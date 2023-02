“Tiempo, lugar y ventura muchos hay que lo han tenido; pero pocos han sabido gozar de la coyuntura.” JUAN RUIZ DE ALARCÓN

“El valiente puede luchar, el cuidadoso puede hacer de centinela, y el inteligente puede estudiar, analizar y comunicar. Cada cual es útil.” SUN TZU

Algo así como 130 diplomáticos extranjeros viajaron ayer a Puerto Peñasco. ¿La razón? La presentación del “Plan Sonora de Energías Renovables”, el cual marca el inicio de la transición energética en el estado y para la región próxima a esa entidad, además de que busca combatir el cambio climático del orbe.

Un proyecto con un costo inicial de 7 mil millones de dólares que aprovechará las 2,865 horas de sol al año con que cuenta Sonora. Luego se requerirán montos adicionales y atraer nuevas inversiones. De ahí la importancia de haber invitado a los diplomáticos a visitar la localidad y los avances de primera mano (el porqué trasladarlos en un avión militar es otra cosa; asunto que sin duda el gobierno federal deberá explicar con total claridad y rendir cuentas a la ciudadanía).

El hecho es que a través de celdas fotovoltaicas se producirá energía limpia. Adicionalmente el plan incluye un componente específico para detonar lo que será el inicio de la explotación de litio en nuestro país.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señaló que el objetivo es “impulsar la transición hacia las energías limpias, descarbonizar la economía y así el estado de Sonora se sumará a la lucha contra el cambio climático al dejar de utilizar los combustibles de tipo fósil”.

Un plan sin duda aplaudirle y que esperemos no sufra resistencias de parte de algunos miembros de la propia Cuarta Transformación tan proclives a favorecer e impulsar las energías contaminantes.

Me refiero a personajes como Manuel Bartlett, Armando Guadiana o Rocío Nahle. Esta última, como titular de la Secretaría de Energía, lleva más de 12 mil millones de dólares hundidos en la refinería de Dos Bocas y a la fecha sigue sin producirse un solo barril de combustible fósil… Y también al mismísimo presidente AMLO. Alfonso Durazo informó que el mandatario ya dio su anuencia para permitir la inversión privada en este magno proyecto, mas no deja de sorprender este hecho considerando que apenas en octubre pasado su posición era la contraria…

Durante el recorrido, el embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian, se dijo gratamente sorprendido —así lo compartió en sus redes sociales— de la “gran planta fotovoltaica” que forma parte del mencionado plan (cabe mencionar que Francia ya tiene inversiones en renovables en Sonora y está interesado en expandirlas). Lo mismo con respecto a Japón y su embajador en México, Noriteru Fukushima.

Por su parte, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, le dedicó seis publicaciones en Twitter a Puerto Peñasco y lo que significa el mencionado plan en su conjunto para cumplir con los compromisos climáticos de nuestros países.

El Plan Sonora marca distancia de las energías fósiles, de los suspiros cuatroteros por los 70s y las energías contaminantes y hemos atestiguado el que diplomáticos de diversos países acudieron a la presentación de un plan que sí es limpio, actual a los tiempos y se asoma al futuro. No debemos perder esto de vista.

Desafortunadamente lo anterior no quita que, en un proceso de sucesión presidencial adelantada, las corcholatas y sus equipos busquen hacer del evento de lanzamiento de ese plan una vía para hacer grilla. Una muy pobretona, a decir verdad. Que si Marcelo Ebrard se lució —o se aprovechó del acto—, que si los embajadores le dieron las gracias al Canciller mas no al gobernador, que si en esta ocasión Durazo invitó a Ebrard, pero no a los otros pre candidatos presidenciales por Morena (probablemente el titular del ejecutivo de Sonora sea en único mandatario local emanado de Regeneración Nacional que a estas alturas ya invitó en fechas recientes a Sheinbaum, a López Hernández, ahora a Ebrard y hasta a Fernandez Noroña a la entidad).

Siendo lógicos, en este caso en concreto, atraer inversión extranjera a Sonora y cumplir con los compromisos internacionales de combate al calentamiento global es una tarea tanto de Ebrard como del gobernador sonorense. Máxime tratándose de una ocasión donde no hubo presencia de empresarios mexicanos y donde sí se dio un compromiso explícito y real con el cuidado del medio ambiente.

Quien prefiera ver el formidable parteaguas que ocurrió ayer bajo una óptica corcholatera, pues está perdiendo de vista el desarrollo económico y ambiental que podría significar el Plan Sonora.

Si, es cierto, Alfonso Durazo presidirá la primera sesión del Consejo Nacional de Morena donde desfilarán los aspirantes presidenciales —sí, ellos también son aspiracionistas aunque lo nieguen—, tratando de ganar el favor cuatroteísta o, todavía mejor, la encuesta unipersonal de Palacio. Pero dado que Durazo no confunde las cosas, ojalá que ni el Canciller y su equipo ni el resto de los pre candidatos presidenciales morenistas utilicen lo que sucedió ayer en Puerto Peñasco para distorsionar con cuestiones políticas un proyecto netamente de desarrollo económico.

Esperemos, por el bien de Sonora, de México, del litio y de las energías limpias que el “Plan Sonora” quede separado de la política y aún más de la grilla partidista. Nuestra nación se lo merece.