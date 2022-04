Ayer domingo 10 de Abril, día de la famosa votación para la consulta que organizó el presidente para ver si se queda o se va, no fue un día de fiesta electoral. No como las anteriores votaciones en donde siempre había un ambiente de alegría y de unidad ciudadana cuando todos salíamos a votar un domingo por la mañana.

Por supuesto que yo no salí a votar. No le seguiría el juego a este presidente que se gastó miles de millones de pesos en esto, ignorando las millones de necesidades que tiene este país , que no han sido resueltas por aquel que nos gobierna ni las resolverá . Por supuesto que si hubiera ido a votar, lo hubiera hecho por el “que se vaya” porque creo que han pasado 3 años donde lejos de construir un mejor país, ha destruido todo a su paso. Imaginarlo a él 3 años más gobernador, es imaginar a un país sumido en el abismo con seguridad .

Ayer fue un día en el que sentí mucha rabia e impotencia, tuve un ataque de pánico y lloré. Justo ayer mientras el presidente por poco se tomaba selfies en la casilla en la que le tocó votar y convocaba a medios para que lo grabaran haciéndolo, a la par me estaba enterando del caso de Fernando, un Niño que tiene cáncer en etapa metastásica, que le van a extirpar el ojo pues se alojó ahí un tumor y que su abuelo desesperadamente pedía apoyo económico para comprarle una prótesis oftálmica .

También, casi al mismo tiempo, era extorcionada con una llamada telefónica pidiéndome dinero….

Mientras el abuelo solicitaba este apoyo y yo, a través de mis redes sociales intentaba ver la manera que fluyera la ayuda, pensaba en los miles de millones de pesos que salió y nos costó esta consulta y no pude evitar sentir mucha ira y rabia.

Luego, por la noche me escribió una gran mujer, que conocí por Twitter hace poco más de un año, pues la entrevistaron los medios de comunicación cuando FUCAM (Fundación para la Atención del Cáncer de Mama) se había quedado sin recursos para solventar los tratamientos oncológicos de cientos de mujeres, entre ellas, Lore, porque el presidente había decidido no dar más recursos para ello.

Lore alzó la voz y muchas otras mujeres, incluyéndome. Como sobreviviente de cáncer de mama podía dimensionar el horror por el que todas estas mujeres estaban pasando. Al final, como pudo, FUCAM logró seguir dándole continuidad a los tratamientos de todas estas mujeres, pero durante mucho tiempo éstos se vieron detenidos por no contar con los recursos que AMLO simplemente no quiso darles.

Ayer me contó Lore por la noche que tenía dos tumores en su cabeza y tiene a una niña chiquita por la que estaba sumamente aterrada de pensar en dejarla sola .

Me dijo que tenía mucho miedo y que creía que podía ser el fin.

Me quedé pensando si esto no sería a causa de el retraso de su tratamiento oncológico y la poca puntualidad en su seguimiento.

Mientras ella me contaba esto por la noche, el presidente, con su traje sastre, de esos que le quedan grandes o se le ven siempre grandes, decía desde nuestro Palacio que él había ganado los corazones de cientos de mexicanos que le rogaban que por favor, se quedara siendo presidente.

Me encontraba con un amigo en ese momento en que exploté de indignación y coraje. Me dijo que no tenía porqué pasármela siempre enojada contra el presidente y no pude entender ¡cómo es que podíamos ser indiferentes ante esto!

Le dije que justamente ahí radicaba en que nos siguiéramos hundiendo más como país, el ser indiferentes y poco humanos y empáticos, nos estaba terminando por colapsar.

Para mí no, no fue un día de fiesta cívica ayer, no fue un día memorable y no fue “un día con AMLO”.

Para mí ayer fue un día que más allá de lamentar las situaciones dolorosas de los demás, accioné para ver de qué manera podía apoyar, solidarizarme, acompañar a aquel que lo necesitara. Porque esta consulta es la cosa más grosera que le he visto hacer a un presidente en mi vida, en medio de un centenar de niños que necesitan su medicamento y atención médica de primera, en medio de mujeres que no están teniendo acceso a sus tratamientos oncológicos, y muchos mexicanos sin trabajo…. Ha sido una de las muchas cosas terribles que le he visto hacer.

Y creo sin temor a equivocarme que esta consulta organizada por el presidente, lejos de ayudarle, le va a perjudicar enormemente. Diga lo que diga, todos sabemos que no le salieron las cosas como esperaba. Él se lo buscó. Y no me importan los resultados de esta encuesta. Me importa que se ponga a trabajar y a darle solución a los problemas.

Ya estuvo bien señor presidente. Ya estuvo bien.

PD: Para la gente que salió a votar por el que se quede como presidente y no revocarlo, sino ratificarlo , son y serán tan cómplices de él y de su mal gobierno; pasarán a ser parte de la historia de México y con eso cargarán. Es cuanto.