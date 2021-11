Destilando hiel

“Por amarte de mi vida haré un camino hasta encontrarte porque te llevo conmigo hasta en la sangre destilando amor cada día por amarte” Pepe Aguilar, ‘Por amarte’ (tema de la telenovela Destilando Amor)

“La envidia de morder nunca se sacia pues no come; por eso es que no engorda, y a la pobre alma a la que sola aborda de puro soledad la pone lacia. Mas si su hiel en muchedumbre vacía de gratitud al llamamiento sorda suele dejarla y la convierte en horda, que ella es la madre de la democracia” Miguel de Unamuno

Los insultos más frecuentes que como columnista me hacen en redes sociales, pero también por correo y hasta vía telefónica, son aduciendo que echo de menos “el chayote” y que despido odio.

Curioso, por decir lo menos, que me acusen de reaccionar a ‘algo que perdí’ cuando mi tiempo escribiendo en prensa es poco más de tres años. Antes yo NO contaba con un espacio para expresarme a través de mis artículos de opinión (y por lo mismo no percibía remuneración alguna que ahora extrañe, ni me pronunciaba ni a favor ni en contra de las distintas administraciones políticas y figuras públicas).

Por cuanto a mi supuesta falta de benevolencia en el tono y contenido de lo que escribo, invito a mis críticos a que, antes de emitir esos juicios contra mi persona, primero se den una vuelta y analicen estas tres recientes “gemas de amor” que, como muestra de su constante actuar, nos obsequió la semana pasada el presidente AMLO a los mexicanos.

Vacunas y clase media

Arremetió de nuevo contra la clase media al afirmar que acude enojada a los centros de vacunación, mientras las personas más pobres y necesitadas agradecen. Esta aseveración que polariza y derrama odio la remató diciendo: “la gente humilde va en silencio, con humildad, lo vacunan y dan las gracias; hasta bendice”.

Aceptémoslo, lo que no le gusta a Andrés Manuel es que “la clase media” (entiéndase por ella distintas cosas) lentamente le ha dado la espalda desencantada y en ocasiones rompe el silencio (no tantas veces como yo en lo personal creo se requieren) ante las muchas equivocaciones, excesos y manipulaciones de su gobierno. Empezando porque ‘dar las gracias’ debiera ser producto de que los servidores públicos cumplan con su trabajo de inocular (lo que en general se ha hecho con excelencia) y no destinado al presidente de la República como si el que hubiesen vacunas fuera producto de su benevolencia y no de su obligación normativa constitucional.

Es como si López Obrador disfrutara herir y colocarnos ante tanta división, muerte y destrucción. Todos, en gran medida, independientemente del nivel socioeconómico, agradecemos el arduo trabajo de quienes nos vacunan. Esa es la realidad y la única verdad.

Bimbo y los Oxxos de Femsa

El presidente enfoca su inmenso odio hacia dos de las empleadoras más grandes de México. Inventa que transan al gobierno y se aprovechan de los mexicanos. Exige pidan una disculpa. ¿Por qué debían de hacerlo?

Estas empresas, que además de invertir en México y en energías limpias, contaminan menos y dan empleo bien remunerado a su personal.

Bimbo es reconocido porque todos sus empleados tienen prestaciones y sueldos por arriba de la ley. Tiene registrados en nómina 132 mil 692 empleados. Grupo Femsa, por su parte, tiene más de 170 mil empleados y planea abrir, ahora además, unos 10 mil Oxxos más en México en los próximos 10 años.

Otra joya

Esta no fue pronunciada en la mañanera, pero también se dio a conocer apenas ahora. López Obrador detesta a Anaya y lo anuncia sin empacho a la opinión pública olvidando su disfraz de primer mandatario y adoptando su posición de contendiente electoral.

La FGR pedirá una orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya, aduciendo este se puede fugar. Alguien que por favor les avise que ya hace meses Anaya está fuera de México en Atlanta. Una orden de aprehensión ‘por riesgo de fuga del fugado’… Es como si el caso Rosario Robles alerta a cualquiera: “tú puedes ser el siguiente”.

Y es que ya no existe lugar seguro para no ser blanco de la hiel o del odio palatino y de muchos de sus seguidores.

Sí, la mayor fuente de odio y veneno y hiel que permea a diestra y siniestra en el país, es de quien tiene la obligación constitucional, pero también ética y moral, de no generarla. A AMLO le aplica a la perfección aquel refrán que dice: ‘dime de qué presumes y te diré de qué careces’.

Verónica Malo el Twitter: @maloguzmanvero