El día que el Ministro Arturo Zaldívar dejó de ser Ministro

Y ojo con lo que aquí voy a expresar: No conozco al Ministro Arturo Zaldívar, y francamente y perdón por mi ignorancia no lo tenía muy puesto en mi radar, hasta que el Presidente AMLO empezó a hablar maravillas de él. Ya tanto amor y tanta miel me empezó a hacer sospechar.

De primera instancia me parecía un hombre recto, honorable y sensato, tenía a veces varias posturas que me lo hacían parecer como francamente un buen ministro.

Pero sin embargo, de pronto lo empecé a sentir titubeante, decía pero no decía, se mantenía firme pero se retractaba, y peor aún, no ha fijado ninguna postura con el tema del familiar del fiscal Gertz Manero… entonces me quedó claro que recibía órdenes del Presidente AMLO y él, pues simplemente yo creo no supo para dónde moverse ante ello. Decirle no a un Presidente debe de ser una cosa muy difícil, pero a este Presidente decirle que no es en verdad una cosa necesaria. Sin embargo el Ministro no le dijo no, y siguió siendo su fiel escudero… Recordemos que muchas veces el Presidente ha dado el mensaje de que “mientras me seas leal, sigues jugando conmigo en mi equipo”. Y el ministro Arturo Zaldívar decidió jugar. ¿ Por qué lo pienso? Porque claro el tema de la casona del hijo de el Presidente no ha sido cosa menor. A mí parecer es el golpe que más le ha dolido. Él ha aguantado que se burlen de él, y hasta de su mujer y de su hijo menor, total… nada de eso le quita votos. Pero lo de José Ramón pegó y dolió porque eso sí le quita votos.

Tan pego y dolió que ahora Arturo Zaldívar, setecientos años después, sale a decir que hubo una “Operación del estado Caderonista para ocultar la tragedia de la Guardería ABC” y hacer como que nada pasaba.

Sale a decir ahora que lo presionaron para que se callara y no hiciera justicia, en pocas palabras dice que sintió “bien feo”.

No debemos olvidar esa tragedia que a todos nos dolió y marcó en el alma, aún recuerdo donde me encontraba cuando supe de la noticia, son de esas noticias que te impactan tanto que pueden pasar los años y te acuerdas qué estabas haciendo en aquel entonces cuando te enteraste.

Definitivamente hubieron responsables, pero no se puede negar que Morena usó ese tema para debilitar al Partido de Acción Nacional (PAN). Porque no podemos negar que Margarita Zavala lleva tatuado ese partido en la piel. Su sola presencia nos remite a ese partido, aunque ella estuviera en cualquier otro, Margarita siempre será al PAN, lo que el PAN es Margarita y es por ahí donde una y otra vez la han querido debilitar. Como si no le hubiera dolido, como si hubiera sido su culpa, como si ella hubiera provocado el corto circuito o intentado quemar documentos que se decía eran importantes y que estaban ahí. (Nunca supe si eso fue un rumor o fue real ) … pero definitivamente nos marcó a todos.

Es claro que el comentario del Ministro, en lugar de ayudar al Presidente, lo hunde más, porque es más que obvio que esta declaración se da completamente por orden de Presidencia, es decir es inevitable ocultar la intencionalidad qué hay en él. Le dieron línea para decir lo que dijo.

¿Y todo esto para qué? Para enfocar el enojo que ha provocado la Casa Gris en el enojo y la ira sentida por la tragedia de la guardería ABC. Lo que quieren hacer con nosotros es manipularnos, para distraernos de esto y ahora volver a odiar aquello. Son macabros en el manipuleo mental. Se sienten astutos pero no lo son. Y lo que les queda es usar las emociones de la gente para provocar en ellos que ahora odien aquello, para olvidar lo de ahora. Es fácil. Ellos creen que es fácil. Pero como diría el mismo Presidente, las redes sociales son muy importantes y “el pueblo” ya anda muy avispado. Y pues sí, tiene toda la razón. Lamentable que el Ministro haya permitido actuar así. Se desprestigió total y absolutamente, en su ya de por sí nula credibilidad como ministro al no pronunciarse sobre el caso de la familia Gertz Manero.

Señor Ministro: Al Presidente se le dice NO. Se le debe de decir “no” pero nadie lo hace, nadie se atreve y pasan estas cosas, lejos de que esta estrategia pudiera haberles resultado un “exitazo”, lo único que provocó fue armar un verdadero socavón (otro más) que después querrán tapar para luego buscar otra cosa y así eterna e incansablemente.

El presidente se está empantanando y todos los que le rodean también. No lo podemos negar.

Y ahora el Ministro Arturo Zaldívar ya no será el defensor de los derechos y de la justicia, será del equipo “Team AMLO” y mientras tanto México se queda sin Ministro y casi sin Presidente y sin nadie, porque nadie nos quiere en verdad. Son sus intereses y nada más. Es grave, triste y preocupante. ¿Qué va a ser de nosotros?