Ebrard arranca su pelea por el 2024, con o sin Morena, pero con apapachos de otros

Aunque mucha gente pudiera pensar que Marcelo Ebrard está ligado o es miembro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la verdad es que no es así.

Morena no quiere a Ebrard , porque simplemente no es izquierdista, es más, es más neoliberal que Enrique Peña Nieto, por llamarlo de algún modo. No es el “consentido” del partido, en resumidas cuentas.

Entonces, ¿qué tiene que hacer Ebrard?

Desde la Cámara de Diputados, el canciller Marcelo Ebrard apuesta a construir su candidatura presidencial para 2024 a través de diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) .

Ebrard tiene como operadores a un grupo de legisladores cuyo objetivo es ir por la candidatura presidencial de Morena y que con él se consolide una alianza con PVEM, PT y hasta MC.

Se trata de Juan Carlos Natale López y su tío Marco Antonio Natale Gutiérrez, así como Javier Joaquín López Casarín, María Jose Alcalá, Patricia Quijano, Rocío Corona Nakamura y Fátima Cruz.

¿Qué quiere decir esto?

Ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le declaró, de manera bastante obvia, a Marcelo Ebrard que no es su consentido para impulsarlo a la candidatura del 2024 , sino lo será su niña amada, Claudia Sheinbaum, el canciller empezará a armar un juego muy interesante, cruel. Un tanto desleal, pero necesario para sus aspiraciones.

Miembros del Partido Verde están empezando a armar una red de apoyo para Marcelo Ebrard para hacerlo su candidato . De todos es sabido que difícilmente Morena podrá solo en la contienda del 2024; le urgen y necesita de las alianzas, por lo que tendrá que asirse de algún otro partido y los disponibles son: Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. Hoy por hoy estos partidos aún no tienen líder ni candidato. Y les urge. No falta tanto tiempo para el 24 .

Digamos que todos terminarían por mezclarse en un momento dado, subiendo al ring, solitos a su suerte, a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard.

Pero, insisto: Ebrard no estará solito . Por ejemplo, Juan Carlos Natale, diputado del PVEM, confirmó que es parte del grupo que trabajará por y para Ebrard.

“Estamos creando la red porque estamos convencidos de que para el 2024 Marcelo Ebrard es el mejor perfil que existe, por su experiencia política y administrativa” Juan Carlos Natale

Según Reforma, Juan Carlos Natale abundó que “con los diputados que hemos platicado, tanto de Morena como del PT, PVEM y hasta MC, nos han dicho que sí irían con Marcelo. No nos hemos encontrado que se hayan decidido por algún otro u otra, y la Cámara es el termómetro de lo que sucede a nivel nacional”.

De acuerdo con el plan de la red, Ebrard se mantendrá con un bajo perfil .

La estrategia es que se dedique de lleno a sus responsabilidades en el Gobierno federal, para no distraerse ni distraer recursos ni la atención pública de las actividades de AMLO.

Según las fuentes, la promoción de Ebrard seguirán siendo sus resultados en el gabinete y la confianza que le tiene López Obrador.

El tema de los muertos por las fallas de la Línea 12 del Metro es visto como una crisis casi superada , debido a que las encuestas colocan al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México a la cabeza en la carrera presidencial, junto con Claudia Sheinbaum.

Increíble pero cierto, ambos a la cabeza en encuestas de preferencia para candidatos presidenciables y ambos con el peso en sus hombros sobre la Línea 12 del Metro, cosa que parece haber quedado en el pasado.

Por otro lado, se contempla la posibilidad de que MC se sume a la candidatura de Morena si el abanderado es Ebrard, debido a la relación del canciller con el senador Dante Delgado , fundador del partido.

Cuando Ebrard era cuestionado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto sobre las irregularidades en la construcción de la Línea 12, fue MC el que le dio una candidatura a diputado para protegerlo, misma que después fue anulada por el Tribunal Electoral federal, debido a que ya había sido precandidato por el PRD.

Se vislumbra que Ebrard sea el eslabón que una y reconstruya a partidos que han ido quedando un poco en la orfandad y en el descrédito como lo on PVEM, MC Y el PT. Y esta unidad partidista es necesaria para AMLO, es decir para Morena.

No neguemos que uno no puede estar separado del otro. Entonces, López Obrador tendrá que jugar con sus piezas , pero aceptando a más jugadores en este partido por la carrera presidencial.

La fuerza de Ebrard no es poca. Parece de esos personajes de las películas de Marvel, que parecen agonizar después de una gran batalla, pero al final resulta que sólo era la finta y están más vivos y fuertes que nunca.

Veremos en qué acaba esto, que está por empezar.

Claudia Santillana Rivero en Twitter: @panaclo