Don Joaquín López-Dóriga me plagió un artículo

¿Este será un caso para la señorita Vilchis (AMLO dixit), la del quién es quién en las mentiras?

Para mí don Joaquín López-Dóriga ha sido un hombre al que he admirado más allá de su trabajo como periodista: lo reconozco como ser humano. Tiene bastante tiempo que ambos nos seguimos en Twitter y me ha ayudado en múltiples ocasiones a replicar peticiones de ayuda que yo le solicito de muchos casos de niños con cáncer que necesitan obtener sus medicamentos, lo cual agradezco profundamente porque tiene literalmente millones de seguidores y eso le da voz a muchas personas con necesidades muy graves para que sean visibilizadas y por ende atendidas.

Pero hoy publicó una columna en Milenio y un video en sus redes sociales que da cuenta de el encontronazo que hubo en una reunión que con toda la buena intención, organizó el gobernador de Querétaro, el estado en donde vivo, Mauricio Kuri, con sus antecesores. La verdad de las cosas es que don Joaquín cuenta esta noticia como si fuera de reciente fecha y exclusiva de él , pero la verdad es que no.

Yo publiqué esa nota hace dos meses y escribí una columna para SDPnoticias, donde retomé esa noticia sustentándome en fuentes confiables. He aquí la evidencia:

Columna plagiada por López Dóriga

La fuente fue el periodista Agustín Escobar, a quien cité en mi columna. Y de ahí yo hice una narración muy personal de lo que sucedió.

Pero hoy pareciera que don Joaquín retoma mi columna para hacer suya la nota, sin darme un poquito de crédito tan siquiera o al medio para el que escribo... o al periodista Escobar, quien hizo la investigación. Eso no es intelectualmente honesto, y un profesional experimentado como López-Dóriga lo sabe.

Pero bueno, yo espero que don Joaquín no me deje de seguir apoyando en todas la peticiones de ayuda que hago, porque sería muy triste ya no contar con su respaldo.

Al final, para mí que un hombre de la trayectoria del Teacher me ayude a darle réplica a lo que le solicito me hace sentir muy honrada y de hecho alguna vez también me hizo favor de publicarme una columna que escribí hace meses. Así que ni modo que salga con que no me lee y como el Monje Loco nada sabe, nada supo.

Los trancazos

Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, efectivamente les cuento también el chisme (que ya les había contado).

Mauricio Kuri con absoluta buena intención organizó una comidita allá por el mes de octubre para hermanar a los exgobernadores y al final crear un sentido de unidad que tanta falta hace no solo en Querétaro sino en todo el país. Pero los exgobernadores sacaron el cobre en esa comida y José Calzada y Pancho Domínguez se agarraron a golpes por aquello de “tú hiciste más tranzas que yo”. Calzada le dio tremendo puñetazo a Domínguez tumbándolo en el suelo. Mauricio Kuri todo apenado y la comida pues un desastre.

El héroe: Mauricio Kuri por haber tenido la buena intención de hacer bien las cosas y creas lazos entre ex gobernadores aunque sea difícil que vaya a ser así.

El golpeado fue Francisco Domínguez.

Y el agresivo y tembloroso fue José Calzada quien también estuvo en el gabinete de Enrique Peña Nieto y que ese sí debe de tener muchos nervios por todo lo que se le pueda saber y descubrir en estos tiempos en que la 4T investiga a los del sexenios pasado.

Y retomando al Teacher: No sea malito. Deme crédito o al menos comente que yo ya había contado de este zafarrancho meses antes oiga. Una disculpa no estaría mal, ya que en términos intelectuales el plagio es una falta grave.

Pd:

Confío que don Joaquín no me deje de seguir ayudando como humanamente lo ha venido haciendo. Comento su pecado intelectual porque, pues ¡¡¡las cosas como son!!!

He dicho.

Claudia Santillana Rivera en Twitter: @panaclo