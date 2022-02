Por Jacinto de la Cruz Vázquez

La investigación de hechos, corresponde al Ministerio Público, y su función es practicar y ordenar todos los actos de investigación, para el esclarecimiento de los hechos delictivos de que tenga conocimiento por la “noticia”, el cual parte de la denuncia que realice cualquier persona o quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de una posible comisión de hechos delictuosos, está obligado a denunciarlo inmediatamente ante el Ministerio Público. Luego entonces la periodista Lourdes Maldonado, asistió y comunico una denuncia a través de una “noticia”, en la que denunciaba que temía por su vida y daba nombre del probable responsable, al señor Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, en la conferencia de la mañanera. Sin embargo, no fue atendida por la Presidencia de la República, quien en ejercicios de sus funciones públicas, tuvo conocimiento de la probable existencia de un delito y tenía obligación de denunciar inmediatamente al Ministerio Público, en atención que se le estaba dando a conocer al Ejecutivo Federal, de una posible comisión de hechos delictuosos, por la periodista Lourdes Maldonado, porque temía por su vida. Siendo que tiene facultades y el deber constitucional, en el ámbito de su competencia, proteger y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.

Después de ahogado el niño, ahora quieren tapar el pozo, cuando existen claras omisiones en las funciones como servidor público, pues el Estado como ente público, tiene la obligación de proteger a la víctima, pero no sucedió. La periodista entablo una demanda laboral en contra de algunas de las empresas de Jaime Bonilla. Y el Presidente de la República otorgó garantía para el proceso laboral, pero no así, por la vida o integridad física de Lourdes Maldonado. Y eso no es protección y garantía de los derechos humanos, ya que ella citó en la mañanera “temo por mi vida” y esa noticia no fue denunciada al Ministerio Público, para que hiciera las primeras investigaciones.

El Fiscal General del Estado de Baja California, al conocer de la noticia a través de la conferencia mañanera, con la finalidad de otorgar la primera garantía a la periodista, era abrir una carpeta de investigación y mandar a llamar a Lourdes Maldonado, para que aportara datos más precisos. Se deduce que comunicó al Licenciado Andrés Manuel López Obrador que se encontraba bajo amenazas, y ese motivo provocó que la comunicadora acudiera a la conferencia del Presidente de la República, tal vez sentía que el Gobierno del Estado de Baja California, no cumplía con su trabajo, y por eso se atrevió a pedir ayuda al Ejecutivo Federal. Se debe poner mucha atención a las personas que acuden a las conferencias para pedir ayuda, que sean escuchados por alguna autoridad, si para eso asisten los titulares de otras dependencias y ellos deberían tomar nota, para que puedan actuar en forma inmediata, y atender las demandas.

El día domingo veintitrés de enero de este año, y por no hacer la denuncia, culminó con la vida de la periodista Lourdes Maldonado, que fue una omisión por parte del Ejecutivo, al no saber cómo canalizar la denuncia que hacia esta comunicadora y garantizar sus derechos humanos. A pesar que prometió que investigará a fondo cuando fue negligente, tanto el Ejecutivo del Estado de Baja California y el Federal, para atender la denuncia que hizo Lourdes Maldonado.

No toda es responsabilidad del Ejecutivo Federal, también la comparte con la Fiscalía del Estado que tenía el deber de actuar, desde el momento que tuvo la noticia por medio de la mañanera, es decir, desde que la periodista señaló que temía por su vida; desde ese instante el Ministerio Público tenía la obligación de iniciar investigaciones a partir que tuvo conocimiento de la noticia que le hacía Lourdes Maldonado al Presidente, y garantizar los derechos humanos, como principio a la seguridad de la persona.

En la conferencia mañanera del Presidente de la República, puntualiza que se le garantizó su proceso laboral y que lo ganó Lourdes Maldonado, y ahora hay que ver si existe vinculación el homicidio con la demanda laboral, claro que es una de las líneas de investigación principales que debe agotar el Fiscal del Ministerio Público, cuando Lourdes Maldonado, así lo dijo en la visita al Palacio Nacional, aunque el Titular del Ejecutivo pida que no se vincule aquel mensaje de alerta de peligro con el trágico crimen.

Claro que se debe ligar esa denuncia que hizo Lourdes Maldonado en la mañanera. Esa declaración del señor Presidente se realiza con la finalidad de evitar responsabilidad y el costo político que tiene en contra de su Gobierno; además que no se le siga reprochando la negligencia por parte de sus adversarios políticos, fue una apatía de su Gobierno, que no hicieron nada para garantizar la vida y evitar la muerte de la periodista Lourdes Maldonado.

Las denuncias o dar conocer una noticia a una autoridad de un hecho que la ley sanciona como delito, deben tomarse en serio y con mucha responsabilidad, porque las consecuencias pueden ser fatales, que no pueden tener remedios, lo que implica ir ante una autoridad ministerial para hacer saber de un posible delito. En la denuncia que hizo Lourdes Maldonado el pasado veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, también debió tomar acciones la Titular de la Comisión de Derechos Humanos, tanto de Nacional como la del Estado de Baja California, en pro de la víctima, pero también brillaron por su ausencia, no realizaron ninguna acción legal para proteger a la comunicadora, dejándola a su suerte.

Este tema de los periodistas asesinados no se utiliza para atacar al Gobierno, primero se debe autoanalizar y entender el deber de cuidado que tiene la autoridad, cuando una persona llega a la conferencia y hace alguna manifestación de denuncia, es un camino que el mismo Presidente construyó con aperturar las conferencias matutinas, entonces se expone a estos cuestionamientos por la falta de resultados en las investigaciones para esclarecer los asesinatos a periodistas, a esto se une la Delegación de la Unión Europea, Noruega y Suiza sobre el asesinato de Lourdes Maldonado López, así lo hizo saber por un comunicado de fecha veinticinco de enero del año dos mil veintidós.

Así que no son ataques a su Gobierno, sí la falta de acciones para garantizar el trabajo periodístico, no se hace notar, es ausente, así que las críticas que reciba, por las malas directrices o la falta de tomas de decisiones en este asunto en particular, no obedece para desprestigiar el trabajo del Gobierno Federal, sino que se trata qué una persona que asistió a una conferencia mañanera, a solicitar ayuda y denunciar que temía por su vida, y que no le hicieron caso. En la conferencia del veinticinco de enero de este año, Andrés Manuel López Obrador puntualizó que Lourdes Maldonado fue atendida por Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, y se le dio protección, pero cuál, si el resultado fue la muerte de la periodista, eso era lo que protegían.

Cuáles fueron las acciones que hicieron para proteger a la periodista, por parte del vocero de la Presidencia, ¿cuál fue su plan de acción? en atención a la protección de la mujer. Con independencia de su profesión que desempeñaba Lourdes Maldonado, se suma al número de homicidios a periodistas, también aumenta el índice de feminicidios en México.

A caso no se entiende a los ciudadanos cuando piden ayuda, o justicia, más tratándose de una mujer; no atiende con perspectiva de género cuando se trata de ¿Jaime Bonilla? ¿Alguien del partido? ¿Qué hizo falta para que el Estado pudiera ejercer acción? Así está pasando con el abogado de Lourdes Maldonado, el Lic. Eduardo Edmar Pérez Castro, quien lo patrocinaba en el proceso laboral y ya pidió asilo político, debido a que teme también por su vida; sin embargo el Estado vuelve a brillar por su ausencia, por lo que se denota la falta de atención a los ciudadanos para proteger sus vidas, ya que aquí en México no le pueden garantizar que no le va a suceder lo mismo que a su representada.

En otro tema, la omisión de la Presidencia de la República, se convierte en una autoridad nesciente y estulticia, en el asunto del hoy Embajador Pedro Salmerón, profesor de la UNAM, acusado de acoso, a pesar que existe denuncia en el Partido de MORENA y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Ejecutivo Federal, en conferencia, pide que se presente la denuncia ante el Ministerio Público, ¿pero por qué? Sí el señor Andrés Manuel López Obrador, conoce de los hechos, tiene todas las atribuciones y puede denunciar los hechos en forma inmediata al Ministerio Público, a través de su vocero o la consejería de la Presidencia, y de allí que se desprendan las investigaciones correspondientes, o el Ministerio Público de manera oficiosa, sí se conoce por todos los medios electrónicos del asunto del Embajador, puede iniciar una investigación, con perspectiva de género, sin que sea necesario que acuda algunas de las víctimas, y después citar a las mujeres, para que declaren; contrario a eso, la postura del Gobierno Federal es de revictimizarse. El deber de presentar la denuncia se encuentra establecida en los artículos 221, 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales.