Desde la dirigencia nacional de Morena vemos con claridad que Durango es uno de los estados estratégicos para continuar el avance de la Cuarta Transformación. Las elecciones municipales del próximo 2 de junio no sólo representan la renovación de los 39 ayuntamientos, sino la posibilidad de construir desde lo local una nueva forma de gobernar, con honestidad, austeridad y compromiso con el pueblo.

La coalición “Sigamos Haciendo Historia”, que hemos consolidado junto con el PT y el PVEM, es una herramienta electoral al servicio de un proyecto de nación, no de intereses particulares. Nos une el anhelo de transformar los municipios de Durango, de llevar los principios de la Cuarta Transformación —no mentir, no robar, no traicionar— a cada cabecera municipal, a cada comunidad rural, a cada barrio donde por décadas gobernaron la corrupción y el abandono.

Desde la dirigencia nacional, nos hemos asegurado de que el proceso de selección de candidaturas sea transparente, competitivo y con apego a nuestros estatutos. Como lo ha expresado nuestra presidenta nacional, Luisa María Alcalde, no vamos a permitir que la lógica del compadrazgo o del apellido se imponga sobre la voluntad popular. Por eso respaldamos plenamente la decisión de excluir a familiares de funcionarios en la contienda. Queremos gobiernos que sirvan al pueblo, no que repartan cuotas entre familiares.

Las encuestas nos muestran una ventaja sólida en municipios clave como Durango capital, Gómez Palacio y Lerdo. Pero más allá de los números, lo que vemos es un cambio de ánimo, una esperanza viva en la gente. Las y los ciudadanos ya no creen en las promesas vacías del PRIAN , ya no se resignan al abandono ni a los malos gobiernos. Hoy saben que Morena gobierna distinto, y eso se nota en cada territorio donde ya somos gobierno: se nota en las becas, en el acceso a la salud, en el respaldo al campo, en la cercanía con la gente.

Reconocemos que hay desafíos. La violencia en algunas regiones del estado, así como los intentos de los partidos del viejo régimen de comprar conciencias y manipular el voto, siguen presentes. Por eso estamos atentos, coordinados con las autoridades electorales y firmes en nuestra exigencia de que se garantice un proceso limpio, seguro y transparente. No vamos a permitir que nos arrebaten con trampas lo que no pueden ganar con votos.

La elección municipal en Durango será una antesala para lo que vendrá en 2028, cuando se renovará la gubernatura. Queremos que desde ahora las y los duranguenses vean en Morena una opción seria, coherente y comprometida. Por eso estamos cuidando cada candidatura, cada propuesta, cada acto público. No estamos construyendo campañas, estamos construyendo gobiernos con visión de futuro.

Desde el Comité Ejecutivo Nacional, nuestro respaldo a Durango es absoluto. A cada estructura municipal, a cada promotora del voto, a cada brigada de organización, les decimos: no están solos. Morena es un movimiento nacional con raíces firmes en cada rincón del país. Y en Durango, estamos sembrando con esperanza para cosechar con transformación.

El 1 de junio, vamos por un Durango más justo, más digno y más cercano al pueblo. ¡Vamos con Morena, vamos con el pueblo organizado, vamos con la transformación! #SigamosHaciendoHistoria, #MorenaConDurango.