Terrorismo es el uso sistemático del terror, utilizando por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos de todas las ideologías.

La palabra “terrorismo” tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional y esto dificulta consensuar una definición precisa.

El común uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores.

No se han cansado de culpar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

El Diccionario de la Real Academia Española, define el término de “terrorismo” como:

- Dominación por el terror.

- Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir el terror.

- Actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.

El 15 de enero, usuarios salieron del tren con terror, debido a que se separó un vagón en la estación Polanco de la Línea 7 del Metro. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación después de lo acontecido.

El sábado 7 de enero, dos trenes de la Línea 3 del Metro chocaron. Lamentable accidente que dejó a 57 personas lesionadas y ocasionó la muerte de una joven.

La Fiscalía inició una investigación sobre este incidente ocurrido entre las estaciones de La Raza y Potrero. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dijo que el accidente se trató de un choque por alcance y que serán los peritos quienes definirán lo que realmente pasó. Mientras, las principales opositoras de la jefa de gobierno se manifestaron con palabras cargadas de odio hacia la jefa de gobierno. Valiéndose de la tragedia…

A lo largo de la semana se reportaron varias anomalías en diversas estaciones del Metro, mismas que repercutieron en su buen funcionamiento. Ocasionando terror en los usuarios…

Dos días después del accidente del sábado 7, otro percance ocurrió en la Línea B, en la estación Netzahualcóyotl, en los límites con el municipio de Ecatepec, Estado de México, luego de que “cayera” en las vías un un objeto metálico provocando que se generara una densa humareda. Los pasajeros tuvieron que ser desalojados.

El miércoles 11 de enero, un convoy tuvo que ser desalojado en la estación Politécnico de la línea 5. Un conato de incendio, que se originó en una de las ruedas del tren. Videos muestran a la gente corriendo en el andén mientras eran desalojados. Se suspendió el servicio, mientras el tren fue desalojado y retirado.

Continuas fallas que han catalogado como “atípicas” han generado en los usuarios miedo que se ha ido desencadenado en terror.

Para la seguridad de los usuarios la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum informó que la Guardia Nacional asumirá las labores de seguridad debido a los episodios que han ocurrido y que son catalogados como fuera de lo normal. Seguridad que en efecto necesitan las estaciones del Metro. Los opositores la catalogaron de “militarización”.

La única culpa que tiene Claudia Sheinbaum es ser líder en las encuestas para asumir la Presidencia de la República. Esos resultados han enardecido a la oposición.

Alcaldesas de partidos opositores lejos de brindar apoyo a su jefa, Claudia Sheinbaum, se han dedicado a difamarla, a culparla de lo acontecido.

El terror que se está generando en los usuarios del Metro les complace, las satisface; gran oportunidad para culpar a Claudia Sheinbaum.

No les importa que haya otro “accidente”; mejor aún si este ocurre en “hora pico” para que los usuarios aterrorizados salgan como puedan para salvar sus vidas y que en el intento queden atrapados, asfixidados en la multitud.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón afirma en un tuit: “Es indignante que mientras la Jefa de Gobierno, está en precampaña haya ocurrido otro accidente en el Metro por falta de mantenimiento; es inaceptable que sus aspiraciones estén por encima de la seguridad de los capitalinos”.

Lía Limón escribe: “La militarización del Metro es el reconocimiento franco y abierto del fracaso de Claudia Sheinbaum y un intento de desviar la atención: ni todos los militares juntos van a tapar su incompetencia ante lo que es un caso de omisión homicida por gastar en conciertos y no en mantenimiento”.

El odio de Lía Limón hacia la jefa de gobierno es evidente. Le resulta frustrante que Claudia Sheinbaum esté arriba de todas las encuestas; le es inconcebible que Claudia tenga credibilidad. Sheinbaum se ha mostrado tolerante, ante las agresiones y calumnias.

Sandra Cuevas, de la delegación Cuahutémoc afirma que tiene “toda la autoridad de ir donde haya una tragedia”. Afirmó por haber ido a las estaciones Potrero y La Raza acudió para relatar lo acontecido.

“Me encuentro a las afueras del Metro. Lamento mucho esta situación estoy aquí con el apoyo de ambulancia… quiero exponer la siguiente situación: la ineficiencia, la ineficacia, la corrupción y la campaña anticipada de la Jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo está cobrando vidas, está cobrando vidas, vemos una y otra vez aquí en el Metro lo que está ocurriendo”.

Un choque, le causa una tragedia a muchas familias de la Ciudad de México, ¡basta! ¡Basta de esta situación! ¿En dónde estás Claudia Sheinbaum, tu trabajo es aquí en la ciudad, tu trabajo sería estar invirtiendo en las vías de comunicación.

Sandra Cuevas olvida su historial…

Cuevas le pide a Claudia Sheinbaum que no se haga la víctima ni que sume a todos sus amigos gobernadores a que te defiendan: “Defiéndete tú sola, como lo hemos hecho todos los que estamos aquí; cuando nos empujas a la fiscalía, cuando nos empujas a la policía, defiéndete tu sola y no te hagas la víctima, no te queda, hazte responsable de tus acciones, de tu ineficacia e ineficiencia, no sabes gobernar. ¿Y sabes qué es lo que más gusto me da? ¡Que nunca vas a ser presidenta”. Mientras hizo esta declaración Cuevas, estaba junto a férreos opositores y opositoras: Mariana Gómez del Campo ,que me pregunto siempre cual es su labor además de hacer grilla, también estaba ahí apoyando indignado Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, el hijo del energúmeno impune que amenazó con degollar con un enorme cuchillo de su taquería a un trabajador de la Ciudad de México.

Otra enemiga de Claudia es la periodista, senadora, Lilly Téllez, quien escribe en sus cuentas de Twitter mensajes amenazantes, y acusadores:

“Soy, Lilly Téllez, senadora de la República”, se presenta…. “La Ciudad de México se volvió a vestir de luto… esto es resultado de un patrón consistente y sistemático de negligencia y abandono. Con Claudia el presupuesto del Metro disminuyó… Claudia no pudo gobernar la ciudad y pretende gobernar el país, le urge que su jefe López Obrador la nombre candidata para lavarse las manos de sus cuatro años de negligencia y de corrupción”, afirmó la legisladora.

Lilly Téllez periodista, lectora de noticias, escaló a senadora gracias al presidente López Obrador, mano que ahora desprecia, desacredita y critica con desdén. La trayectoria de Lilly es corta comparada con la de Claudia Sheinbaum. Téllez ya se visualiza como presidenta de la República, quiere denostar, acusar a Claudia al igual que Lía Limón y Sandra Cuevas de negligencia, de corrupción…

Téllez, Cuevas y Limón utilizan la tragedia como como arma para bajar a la fuerza a Claudia, para evitar su envidiable y sí, inevitable asenso. Mujeres llenas de envidia, de coraje… unen sus fuerzas.

La oposición quiere detener la Cuarta Transformación. Quiere evitar que Claudia Sheinbaum se convierta en la primer presidenta de la República. Desesperados están. ¿Hasta dónde son capaces de llegar, además de crear el terror en el Metro?