Netflix ha lanzado la temporada 4 de la serie Fórmula 1 Drive to Survive, con los mejores momentos de la última campaña de la categoría reina del automovilismo.

Por ello, la gran pregunta que se hacen los aficionados a la Fórmula 1 y a esta serie es: ¿a qué hora se estrena la temporada 4 en Netflix?

Fórmula 1 Drive to Survive se lanzó este viernes 11 de marzo del 2022 . La empresa se encargó de publicar la serie a las 2:00 AM , tiempo del centro de México.

Cientos de usuarios de esta plataforma esperaron unas horas más para dormir, para poder ver el arranque de esta temporada, la cual promete muchas horas de acción.

Checo Pérez en el GP de Brasil (NELSON ALMEIDA / AFP)

¿Qué veremos en Fórmula 1 Drive to Survive temporada 4?

Tal como ha pasado en las tres temporadas anteriores, Fórmula 1 Drive to Survive revivirá los mejores momentos de la campaña 2021 de la máxima categoría del automovilismo.

En México el interés despertará además por ver lo que hizo Sergio Checo Pérez en su primera temporada a bordo del RB16, monoplaza de Red Bull Racing.

El trabajo del mexicano ayudó a mantener a su escudería en la pelea por la cima, junto a Mercedes AMG Petronas Motorsport.

Pero no sólo eso, el tapatío Checo Pérez fue fundamental para que el neerlandés Max Verstappen consiguiera el campeonato de pilotos a finales del año pasado.

Max Vertappen, el ausente de Fórmula 1 Drive to Survive temporada 4

Max Vertappen, actual piloto campeón del mundo de la F1, no aparecerá en la temporada 4 de la serie Fórmula 1 Drive to Survive.

Esto no quiere decir que sus escenas a bordo del monoplaza no vayan a aparecer. El piloto de los Países Bajos decidió no colaborar con entrevistas para Netflix.

Max Verstappen se ha mostrado en contra de cómo la plataforma ha mostrado las rivalidades en la pista, por lo que ha optado por no hablar ni dar declaraciones, decisión que tiene tomada y no piensa cambiar.

Red Bull Racing ha encontrado la dupla que desde hace tiempo necesitaban, luego del primer año de Checo ahí y de la consagración del neerlandés con su primer campeonato del mundo en la Fórmula 1.