. Doblegar a la SCJN y a su presidenta, para después constituir uno nuevo, a modo y leal al Poder Ejecutivo, si acaso.

Pero la mitad de la población no está en posibilidad de —no puede o no quiere— reconocer todo lo anterior.

El camino que se sigue es el opuesto al que debiera ser: más instituciones y menos poder concentrado en un individuo o en una estructura.

Sin embargo eso es lo que desea una buena proporción del país (la mayoría de las encuestas lo indican así). La tiranía de la democracia, sí, ya que tristemente la popularidad no asegura la aptitud. Todo lo contrario ha registrado la historia.

Ser popular debiera ser signo de alarma. Entre más popular, más inepto y más corrupto. Y eso es lo que resulta en más popularidad. El círculo vicioso.

Y sí, esta historia —al menos temporalmente— la escribirán los cuatroteístas, con todo y el “pudistes” incluido. Ya luego se reescribirá, supongo, y será en el justo lugar donde le corresponde.

Me preocupa lo que está sucediendo. Evitarlo no puedo. Hoy abono en señalarlo para que todo esto no se olvide.