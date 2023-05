Estimados lectores, narraré una historia digna de un guion de Buñuel; algo parecido a la escena surrealista de la película “Simón del desierto”, en la que un avión de Mexicana de Aviación pasa a recoger al protagonista, y al diablo.

No voy a ahondar en el acto que da origen a esta columna: sólo diré que la convocatoria a Conferencia de Prensa de los sindicatos y grupos de trabajadores para dar a conocer “lo último” que hay de información sobre la compra-venta de los bienes y la marca “Mexicana de Aviación” tuvo muchos puntos cuestionables.

¿Quiénes estuvieron presentes y dónde se llevó a cabo? La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) fue quien proporcionó el lugar para que esta conferencia se pudiera desarrollar; la cita fue a las 10:00 de la mañana, y entre todos los asistentes no podía faltar Iván Enríquez Barragán, que aprovechó la presencia de los medios de comunicación para entregarles su propio “Boletín de Prensa”.

Ada Salazar, Secretaria General de ASSA encabezó el evento, junto con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) representada por el Capitán Eduardo Barrera Flores como delegado de Mexicana de Aviación; estuvo presente el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) a través de Marco Calva Pimentel, su Secretario de Actas (aunque en el evento lo presentaron como Secretario del Interior); por parte de la Coalición de Empleados de Confianza fue el Lic. Adolfo Crespo; y por último Fausto Guerrero Díaz, Presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de Aviación Mexicana (AJTEAM).

Tras la exposición que cada uno de ellos hizo sobre el caso de Mexicana de Aviación, hablaron de un tema importante: el Gobierno Federal ya puso un ultimátum para que se pueda concretar la venta, y en caso de que no exista acuerdo, lamentablemente el gobierno retiraría la propuesta de la mesa. En honor a la verdad, es un escenario que el Gobierno Federal dejó bien claro desde el día 1 de las negociaciones, así es que nadie debería sorprenderse.

Uno de los puntos tratados en esta conferencia fue la “confusión” generada ahora que el Gobierno Federal emitió el decreto para la creación de una aerolínea del Estado, cuya razón social es: “Aerolínea del Estado Mexicano”, que no tiene nada que ver con la razón social de Mexicana que es Compañía Mexicana de Aviación. En cuanto salió esta noticia, la gente de los medios y las redes sociales comenzaron a decir que ya habían sacado un decreto para el resurgimiento de Mexicana de Aviación, pero eso es falso e impreciso.

La propuesta original del Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador fue adquirir la marca, no la concesión -pero de esto hablaré un poco más adelante-. Posteriormente, al ver el monto que arrojaba el avalúo, se incluyeron dentro de la propuesta algunos de los bienes con los que todavía cuenta la línea aérea.

Boletín de prensa sobre venta de activos de Mexicana de Aviación (Especial)

Ahora sí, hablemos de las concesiones. Tanto Compañía Mexicana de Aviación, como Aerovías Caribe (conocida como Click) tienen vigentes sus respectivas concesiones, otorgadas por el Gobierno Federal a través de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y fenecen hasta el año 2041. Esto en razón de que en el año 2011 la SCT en el documento titulado “DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CONCESIONES VIGENTES NOVIEMBRE DE 2011″ coloca tanto a Mexicana como a Click con treinta años.

Independientemente de ese dato, si revisamos directamente el documento de concesión de ambas líneas aéreas, veremos que fueron otorgadas el 16 de marzo del año 2000, y el 4 de noviembre del 2005 firmadas por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruíz Sacristán y por Pedro Cerisola y Weber respectivamente. En ese entonces quedó plasmada que la vigencia de la concesión terminaría en el año 2030 para Mexicana y en 2035 para Click.

¿Qué forma parte de la concesión? Por un lado la relación de las aeronaves, que en este caso ya no hay; y la relación de rutas, de las que hemos dicho que al momento de cese de operaciones Mexicana, (sin las alimentadoras) tenía 77 rutas y más de 4 mil slots.

El Gobierno no está interesado en la adquisición de la concesión. La siguiente pregunta es ¿qué pasará con estas concesiones vigentes? Al ser una potestad del Estado su otorgamiento y revocación, ¿nos retirará la concesión en cuanto comience a operar la aerolínea estatal?, ¿a dónde se irán las rutas y los slots? Son muchas las preguntas que quedan en el aire, sin embargo dentro de la conferencia se aseguró que los trabajadores de Mexicana tendrían prioridad en la nueva línea aérea.

Aprovechó la Secretaria General de ASSA, Ada Salazar, para pedir apoyo a los medios de comunicación , pues estará convocando a una asamblea de sobrecargos de Mexicana de Aviación, que se celebrará, tanto de manera virtual como presencial, el próximo lunes 29 a las 10:00 de la mañana.

Tengo que ser sincera: no comparto en absoluto el discurso de Ada Salazar solicitando el apoyo de los medios de comunicación para informar a los sobrecargos. El sindicato a su cargo cuenta con todas las herramientas para llevar a cabo una convocatoria a asamblea de manera exitosa.

Puede utilizar la página oficial web, así como las redes sociales oficiales del sindicato. En su base de datos tienen los correos electrónicos de los agremiados. Sí, es un hecho que no todos siguen viviendo en el país, pero la mayoría de mis compañeros siguen las páginas oficiales de ASSA.

Convocatoria de ASSA para sobrecargos sobre venta de la marca Mexicana de Aviación (Especial)

Se atraviesa el fin de semana. En 4 días calendario tendremos nuevas noticias, y por supuesto que aquí lo estaré informando. Mientras eso sucede, me parece oportuno hacer mención de la postura del autonombrado vocero de los sobrecargos que son defendidos y clientes de Juan Iván Peña Neder. El vocero (o representante común, cargo que también se arroga) explicó las razones por las que considera inviable la propuesta del gobierno, y dijo que no se van a mover y seguirán con los amparos buscando el pago de su laudo.

Dijo el escritor, orador y político romano Cicerón: “la necedad es la madre de todos los males”. La realidad es que si no llegamos al 5 de junio con un acuerdo entre todos “se va a caer la venta” y no habrá nada para nadie.

Eso sí, en la conferencia de prensa, la Secretaria General de ASSA hizo saber que este grupo representado por Juan Iván Peña Neder había sido convocado a las reuniones previas en la Secretaría del Trabajo y Previsión, en las que evidentemente esperaban la presencia del titular del despacho que los defiende, pero que declinaron asistir. Respecto a que si este grupo tuvo o no una reunión con Luisa María Alcalde, ya no queda claro, pues el vocero Iván Enríquez publicó un video donde dice que sí existió esa reunión, y al día siguiente él mismo dice que no hubo tal, y que “de haberse dado”, la desconocen.

Ahí están los hechos; durante el “chacaleo” con los medios, Iván Enríquez aprovechó para dejar clara su postura, férrea e intransigente; los medios le pidieron su opinión “¿la venta se caerá por culpa de este grupo?” En un audio enviado por el propio Iván a sus “representados” al vapor salió a decir: “por supuesto les dije que no… pero ya saben, uno les responde a los medios, y ellos publican lo que quieren”.

Yo, a estas alturas ya no sé sí reír o llorar. Me encantaría cobrar “mis tres pesos” y poder cerrar este doloroso ciclo con Mexicana de Aviación, pero los hechos apuntan a que no será así, y al final no habrá nada para nadie. No lo digo yo, lo dice este grupo de menos de 200 sobrecargos jubilados a través de su representante, que no van a cejar en su idea de cobrar “lo que se les debe por ley”.

Derecho de intentarlo, por supuesto que lo tienen; tan “litigable” es, que por eso estamos donde estamos. Lo que yo opino, y es totalmente a título personal, no como verdad jurídica, es que su interés por mantener vivo su juicio es para convertirlo en una “moneda de cambio”.

Dudo mucho que Andrés Manuel acepte una “concertación” al estilo del PRIAN. Dudo mucho que López Obrador “reprenda” o desconozca a quien ha sido su Secretaria de Trabajo durante todo el sexenio, como pretende este grupo de jubilados, quienes han roto toda comunicación con ella y la han acusado de “incapaz” y “manipuladora”.

Lanzan la temeraria pregunta: “¿acaso Andrés Manuel va a pasar por encima de los derechos de trabajadores, en plena época electoral?” Pero esa es una falsa premisa: el Presidente no tiene que pasar por encima de ningún derecho; con una mano en la cintura puede decir: “era una oferta, si no la quieren me retiro, y pueden seguir litigando que les paguen el 100% de su laudo”, ¿y saben una cosa, queridos lectores?, eso es totalmente cierto.

Quiero cerrar esta columna resaltando estos puntos de la conferencia de prensa: se explicó de manera gráfica cuál ha sido la depreciación de la marca a lo largo de los años, al mismo tiempo que se dejó en claro que quienes tienen demandas vigentes podrían seguir con ellas, pero se les pide que permitan la venta de la marca y los bienes; se dejó en claro que el dinero para la adquisición ya está listo y etiquetado, y que el mismo proviene del excedente fiscal del año pasado.

Pero es un hecho: “ya vamos tarde”, por eso nos dan una fecha límite para dirimir las diferencias entre este grupo y los más de 6 mil trabajadores que sí aceptan la propuesta gubernamental. Seguiremos informando.