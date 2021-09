Cuauhtémoc Cárdenas reaparece en evento de AMLO y le hace peticiones

El ex candidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, reapareció en un evento público del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y le hizo 2 peticiones.

Cuauhtémoc Cárdenas reapareció en la presentación del Plan de Justicia Yaqui de AMLO, en Sonora.

¿Qué le pidió Cuauhtémoc Cárdenas a AMLO?

En el evento, Cuauhtémoc Cardenas pidió a AMLO cancelar la operación del acueducto Independencia. Según el ex presidente del PRD, este se construyó “pasando por encima de disposiciones judiciales y a pesar de varios mandamientos para que se suspendiera su realización”.

Cuauhtémoc Cárdenas dijo que en el acueducto Independencia se instalaron tomas clandestinas para el riego de terrenos y se lleva agua a otros asentamientos, para afectar al pueblo originario Yaqui.

Además, Cuauhtémoc Cárdenas solicitó a AMLO que se esclarezcan los asesinatos de Tomás Rojo y Luis Urbano, activistas yaquis, con el fin de que los responsables sean castigados.

Cuauhtémoc Cárdenas tiene un antecedente para estas peticiones. Fue su papá, el presidente Lázaro Cárdenas, el que emitió un decreto en 1940 para restituir derechos territoriales a la población Yaqui.

Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO

Sin embargo, esta es la primera vez en algún tiempo que Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO coinciden en un evento, ya que habían existido diferencias en ideología.

Fue en diciembre de 2019 que Cuauhtémoc Cárdenas dijo que no veía una izquierda organizada en la actualidad. AMLO dijo que respeta al ex candidato presidencial, en respuesta a los señalamientos del ex perredista.

Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato a la presidencia en 1988, 1994 y 2000. La primera ocasión, en la cual Carlos Salinas de Gortari fue electo presidente, ocurrió un fraude con “la caída del sistema” de conteo, que antes del error daba una ventaja clara a Cárdenas.

El 2000 fue la última candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, y en 2006 quien tomó la batuta como abanderado de la izquierda fue Andrés Manuel López Obrador.