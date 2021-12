Cuauhtémoc Cárdenas vs la 4T

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro durante su participación en el III Encuentro Internacional de Gobierno y Sociedad Civil, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano criticó la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al mismo tiempo que se celebraba el AMLOFest en el Zócalo de la Ciudad de México.

Cárdenas en la FIL

Dijo Cárdenas: “Estoy viendo al país con muchos rezagos todavía y sin propuestas sobre cómo superar estos problemas de pobreza, empleo, seguridad, escaso crecimiento económico, deterioros ambientales , todas las cuestiones que tienen que ver con género, etcétera”.

Después el hijo del general Lázaro Cárdenas dijo: “Tengo la impresión de que en el aspecto económico no hemos logrado revertir esta tendencia que traíamos de hace cuatro décadas. Tenemos un crecimiento económico muy bajo. No sé cómo vayamos a llegar este año, pero seguramente todavía estaremos por debajo de los objetivos que habíamos alcanzado en años anteriores”.

Otro de los puntos que tocó Cárdenas Solórzano fue el de la violencia. El Ingeniero señalo: “Sí vemos que la violencia está presente en todo el país. La inseguridad de la gente, de las familias está presente en todo el país. Tenemos un alto índice de desempleo, no hemos logrado recuperar incluso el empleo perdido en estos años de pandemia. Tenemos un sistema educativo con fuertes deficiencias, para no hablar del sistema de salud. Esto es lo que tenemos a tres años”.

En la parte de propuestas la opinión de Cuauhtémoc Cárdenas fue: " Creo que nos faltan propuestas de entidades políticas. Digo entidades políticas empezando por el gobierno, con propuestas que nos digan cómo recuperar el crecimiento de la economía, cómo llevar a cabo una reforma fiscal que ha sido una demanda de sectores que podríamos considerar de izquierda o de derecha”.

La validez de la opinión de Cuauhtémoc Cárdenas

Cárdenas fue el representante de la izquierda mexicana por muchos años. La creación del PRD, agrupando a muchas de las fuerzas socialistas de México fue un gran logro. El PRD llego a ser la tercera fuerza política del país y tuvo victorias importantes como la de AMLO en la CDMX con la bandera negra amarilla. En algún momento de la historia, Cárdenas y López Obrador compartieron la misma ideología.

Por todo eso la opinión de Cuauhtémoc Cárdenas se me hace muy valida e interesante pues él no representa a la oposición ni mucho menos. Aunque el PRD se haya asociado con el PRI y el PAN, la escénica de ese partido no es lo que se mostró en las ultimas elecciones. El Ingeniero Cárdenas representa el pensamiento socialista del país, la cercanía con el pueblo y la búsqueda de oportunidades para todos, nada alejado de lo que predica AMLO.

Los puntos que señala como puntos de mejora para la 4T son los que el presidente señala como victorias de este régimen. El desempleo, la violencia, el sistema de salud, las entidades políticas sin propuestas es lo que señala Cárdenas que no han avanzado en estos tres años.

¿Habrá replica?

No sé si esto vaya a ser tema de discusión en la mañanera, debería de serlo. Si López Obrador cree que va mejor que lo que señala el 3 veces candidato a la Presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, debería de mostrarlo con números .

Si dentro de Morena, todavía hay gente con espíritu perredista creo que se sacudió un poco su alma al oír las declaraciones del antiguo líder Cuauhtémoc Cárdenas. No se puede tachar a Cárdenas de fifí, conservador, oligarca o derechista cuando creo que es todo lo contrario.

Cuando la oposición dice cosas sobre el régimen se puede negar y argumentar que solo lo dicen por ser oposición. Cuando el antiguo líder de la izquierda en México opina de esta manera creo qué hay que detenerse y evaluar lo que dijo.

Interesante lo de Cárdenas. ¿Tendrá réplica a estas declaraciones AMLO? Esperemos a las próximas mañaneras.