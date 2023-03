La reciente publicación de reforma a la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa lleva mensaje y destinatario. Los actores ya se pronunciaron. Juzgue usted.

El gobernador Rubén Rocha Moya, dijo que la mandó publicar porque no encontró inconsistencias. Al rector de la UAS Jesús Madueña, no le gustó y ha estado declarando en medios de comunicación y a través de un comunicado, estar en desacuerdo, pues dice, atenta contra la autonomía universitaria y la califica de regresiva. El diputado Feliciano Castro, reconoce el derecho de los diputados de reformar leyes para beneficio de las y los sinaloenses. Héctor Melesio Cuén, dice que no se va pelear con el gobernador por la reforma a la UAS, pero que los diputados tienen intereses en la universidad. ¿Por qué preguntan a Cuén? Que le pregunten entonces también a los ex rectores Gomer Monarrez, a David Moreno, a Guevara Reynaga también, a ver qué opinan.

¿Qué dice la comunidad universitaria? Una encuesta publicada por CE Research especialista en comunicación y consultoría política ofrece datos reveladores. 9 de cada 10 universitarios están de acuerdo en ser ellos quienes elijan al rector. También están de acuerdo en que exista paridad de género en puestos directivos al interior de las universidades. Y existen opiniones divididas sobre la reelección del rector.

Que la base universitaria diga esto, me parece un dato con mucho más fondo. En el caso concreto de la UAS, el rector y su grupo, no las tienen todas consigo. Existe un hartazgo a la dirigencia universitaria y el resultado de la encuesta lo demuestra. Actualmente, por miedo a represalias, no se manifiestan, pero en la encuesta han mostrado su intención verdadera: la universidad debe democratizarse y cerrarle el paso a la oligarquía que controla la institución.

La plantilla del PAS tenga una relación simbiótica con la actual directiva universitaria. Considero que la autonomía universitaria, también está en ser ajenos a partidos políticos y a intereses de particulares.

En la Universidad Autónoma de Occidente también se cuecen habas. La ley también tiene impacto directo en Casa Lince. La rectora Silvia Paz Díaz Camacho no las trae consigo. En una entrega anterior, adelantaba que innecesariamente se subió a un ring político que no era para ella. Se ‘ponchó’ al primer strike, dirían en el argot beisbolero.

Recientemente la rectora rindió informe de gobierno. Fue un evento gris, desangelado. El gran ausente fue el gobernador del estado, el Dr. Rocha, por algo habrá sido. Por parte de gobierno sólo estuvo la titular de la SEPyC Graciela Domínguez Nava y con la representación del congreso, el diputado Feliciano Castro. El mensaje de la secretaria de educación cerró con la petición a la comunidad lince de abrirle paso a la democracia al interior de la universidad.

La rectora de la UAdeO busca continuar un tercer periodo. No le gustó para nada que el mandatario sinaloense se pronunciara en contra de que los rectores repitan. Al interior, la Dra. Díaz Camacho cada vez está más sola de cara a la sucesión rectoral.