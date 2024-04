“Más vale paso que dure y no que canse”. “Chi va piano va sano e va lontano”

Isaac del Toro del UAE Team Emirates se corona campeón de la edición 66 de la Vuelta a Asturias, dominando la carrera española desde la primera etapa, con el respaldo del mejor equipo del mundo han dejado en claro la calidad del ciclista mexicano. En el podio lo escoltaron el polaco Rafał Majka, del mismo equipo, y el uruguayo Eric Antonio Fagúndez del Burgo-BH.

La última etapa de Benia a Onis se la adjudicó el pedalista finlandes Finn Fisher-Black, seguido del mexicano Del Toro, con 140 kilometros de recorrido en una etapa de media montaña. Los corredores del UAE trabajaron en defensa del liderato que ostentaba el mexicano, dominaron ganando las tres etapas y haciendo el 1-2 de la clasificación general individual; Isaac del Toro, António Morgado y Finn Fisher-Black ganaron las tres etapas respectivamente.

Del Toro retoma el campeonato para Latinoamérica, pues el año pasado el ciclista italiano Lorenzo Fortunato terminó con la racha de victorias de los colombianos en la carrera española que llevaba dos títulos consecutivos con Iván Ramiro Sosa en el 2022 y Nairo Quintana en el 2021.

¡Este campeonato del ciclista nacido en Ensenada, Baja California, nos llena de orgullo y pronto echamos a volar nuestra imaginación y lo vemos ya en el podio de las grandes vueltas! Creo que debemos apoyar y no acelerar el desarrollo del joven talento.

Hay quienes ya lo ven en La Vuelta a España por sus grandes actuaciones que ha tenido en su incursión en el profesionalismo, aunque él siempre ha declarado que esta temporada es de aprendizaje y transición de un ciclismo aficionado al WorldTour, el nivel más alto de exigencia que uno se pueda imaginar.

El joven ciclista mexicano ha llegado a romperla en estos primeros cuatro meses de competencia ya como profesional, pero una gran vuelta son palabras mayores, me parece que no tiene ninguna prisa ni él ni el staff técnico del UAE Team Emirates, pues tienen una nomina de corredores que podrían ser titulares en cualquier equipo WorldTour, Torito: “Más vale paso que dure y no trote que canse” o como lo escuché de algún entrenador italiano: “Chi va piano va sano e va lontano”