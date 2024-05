El experto estadounidense

David Gergen es uno de los más famosos asesores de presidentes de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas. Colaboró con Reagan y Clinton, fue director de Comunicación de la Casa Blanca y, si no me equivoco, ahora mismo es profesor de Harvard.

Gergen escribió “20 consejos para los debates políticos”. Los reproduzco en inglés para no caer en errores de traducción. Claudia Sheinbaum domina ese idioma, podrá comprenderlos. Xóchitl necesitará que alguien se los explique.

David Gergen’s 20 General Tips for Political Debates

1.- Prepare thoroughly:

Study your positions and those of your opponent.

Engage in mock debates, using a podium and televised tapes for review.

Encourge candid advice.

Narrow down the group of advisers toward the end.

Agree upon general strategy, main points to be hammered home, sound bites, rhetorical responses, surprises.

Consider props.

Prepare opening and closing statements.

Have professionals negotiate conditions in the hall.

Spend some time alone thinking.

Be rested

2.- Adopting a general strategy:

Which voters are you trying to win over? Base vs. swing.

What are you trying to accomplish substantively?

What are you trying to accomplish personally?

Remember that usually audiences must like and admire you personally and be inclined emotionally in your direction before they will listen to the logic of your arguments.

3.- Settle upon 3 or 4 key points to drive home:

About your qualifications vs. your opponent’s.

About the emotions you wish to arouse.

About your philosophy vs. opponent’s.

About your policy position vs. opponent’s.

4.- Always remember that your main audience is on the other side of the television camera, not in the studio. Even as you engage with the moderator and your opponent, make sure you are always reaching your main audience.

5.- Preparation and sound bits:

The sound bite will be repeated endlessly and will shape memories long after the debate is over.

6.- Take care in criticizing the other side:

Frequently best to use sadness rather than scorn.

Use humor deftly.

Scorn, tough words best reserved for moral points

7.- Condense arguments to their essentials; find a pithy sentence or two to make them memorable.

8.- Back up arguments with concrete examples, evidence that is graphic and easy to understand.

9.- Answer the question first and then, if it helps, use that as a springboard to make the point you want. Don’t be afraid to rephrase the question, but don’t do it too often.

10.- Draw upon the past to light the way to the future:

Draw upon those figures form the past who best help you appeal to swing voters and to your base (not always the same).

Draw upon old verities, showing how they can best to applied today.

A quote or two from other source always enlivens (in an American context, can be anyone from Lincoln to Yogi Berra).

If your opponent makes a strong, persuasive point, don’t be afraid to acknowledge it but then find a way to blunt its effectiveness.

11.- If your opponent makes a hard charge against you, answer it. A charge left unanswered can be interpreted as a charge that is true. But don’t let your opponent get under your skin… EVER… and don’t let him throw you off your own message. If you play defense all night, you won’t score many points.

12.- Don’t be overly aggressive or hot. Television is a cool medium.

13.- Be flexible –robot-like response can kill you.

14.- Always assume that the camera is watching you.

15.- Effective ripostes:

In today’s culture, they can be the key to debating -- often people judge a candidate by how creatively and humorously she or he can respond; ripostes often become the stuff of sound bites, too.

16.- For the want of a nail, a kingdom can be lost:

Pay attention to details; they can count a lot more than you thing.

17.- Have your staff prepared for the post-debate debate with the press.

18.- Ensure that your events just after a debate are attended by huge, enthusiastic crowds.

19.- If you have blown something in the debate, be prepared to admit your mistake fast.

20.- Enjoy yourself and the debate.

Mis ideas para Claudia Sheinbaum inspiradas en los 20 consejos de David Gergen:

En la preparación para el debate, tus asesores deben pensar en tu bienestar, Claudia, no en lucirse frente a ti. Particularmente debes rechazar a quienes durante las sesiones de entrenamiento dedicarán sus mejores esfuerzos a ridiculizar a otros asesores. Grillos no, para decirlo fácil. Desgraciadamente en los equipos de campaña grillos sobran.

Cuando falten dos días para el debate, reduce tu equipo de asesores, candidata Sheinbaum. Inclusive valdría la pena que al final solo te prepararas apoyada por un solo estratega, quien más confianza te inspire.

Dedica un periodo de tiempo a pensar a solas.

Descansa. Un día de lectura, de practicar deporte o de ver TV puede ser de gran ayuda.

Dirígete a los y las simpatizantes de Morena , pero utiliza un lenguaje y una lógica argumentativa que satisfaga a la comentocracia . Si puedes, aunque no les menciones por sus nombres, cita ideas de personas destacadas de la radio, la prensa y la TV. Si algo caracteriza a los y las líderes de opinión es la vanidad, así que quien se sienta positivamente aludido por ti, en los programas de posdebate te elogiará.

, pero utiliza un lenguaje y una lógica argumentativa que satisfaga a la . Si puedes, aunque no les menciones por sus nombres, cita ideas de personas destacadas de la radio, la prensa y la TV. Si algo caracteriza a los y las líderes de opinión es la vanidad, así que quien se sienta positivamente aludido por ti, en los programas de posdebate te elogiará. Debes tener cuidado al criticar a Xóchitl. Recuerda que quien agrede es la candidata perdedora. Vas ganando, Claudia, no tienes necesidad de descalificar de más a tu oponente. No olvides que llevas 30 puntos de ventaja en las mejores encuestas.

Exhibe encuestas . No será difícil elaborar gráficos con resultados de mediciones de preferencias electorales. Debe haber al menos 15 encuestas muy serias que te favorecen publicadas en todos los medios, inclusive en diarios extranjeros como El País y La Vanguardia , de España. Xóchitl seguramente mostrará dos estudios demoscópicos, ambos de risa loca porque no tienen prestigio y porque, evidentemente, los paga la campaña del PRIAN. Deberás descalificarlos, Claudia: de preferencia con buen humor.

. No será difícil elaborar gráficos con resultados de mediciones de preferencias electorales. Debe haber al menos 15 encuestas muy serias que te favorecen publicadas en todos los medios, inclusive en diarios extranjeros como y , de España. Xóchitl seguramente mostrará dos estudios demoscópicos, ambos de risa loca porque no tienen prestigio y porque, evidentemente, los paga la campaña del PRIAN. Deberás descalificarlos, Claudia: de preferencia con buen humor. El humor, candidata Sheinbaum, tan importante que es el humor. Para contrastar tus puntos de vista con los de la candidata del PRIAN utiliza la risa, no el desprecio.

El desprecio resérvalo para un solo momento, en el que plantees la superioridad ética de la izquierda mexicana y, al mismo tiempo, las razones por las que resulta moralmente imposible un regreso al pasado de corrupción y autoritarismo del PRI y del PAN.

Claudia, tus argumentos deben estar respaldados con ejemplos concretos.

¡Recurre constantemente a referencias del pasado que condena al PRI y al PAN. Después, habla del futuro con Morena.

¿Qué hacer frente a los demasiados ataques y excesivas calumnias de Xóchitl? Como no puedes pasar todo el debate respondiéndolas, deberás ignorarlas después de refutarlas con una sola frase: ‘la candidata de la calumnia y del insulto no deja de calumniar y de insultar’, y luego ve a lo tuyo.

En los programas de radio y televisión posteriores al debate deberá representarte solo gente sin conflictos. Arturo Zaldívar , quien ha ido a la TV después de los dos primeros debates, ya no debe aparecer. Está totalmente aniquilado como vocero creíble. No tiene el exministro manera de que no se le destruya por sus serios problemas con la abogacía y el poder judicial, sobre todo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación . Sería un error grave mantenerlo como vocero solo por la arrogancia de que no se puede permitir que la ministra presidenta Norma Piña le imponga nada a Morena. El problema es que Piña no pidió permiso y logró su objetivo: noquear a un importante colaborador de la campaña de izquierda. Una dosis de realpolitik puede evitar la gangrena en un proyecto político más importante que la suerte de sus colaboradores.

, quien ha ido a la TV después de los dos primeros debates, ya no debe aparecer. Está totalmente aniquilado como vocero creíble. No tiene el exministro manera de que no se le destruya por sus serios problemas con la abogacía y el poder judicial, sobre todo con la . Sería un error grave mantenerlo como vocero solo por la arrogancia de que no se puede permitir que la le imponga nada a Morena. El problema es que Piña no pidió permiso y logró su objetivo: noquear a un importante colaborador de la campaña de izquierda. Una dosis de puede evitar la gangrena en un proyecto político más importante que la suerte de sus colaboradores. El día del debate Xóchitl cerrará realmente su campaña. Lo hará con las manifestaciones de color rosa. Tendrás tiempo, Claudia, para analizarlas y desacreditarlas. Tu mejor analista deberá encontrar pruebas, que las habrá entre quienes salgan a la calle, de la vocación fascista de la gente que financia a la candidata del PRIAN. Por ahí aparecerá la foto de alguien exigiendo violencia contra el presidente AMLO y contra ti. Si la encuentra tu equipo, amplíala y muéstrala.

Diviértete y disfruta del debate. Lo que seguirá será otro evento que disfrutarás, el acto final de tu campaña. Después llegará lo difícil, gobernar, actividad que no ofrece muchas ocasiones para el regocijo.

Mis ideas para Xóchitl Gálvez inspiradas en los 20 consejos de David Gergen:

No pierdas más de lo que ya has perdido, Xóchitl. Olvida tu estrategia de insultos y mentiras. Te la aplaudieron en el segundo debate las personas que odian a la 4T, pero no te sirvió de nada: sigues muy lejos de Claudia en las encuestas y Máynez ya te disputa el segundo lugar.

No vayas a caer en la tontería golpista de repetir lo que ya tanto repite la comentocracia: que la elección podía anularse. Si lo haces, todavía menos gente saldrá a votar y peor te irá.

¿Qué debe hacer Máynez?