La decisión de VivaAerobus de arrendar aviones se ha vuelto más que polémica, y narrarla se parece más a la canción interpretada por la gran Celia Cruz, en la que “… Zongo le dió a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó a Burundanga y se les hinchan los pies…”

Tengamos claro como punto de partida que: tanto Volaris como Viva, dentro de su flota cuentan con aviones de la fabricante francesa Airbus, y algunos de ellos utilizan motores Pratt & Whitney que están en un proceso de revisión y deben estar en tierra hasta que se les realice la inspección correspondiente.

Volaris prefirió hacer un recorte de personal tras verse obligado a dejar 16 aviones en tierra. VivaAerobus, que comanda Juan Carlos Zuazua, decidió mantener las fuentes de empleo, e incluso seguir con sus planes de expansión. Por ello -como expliqué en una columna anterior-, decidieron rentar equipos para poder enfrentar esta crisis, y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dio su visto bueno.

Ante esta decisión, tanto el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) como la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) han expresado su desagrado y oposición, argumentando una grave violación a la soberanía nacional.

En el comunicado publicado el 16 de noviembre, el Colegio de Pilotos, argumenta: “Si bien la Ley de Aviación Civil y los reglamentos y circulares obligatorias le permiten a la Autoridad Aeronáutica autorizar temporalmente el internamiento de las aeronaves extranjeras sin registro nacional, no es el caso con los tripulantes, ya que la Constitución es muy clara en cuanto a que los tripulantes de las aeronaves que operen en territorio nacional deben de ser mexicanos por nacimiento.”

Avión de Viva Aerobus con imágenes alusivas al cantante Juan Gabriel (Especial)

Por su parte, ASPA también publicó un comunicado el mismo día titulado “Permitir tripulaciones extranjeras en aerolíneas mexicanas es anticonstitucional”. En él manifiestan: “… Permitir pilotos extranjeros volando rutas domésticas e internacionales en compañías mexicanas sentaría un precedente negativo en la lucha por el respeto a los derechos laborales de las tripulaciones mexicanas…”

En respuesta, VivaAerobus emitió un comunicado en el que manifiesta que el arrendamiento húmedo -o “wet leasing” como también se le conoce-, es una práctica “habitual” dentro del mundo de la aviación a nivel global, y que sirve para hacerle frente a imprevistos que se llegan a tener, reiterando que esta medida está pensada para proteger a sus pasajeros, al no tener que cancelarles vuelos por falta de equipos, y como mantener las fuentes de empleo de los trabajadores.

Estamos observando tres posturas: la del Colegio de Pilotos, la de ASPA y la de la administración de VivaAerobus. Y a todo esto, ¿qué dice nuestra autoridad aeronáutica?

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) también hizo público un comunicado, derivado de los dimes y diretes ventilados tanto en medios de comunicación, como en redes sociales. Del documento quiero destacar lo siguiente:

“El arrendamiento húmedo consiste en un acuerdo de voluntades por medio del cual el arrendador concede el uso o goce temporal de una aeronave, incluidas las tripulaciones de vuelo y de sobrecargos de la misma, al arrendatario que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio concertado; dicha figura está prevista en la legislación nacional, por lo que, resulta ajustada a derecho, ya que en casos excepcionales y temporales, las aeronaves con matrícula extranjera, arrendadas por los concesionarios o permisionarios mexicanos, pueden ser operadas en el país, de acuerdo a lo previsto en el artículo 45, último párrafo de la Ley de Aviación Civil en relación con lo dispuesto en el artículo 83 bis del Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, el cual permite que, una aeronave matriculada de cualquier país sea utilizada al amparo de un contrato de arrendamiento por una empresa que tenga su oficina principal o residencia en otra Nación.” AFAC

¿Por qué VivaAerobus tomó la medida de buscar un arrendamiento húmedo? La respuesta: porque era lo que había disponible dentro del mercado . Como les comentaba en otra columna, no crean que las compañías arrendadoras de aviones los tienen ahí estacionados en espera a que llegue un cliente, sino que los aviones están volando.

Para mayor claridad el siguiente caso hipotético, un “supongamos” pues: la aerolínea “X” está operando con un Airbus A320 (rentado) pero está en espera de renovar su flota y cambiarlo por un A321neo (también rentado); mientras le llega el equipo nuevo sigue operando con el A320; en cuanto le llegue el nuevo equipo, el A320 queda disponible, y ahora podrá rentarlo la aerolínea “Y”.

Hay muchos tipos de arrendamiento, y aunque suene raro, los hay con tripulaciones y sin ellas , con o sin motores, etc. Sigamos con el comunicado de la AFAC:

“De esta manera, los comunicados de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y el Colegio de Pilotos Aviadores de México por los cuales afirman que, se vulnera el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir que tripulaciones extranjeras operen en territorio nacional, es una apreciación subjetiva y contraria al bien común, ya que dicho precepto dispone que, el personal que tripule cualquier aeronave que se ampare con la bandera mexicana, debe ser operada por personal mexicano de nacimiento; sin embargo, es de resaltar que no se prevé ninguna restricción o prohibición referente a la actividad de tripulaciones extranjeras que operen aeronaves con matrícula distinta a la mexicana.” AFAC

Entonces, la clave está en la temporalidad ante una eventualidad que no planeó VivaAerobus, y tampoco es responsable de las fallas en los motores Pratt & Whitney. Eso debe quedar claro. No es una medida de Juan Carlos Zuazua para hacer crecer su aerolínea, saltándose las trancas, sino una forma de contención en cuanto al daño que implica tener que dejar algunos de sus aviones en tierra.

Con todo esto dicho, quiero compartir a mis estimados lectores lo que anda rondando por los grupos de WhatsApp y las redes sociales de los trabajadores de la industria aérea. Me parece importante la reflexión sobre este tema, que ha levantado ámpula, pasiones y hasta encontronazos. A continuación, el comentario de un trabajador de la industria:

“A ver, creo que nada tiene que ver una cosa con la otra. ASPA, STIAS, ASSA, CTM, CPAM, etc. son instituciones que no pagan nuestra nómina, viven de ella, la empresa es la que paga nuestro salario. Creo es una visión un tanto egoísta el pensar que el problema es un wet lease, cuando es una solución a un problema muy grande. ¿Ustedes como hubieran solucionado el tener parada el 30% de la flota, aviones que vuelen o no se deben de pagar, si no hay disponibilidad en el mercado de aviones para dry lease que cubran la operación? ¿Preferirían quebrar a una empresa por el absurdo de no permitir que un tercero suplante la operación? El problema va más allá de quién gana más o no, o si un europeo ganará más por venir a hacer esos vuelos. A los pilotos de Viva no les están bajando el sueldo para dárselos a los europeos que vengan, no les están modificando el contrato. Pero si piensan que es mejor que no haya esta opción y dejar que quiebre una empresa, ahí sí que pena, eso sería más grave para un piloto que lo que se está viviendo ahorita. Obvio a ASPA (AMX) no le conviene que las low cost salgamos adelante, prefieren vernos quebrar para engrandecer a la empresa que representan y quedarse con todo el pastel” Anónimo

En los hechos, estamos hablando de tres equipos de la arrendadora Avion Express, que lo di a conocer como primicia en la columna “La estrategia de VivaAerobus”.

Sólo harán las rutas nacionales, o sea que además está acotado dónde pueden volar, y será únicamente desde: Tijuana, Monterrey, Puerto Vallarta y Cancún. Con humor muy mexicano, en redes sociales ya hay muchísimos memes de las nuevas sobrecargos europeas de Viva y de sus pilotos.

VivaAerobus a través de un comunicado ha informado que: “se encuentra realizando las gestiones y capacitaciones necesarias para que puedan ser operados [los equipos] por personal propio. Resulta importante señalar que, en todos los vuelos operados con estas aeronaves arrendadas, también participarán miembros de la tripulación mexicana de VivaAerobus., sobrecargos, en atención de las necesidades de los pasajeros y regulación.”

En buen castellano, los pasajeros seguirán recibiendo la atención de los sobrecargos mexicanos, como si no pasara nada extraordinario; es más, dudo que los pasajeros se lleguen a percatar de que el avión por el que están viajando ha sido rentado mediante un “wet leasing”.

La finalidad es no colapsar la aviación, se trata de no dejar sin sus vuelos a los pasajeros, pero también que los trabajadores mantengan su fuente de empleo. No es un fraude a la ley, ni una “mala jugada” para saltarse las trancas y salir ganando, aunque sea ilegal.