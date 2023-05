La bronca entre Paco Ramírez, técnico del Celaya, y Norberto Scoponni , auxiliar del Atlético Morelia, es el último capítulo que ha generado pena y preocupación entre los dueños del futbol mexicano.

Los propietarios están preocupados porque en la Liga de Expansión no hay orden y tal parece que no hay el interés de tenerlo, ya que todo puede pasar en sus estadios y con sus equipos, y no pasa nada.

En la Expansión ha habido de todo, peleas dentro y fuera de los estadios, equipos que no pagan, y un abandono total. La gota que derramó el vaso para que los dueños voltearan a ver lo que está sucediendo y por qué los encargados no ponen orden fue el cachetadón de Paco Ramírez a Scopponi y sus declaraciones en las que arremete contra los argentinos.

Y la mayor preocupación es que no aparece haber desarrollo de los equipos ni de la Liga, ni siquiera con el dinero que les dan por las multas a los últimos lugares de la porcentual de la Liga MX .

Ante esto, ha surgido la pregunta de en qué ocupan ese dinero o a dónde va a parar, ya que han sido insistentes en que ven muy pocos avances en relación a lo que se les proyectó.