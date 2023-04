Los ataques que han realizado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador se han visto preparados y coordinados con la única intención de desestabilizar este gobierno actual, sin importarles meternos en conflictos con Estados Unidos, buscando incluso que intervengan en nuestro país. Acaso, ¿tanto odian a México que deseando dañar al presidente no les importa hacer de nuestro país un Afganistán o un Irak? Lo digo firme sobre las historias de sobrevivientes que observamos en los documentales reales de estos eventos en medio oriente.

A los panistas, empresarios, políticos y expolíticos que piden a gritos que vengan a salvarnos supuestamente de los peligros qué existen, no imaginan el terror que caería en nuestra nación. Entre helicópteros y armas de alto poder llovería fuego con lo que habrían daños colaterales terribles que provocarían una devastación en nuestros ciudadanos.

Imagino que no piensan. Estados Unidos pasa por muchos conflictos y estos políticos buscan ganar como sea.

Siempre que hay elección en aquel país, buscan promoverse hablando de ocupar México como moneda de cambio y estrategia para ganar puestos de elección popular.

Preguntarían ¿cómo puede ser? Solo quieren salvarnos.

¿Cómo logró ganar Donald Trump la presidencia?: al atacarnos en campaña que cercaría la frontera, así cerrarles el paso a nuestros migrantes.

Muchos actores políticos buscan provocar a nuestra nación con la intención solo de ganar votos.

Deben reconocer que nos culpan de sus culpas, que nunca aceptan.

El único que sale a defender nuestra soberanía arriesgo de provocar a EU es el mandatario mexicano.

Cuando la mayoría de panistas les bolean las botas a los gringos y dicen “sí vengan aquí es como su casa”.

Pero nuestros compatriotas si logran pasar el desierto o el Río Bravo, los texanos los persiguen y cazan como conejos. Tengo muchas historias de personas que son agredidos con arma de fuego y unos minutos después llega la Migra. Lo peor es que están en las que algún día eran tierras mexicanas, aquellas que nos arrebataron en un conflicto.

Si supuestamente quieren hacer bien las cosas porque no regresan nuestras tierras. Es muy sencillo: ahí vivieron militares. Aquellos que ayudaron a quitarnos este espacio del norte donde ahora sus familiares de generación en generación, las venden o se quedaron con ellas.

Son grandes hacendados en suelo, que algún día fue de nuestros ancestros, que pelearon con el corazón por nuestra bandera.

A ello va mi columna. Quieren que intervengan por atacar al presidente López Obrador sin darse cuenta de que en ellos caería la mortandad que dejaría esta guerra (que no puedo llamar de otra forma). Ese país cuando manda a sus marines no llegan a platicar o cuidar a nuestra gente. Si cuando vamos a su tierra nos atacan, encarcelan y regresan no sin antes amenazar que de volver a intentar nos quedaríamos en sus cárceles.

Le recuerdo a Marko Cortés, que comento a AMLO qué debería aceptar la ayuda de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, sin darse cuenta de que está pidiendo un conflicto que traería consecuencias y daños colaterales inimaginables. Entendemos que así actúa el presidente de Acción Nacional: no le importa México, busca atacar al gobierno federal sin darse cuenta de que está lastimando a millones de mexicanos que quieren parar la guerra que dejó Felipe Calderón y su estrategia es atraer lo que viven en Irak y Afganistán a México.

Le pregunto a estos legisladores americanos si tanto se preocupan por la humanidad ¿por qué nunca intervinieron directamente para terminar la guerra de Ucrania? Solo mandan armas, es lo único que saben hacer. No intervienen. Saben perfectamente que estarían provocando a Rusia que es el segundo país más poderoso de guerra y armamento nuclear. Recordemos que tienen el apoyo de China.

Les gusta lanzar amenazas de intervenir en países pequeños. No se han puesto a pensar que detrás de México tenemos a potencias mundiales y que un buen gobernante como el Ejecutivo federal mexicano se lleva una amistad con todos los países, amigablemente incluso con el presidente Joe Biden.

Estoy seguro de que nunca desearía una guerra o lastimar a otro país. Si quieren provocar por ganar votos sin darse cuenta están creando un conflicto internacional qué solo separaría relaciones comerciales, deseando nunca tener que llegar a un conflicto armamentista entre países amigos.