Hoy claro que sí es un día importante. Bueno yo haré algo muy importante.

Tengo un amigo que vive en Veracruz al que quiero mucho y he decidido ir a visitarlo así que viajaré para verlo, y reír y platicar.

Claro, eso si no me toca balacera en la carretera o algo similar, voy aterrada también por ese lado.

No es como antaño, que viajar por las carreteras del país era un deleite.

Ahora es un riesgo de vida, y sobre todo en temporadas así, pero la vida continúa y lo voy a tomar.

Hoy es un día importante. Porque tengo esperanza en que la gente haga conciencia de que ésta consulta de Revocación de Mandato fue solo un capricho del presidente AMLO, una consulta que yo no pedí, una consulta que costó millones de pesos, millones que se deberían de haber invertido para otra cosa y que finalmente no servirá para nada.

En algún momento pensé en ir y plasmar mi voto contundentemente para que se vaya este presidente y deje de destruir todo lo que se le pone a su paso y destruirnos como mexicanos, pero después reflexioné: No.

Lo que él quiere es hacer un show de todo esto. Que sienta que hubo gente que salió a votar tan solo porque él lo dijo, no importando los resultados, porque además ese es otro de los motivos por los que me retracté de ir a votar: la contabilidad de los votos no me parecen confiables, por ende los resultados no serán los reales y nunca los conoceremos.

Revocación de Mandato, ¿un “plan con maña” de AMLO?

A veces pienso que la consulta de Revocación de Mandato es un plan con maña por parte del presidente.

Ha sabiendas que verdaderamente todo va muy mal en México, se aferra en hacer esta consulta, sabiendo que los que no confiamos en el presidente y no estamos de acuerdo con su gobierno, no asistiríamos.

Pero sí irá a votar gente que le sigue, que inexplicablemente le sigue y lo apoya (tengo conocidos de la tercera edad que van a ir a votar) y otra gran cantidad de gente que irá porque se ha sabido que han sido presionadas para ir o a cambio de algo más.

Entonces el presidente, así el país esté hecho polvo, podrá decir todos los días desde su mañanera que “ustedes decidieron que yo me quedara” y probablemente ya no habrá más culpables qué señalar.

Ya no será Felipe Calderón para culpabilizarlo, ni Krauze, ni Aguilar Camín, tampoco será Brozo o Loret de Mola.

Ahora será al pueblo al que señale cada vez que algo le salga mal (que es muy seguido) he insistirá en que “no se olviden, que ustedes decidieron que yo me quede”.

Y ahí irán cientos de personas a votar porque se quede ,creyendo que este señor los quiere y valora en algo Me imagino no han tenido emergencias de salud que atender.

Y sí, estás dos personas que conozco de la tercera edad que irán a votar por él se identifican con su resentimiento y su odio y sus complejos, pero ya han tenido problemas de salud y se atienden en un hospital privado, con médicos y especialistas privados y carísimos.

¿Cuáles son sus bases para votar ?

Así que es extraño, ¿cuáles son sus bases para votar porque se quede si tienen que acudir a servicios médicos privados porque los públicos son pésimos?

Me intriga mucho pensar todo el resto de la gente que tiene que pasar por la agonía de buscar atención medica y medicamentos, ¿lo apoya?¿Votarán porque se quede? Probablemente sí.

Ha sabido ganarse a la gente a base de la necesidad. La gente que lo sigue también es gente que sabe manipular a través de la carencia y de la necesidad del otro.

Alguna vez estás dos personas de la tercera edad de las que les platico que irán a votar hoy, en un momento mío de mucha precariedad económica, dado que esas personas me apoyaron con dinero, me decían una y otra vez: “no te olvides que nosotros somos la mano que te da de comer”.

Hoy esas dos personas estarán en primera fila votando porque se quede este presidente. Y bueno, amo escribir; ya hasta me sirvió plasmar esto aquí para desahogar viejos y desagradables recuerdos.

Hoy, espero el pueblo demuestre que no es un “pueblo”, sino un país con ciudadanos conscientes. Hoy espero ver calles vacías.

De verdad espero encontrar desolación porque ningún presidente que no cuida a sus ciudadanos, a sus niños ni a sus mujeres, merecería seguir en el poder.

No estoy de acuerdo con esa frase de “terminas y te vas”. Y pues no, por ahí tampoco va la cosa.

Falta tres años donde no se le puede permitir que siga destruyéndolo todo así paso, entonces es todo un dilema.

Bueno amigos. ¿Qué haré hoy? Todo y nada. Menos ir a votar.

¿Y ustedes?