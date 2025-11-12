El excandidato presidencial panista y presidente espurio de México de 2006 a 2012, alertó sobre la expansión del crimen organizado en América Latina. Esto, en el marco del 15° Foro ABECEB, realizado en Buenos Aires, Argentina.

El pelele panista sabe bastante de ese tema, ya que durante su espuriato se expandieron nuevos cárteles de la droga a lo largo y ancho del país, en el marco de esa pantomima llamada “guerra contra el narco”, una guerra fallida impulsada por Estados Unidos que terminó en un verdadero genocidio con cientos de miles de muertos durante su sexenio.

Calderón también señaló que las bandas del narcotráfico “se están apoderando del Estado”, nuevamente, quizás hablando con conocimiento de causa, ya que el segundo hombre más poderoso de su gobierno, Genaro García Luna, actualmente se encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, sentenciado por tráfico de drogas en complicidad con el cártel de Sinaloa.

Es también bastante interesante que el lugar en donde el espurio Felipe Calderón haga estas declaraciones sea Argentina, país que se ha convertido en el laboratorio de la distopía “libertaría” y en donde en recientes fechas han aumentado los problemas de violencia por el narcotráfico, con muertos por uso de fentanilo y feminicidios realizados por libertarios vendedores de drogas.

¿Hay algo más “libertario”, acaso, que el “libre mercado” del narcotráfico, regulado nada más ni nada menos que por la oferta y la demanda?

En fin. Nada más en Argentina se les ocurre darle voz a un ilegítimo que le declaró la guerra a su propio país, a sus propios jóvenes, mientras enriquecía a sus amigos, familiares y cómplices. Lo que hay que leer.