Resistirá Claudia Sheinbaum . La gente está harta de la grilla barata en redes sociales y medios de comunicación, así que ignorará la enorme cantidad de ataques de estos días contra la presidenta.

Absurdo que en redes y medios a la presidenta Sheinbaum se le considere culpable por haberse tomado una foto con un abogado. Se olvida que, en campaña, candidatos y candidatas permiten que se les retrate con cualquier persona que se acerque.

Sin duda es decente la mayor parte de la gente que pide una foto, pero tales peticiones también las hacen malandros de todos los niveles delincuenciales, y no hay manera de negarles la fotografía porque, la verdad sea dicha, en campaña no se investiga a nadie que se presente en las reuniones multitudinarias.

Varias veces me dijo Luis Donaldo Colosio que no se hacía responsable por las fotografías de él con personas malas: “¿Cómo voy a saber quién es el que solicita la foto?”.

Creo conocer a quienes integraron el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. Nunca supe que ahí estuviera Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael el Mayo Zambada. La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, tuvo que salir a aclararlo: no hay registros en el partido político de izquierda de la participación del hoy famoso litigante.

Desconozco si Penilla es un profesional del derecho honorable o si cae en la categoría del abogánster . Lo que sí sé es que no incurren en conductas inmorales los abogados que defienden delincuentes, y me parece que esto es algo que no se ha tomado en cuenta en redes y medios, en los que se considera al litigante Penilla un ser tan criminal como Zambada.

¿Que Juan Pablo Penilla estuvo en un evento encabezado por AMLO? Sabemos como son estas cosas: hay especialistas en colarse para salir en la foto o en el video, y no me sorprendería que fuera el caso del representante legal del Mayo.

Inclusive, quizá fue por tales fotos y videos con gente relevante de la 4T que la familia o los cómplices del Mayo Zambada decidieron contratar a Penilla. Abogado que no se vende como influyente no consigue clientes .

Hizo una petición correcta Ismael Zambada, en un texto seguramente redactado por su abogado: que el gobierno de México se inconforme con el de Estados Unidos por lo que pudo haber sido un arresto ilegal.

Creo que el escrito mencionado tuvo solo una falla, y es la que más ha alimentado el escándalo, el tono de amenaza : repatriación o colapso en la relación entre México y Estados Unidos. Esto ha aumentado brutalmente el costo de intentar traer al malhechor, así que seguramente se quedará donde está.

Por cierto, hay precedentes legales en aquella nación que probablemente impedirán la repatriación del Mayo Zambada: en 1992, en el caso de Humberto Alvarez Machain —acusado de participar en el asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA— la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que el secuestro en un país extranjero, a pesar de los tratados de extradición, no impide que al secuestrado se le juzgue ante un tribunal estadounidense por violaciones a las leyes estadounidenses.

Cualquiera que sea el destino del Mayo Zambada, y al margen de la reputación de su abogado, resulta muy poco ético atacar a la presidenta de México por el único pecado de tomarse fotografías con miles de personas durante sus giras.