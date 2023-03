Ayer el gobernador Rocha Moya nos dejó una vez más, una semanera interesantísima. Atendió un par de preguntas de agenda y luego le entró de lleno al tema de la Ley de Educación Superior. La educación es un tema que le apasiona. Se acaloró y hasta el chaleco para el frio se quitó. Le puso el cascabel al gato, apuntó a la Universidad Autónoma de Sinaloa y …disparó a rectoría.

Los hechos

La publicación de la Ley de Educación Superior (local) es una homologación con la Ley General de Educación Superior (federal). Es decir, ya estaba y existía a nivel federal y… ninguna universidad pública a nivel nacional, dijo nada. Ni la UNAM, máxima casa de estudios.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en su momento avaló la misma reforma para el ámbito federal.

Preguntarle a la comunidad universitaria no es atentar contra la autonomía de las universidades. Es validarla.

La universidad adolece actualmente de procesos democráticos y equitativos. Primero, el Consejo Universitario no tiene paridad ni de género, ni de participación de maestros y alumnos. Segundo, al rector y directores los eligen unos pocos y tampoco existe paridad de género en los cargos directivos.

Académicamente la UAS es una institución respetable. Sus problemas no pasan por la eficiencia educativa, cuando menos de manera pública. Casa Rosalina goza de cabal prestigio.

La UAS tiene años con irresponsabilidades financieras. Recién el año pasado comenzaron a timbrar su nómina, por ejemplo. Solicitar adelantos presupuestales, tener problemas con proveedores y para el pago de aguinaldos, es algo recurrente.

La universidad tiene un único líder, no es el rector, es un personaje que ordena de facto, se llama Héctor Melesio Cuén. Curiosamente el gobernador en su semanera, no lo mencionó de nombre.

El Partido Sinaloense tiene una relación simbiótica con la UAS. La universidad nutre de militantes, representantes, activistas, simpatizantes y recursos de todo tipo al PAS, cuyo líder moral es Cuén.

Los hechos están ahí y como dice el gobernador, “Lo que es público y notorio no necesita comprobación”.

Ajedrez político

La democracia de la educación superior a nivel público está en juego. Creo que, en tiempos de recesión democrática, todo lo que podamos abonarle, es bueno. Digo esto, porque si no fuera por lo que está en juego, diría que estamos viendo una película súper entretenida y digna para el análisis. Aún con sus consecuencias, realmente la situación es digna de análisis.

Cuén tiene tres días sin pronunciarse. El rector Madueña es quien va al frente. Si esto fuera ajedrez, el rey pareciera estar protegido por un enroque, y el alfil va al frente. No veo juego para caballos que puedan saltar una defensa siciliana en el tablero de enfrente.

Y es justo el problema que tiene actualmente Cuén. Sus aliados son todos peones, dispensables. Mientras que, del otro lado del cuadrilátero, vemos a un rey rodeado de piezas de valor, que dominan el centro.

El líder pasista se abona a sus relaciones y la alianza con morena a nivel nacional. Me parece que aquí será donde descubra que se equivocó en las formas al adelantarse para apoyar al titular de SEGOB en sus aspiraciones presidenciales. ¿Por qué? Porque con este que atañe a todos los involucrados, no me imagino en este preciso momento, a Adán Augusto López hablando con Cuén el tema de la UAS y no con el gobernador Rocha.

Lo dije en su momento, la aduana del tercer piso para llegar a las entrañas de la 4T es muy complicada. Sobre todo, con un gobernador tan fuerte como Rubén Rocha Moya.

Para mañana 8 de marzo

Se conmemora el Día de la Mujer , las mujeres trabajadoras de Casa Rosalina podrán alzar la voz para reclamar todos aquellos espacios directos que por ley y derecho les corresponden. Una clara práctica machista y misógina al interior de la universidad les ha impedido acceder a cargos directivos. No se explica de otra manera tal omisión. El sistema heteropatriarcal universitario, simplemente debe caer.

Igualdad, equidad, y paridad en la UAS, ¡YA!

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx