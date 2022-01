El cambio de timón de la 4T

Muchas cosas deben de cambiar, a muchas otras y estrategias se les tiene que dar un cambio o un giro de 160 grados, se requiere un cambio de timón, muchas cosas aunque no parezcan que sean necesarias se deben de reconstruir desde “cero”, es que es ahora o nunca… no se pueden seguir acumulando errores, mentiras, traiciones, jugarretas algo tiene que hacer el presidente para que él solo en la mañanera pueda reivindicarse y decirnos quién es él en realidad, de dónde salió y a donde va sin que siempre lo estén rodeando 20,000 personas en la tribuna de la mañanera en el estrado, queremos ver quién es él pero algo que sea creíble, algo en donde no interponga el odio que tiene ni sus traumas desmedidos, ni los rencores ni los complejos… algo que nos demuestra que es de carne y hueso, algo que nos haga sentir que todavía estamos a salvo porque los ataques hacia su persona y hacia sus conductas son extremadamente delicadas y parece que no hace nada para minimizarlas.

Parece que sólo brinca de la mañanera a ponerse a jugar un rato béisbol y nada más, entonces me pregunto: ¿qué es lo que quiere el presidente de nosotros como país? ¿qué es lo que quiere el presidente como hombre, como esposo, y como padre? ¿qué es lo que quiere el presidente como mexicano, como ciudadano, como exestudiante, qué heridas tiene que sanar, qué cosas tiene que dejar atrás para empezar de cero; es que no se puede seguir así, hoy salió lo del tema de su hijo mañana saldrá otra cosa y pasado mañana otra y otra: ¿cuánto tiempo más vamos a aguantar en este desgaste? cuánto vamos a aguantar en descubrir que no vemos nada porque no tenemos claridad en la distribución de medicamentos para niños con cáncer, porque tampoco estamos viendo que lleguen vacunas para los niños, porque tampoco tenemos la tercera dosis las personas de 40 y 50 años, porque está costando mucho trabajo encontrar trabajo, porque está costando trabajo creerle a él en sí… ¡qué tiene que hacer él para volver a posicionarse como en antaño? esas frases y promesas que ha dicho durante años ya están muy gastadas y si a eso le agregamos que Jesús Cuevas no ayuda en nada, él sólo ve por su propio interés… en realidad veo a un Jesús Cuevas muy alejado del presidente, ahí en ese mundo del gabinete me cuesta trabajo creer que alguien quiera a otra persona, usan a las personas como fichas de un tablero de ajedrez para ver cuál funciona y cual hacer a un lado; no hay emociones, no hay sentimientos, hay perdón al tema ilegal para defender al que es un malhechor, violador, hay enojo y escarnio al que sólo ha querido decir la verdad… se le señala y castiga...

En fin, ¿qué tiene que hacer el presidente para en estos tres años que mágicamente todos pudiéramos voltear a verlo y pensar " guau”, algo está haciendo importante el presidente? Con este país, la duda es si su mente tiene la capacidad de crear nuevas cosas; si él no se siente ya cansado y si la gente que lo rodea realmente quiere ayudarlo o sólo quiere atrapar un pedazo de pastel; es una sensación que me da este presidente entre tristeza y lástima; tristeza y lástima por qué el presidente cree que todo el mundo se le acerca porque lo quiere, lo admira y no es verdad, lo buscan por interés y todos los que están ahí se buscan entre ellos para obtener algo a cambio pero México no, no es moneda de cambio….

A nadie le interesa quedarse con México, les interesa quedarse con la riqueza y saquearlo hasta el fin . ¿Qué se tiene que hacer? muy simple: creo que para empezar las mañaneras diarias no van a hacer un ejercicio que le traigan resultados al presidente si se insisten en hacer diariamente, creo que mañaneras espaciadas hará que el presidente descanse, recapitule, reformule lo que él quiera decir con una mayor claridad, y nosotros descansaríamos de una imagen presidencial ya muy viciada y quemada; habrían segmentos informativos hasta donde llegaríamos a estar interesados en ver qué es lo que nos tiene que decir; pero una mañanera diaria de tres horas cada día se desgasta más y es evidente que todos los periodistas que ahí participan no son periodistas, son personas disfrazadas de periodistas que tratan de hacer la mañanera fácil y ágil para el presidente, para que no se tope con preguntas que lo incomoden y no lo irrite, entonces no tiene caso que exista la mañanera: es un gasto superfluo y es también un riesgo para el presidente porque sale de su cama a estar en la intemperie del frío de la madrugada; ¿cuando vamos a aguantar una situación?

Yo así no sé si Beatriz tenga que hablar e intervenir para hablar con el presidente para hacerlo entrar en razón, incluso a lo mejor los hijos que también ven un gran negocio y un gran jugoso negocio en que el presidente sea presidente, a lo mejor pueden entrar a decirle que tiene que bajar el ritmo de su enojo, de su agresión de sus constantes bombardeos a la prensa en lugar de concentrarse en las terribles tragedias como el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, y como la cantidad de personas que están muriendo diario.

De otra manera ya no tengo solución, en esta manera de plantearles las cosas yo ya no encuentro solución: hoy mi corazón está en tanto roto, no me hace feliz tampoco el escarnio de toda una familia por vivir en un lugar bonito. Me da tristeza el presidente por convencernos de qué sólo siendo pobres somos felices, me da tristeza el sistema de la salud y los niños que no tienen acceso a ella; no veo ninguna oposición firme, clara ni contundente; pareciera que nadie tiene ganas, pareciera que a nadie le importa, pareciera que todos quieren estar en Morena… creo que estamos perdidos o no. Quizá pronto lo sepamos. Esto tiene que reventar, para bien o para mal, pero no puede seguir así. Ya no más.