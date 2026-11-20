En estos días he regresado a Huatulco, mi lugar de origen, y es precisamente aquí donde uno comienza a reflexionar sobre el origen de muchas cosas. No todo en la vida son tecnicismos, como aquellos que forman parte de mi profesión o los motivos que alguna vez me llevaron a estudiar Economía. A veces, las primeras lecciones se encuentran mucho antes de llegar a un salón de clases: están en casa.

Crecí en un hogar donde observaba diariamente cómo mi mamá administraba los recursos disponibles, buscaba hacer rendir el dinero y tomaba decisiones para que las necesidades de la familia pudieran atenderse. En aquel momento quizá no comprendía la dimensión de lo que hacía, pero hoy, desde mi formación como economista, puedo reconocer que estaba frente a uno de los ejercicios más cotidianos y complejos de la economía: administrar recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas.

Hoy, muchos años después, este espacio de SDPnoticias me brinda la oportunidad de hacer algo que tiene un significado particularmente especial para mí: volver a compartir un espacio de trabajo con mi mamá. Cuando era niño solía acompañarla a su trabajo e intentaba ayudarla en lo que podía. Hoy, la vida me permite colaborar con ella desde otro lugar, poniendo en palabras algunas de las enseñanzas que me ha dejado a lo largo de los años.

Y es que regresar al lugar donde uno creció tiene algo especial. A veces necesitamos alejarnos de nuestra rutina, de nuestras responsabilidades e incluso de aquello que creíamos tener resuelto para comprender que volver al origen no significa retroceder. Significa recordar quiénes somos, reconocer de dónde venimos y encontrar fuerzas para continuar.

“Cruzando el umbral, sin vuelta atrás, conociendo lo nuevo en un mundo totalmente desconocido, con miedo, con tropiezos, pero avanzando; fue la única forma.

“Cada historia tiene un precio, que se paga con sudor, con lágrimas, con miedo y con dudas. En su momento difícil, cuando se pierde todo, es cuando todo empieza a cambiar. Después de pasar el abismo, no todos vuelven igual como salieron. Ahora ya no se está escribiendo la historia, ahora se vive. Lo que antes dolía, ahora guía; la herida se convierte en brújula, en fuerza, en resiliencia».

Me parece que estas palabras describen algo que muchas personas han experimentado. Hay momentos en los que la vida nos coloca frente a escenarios que no teníamos contemplados: perder un empleo, enfrentar una dificultad económica, terminar una relación, atravesar una pérdida o simplemente sentir que el rumbo que habíamos construido necesita cambiar.

En esas circunstancias, volver a empezar puede parecer una decisión sencilla cuando se observa desde fuera, pero implica costos que no siempre son visibles. Hay un costo emocional, un costo económico y, sobre todo, un costo de oportunidad: aquello a lo que debemos renunciar para construir una nueva etapa.

Sin embargo, también existe una lección económica detrás de estas experiencias: los recursos son limitados, pero nuestra capacidad para reorganizarnos, tomar decisiones y buscar nuevas oportunidades puede abrir caminos que antes no considerábamos.

Hablar de economía familiar es hablar de decisiones que millones de personas toman diariamente. Decidir qué comprar, cuánto gastar, qué necesidades atender primero, cuánto ahorrar y cómo distribuir los recursos disponibles no es una tarea menor. Es, en esencia, administrar un presupuesto bajo restricciones.

“Plantear, administrar un hogar requiere tomar decisiones de inversión y ahorro.”

Hoy entiendo mejor esa enseñanza. Participar en las decisiones del hogar significaba aprender que el dinero no era infinito, que cada compra tenía una consecuencia y que el esfuerzo necesario para obtener los recursos debía ser valorado.

En términos económicos, un hogar enfrenta un problema de asignación de recursos. Los ingresos disponibles deben distribuirse entre alimentación, vivienda, transporte, educación, salud y otras necesidades. Cuando los ingresos no alcanzan, las familias deben establecer prioridades, posponer consumos o buscar alternativas.

En 2026, el salario mínimo general se estableció en 315.04 pesos diarios, equivalente a aproximadamente 9 mil 582 pesos mensuales bajo el cálculo oficial de 30.4 días. Se trata de un incremento de 13% respecto al año anterior, una medida que forma parte de la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

No obstante, incrementar el salario nominal no significa que automáticamente aumente en la misma proporción la capacidad de compra de las familias. Para entenderlo debemos observar la inflación.

En octubre de 2026, la inflación general anual se ubicó en 3.75%, de acuerdo con el INEGI. Sin embargo, el costo de la canasta alimentaria urbana registró un incremento anual de 5.9%, superior a la inflación general.

El valor mensual de esa canasta llegó a 2 mil 594.39 pesos por persona en zonas urbanas. Si se considera la canasta alimentaria y no alimentaria, el monto ascendió a 4 mil 985.47 pesos mensuales por persona.

Esto permite entender por qué muchas familias sienten que, aun cuando reciben un ingreso mayor, el dinero sigue sin alcanzarles de la misma manera.

La inflación no es solamente un porcentaje que aparece en los informes económicos. Es una realidad que se manifiesta cuando una familia llega al supermercado y descubre que necesita más dinero para comprar prácticamente los mismos productos.

Y es precisamente ahí donde se vuelve indispensable reconocer el trabajo de quienes administran un hogar. Porque detrás de cada despensa, cada recibo pagado y cada gasto escolar existe una decisión que implica organización, disciplina y, en ocasiones, sacrificios personales.

Hay personas que vuelven a su lugar de origen, otras que buscan un nuevo empleo, emprenden un negocio, regresan a estudiar o deciden reconstruir su vida después de una pérdida. Cada quien tiene su propia manera de comenzar de nuevo.

Lo importante es comprender que ninguna de esas decisiones debe interpretarse automáticamente como un fracaso. A veces, cambiar de rumbo es precisamente lo que necesitamos para continuar.

Hoy, desde mi profesión, entiendo que la economía no se limita a estudiar el comportamiento de los mercados, la inflación, el empleo o el crecimiento del PIB. También consiste en comprender cómo las personas toman decisiones frente a recursos limitados y circunstancias que no siempre pueden controlar.

Pero hay una lección que aprendí mucho antes de estudiar Economía: el valor del esfuerzo, la importancia de administrar lo que tenemos y la capacidad de seguir adelante aun cuando las condiciones no sean las mejores.

Cuando era niño la acompañaba a trabajar e intentaba ayudarla sin comprender completamente el esfuerzo que había detrás de cada jornada. Hoy tengo la oportunidad de colaborar con ella en este espacio y reconocer que muchas de las enseñanzas que me han acompañado profesionalmente comenzaron con su ejemplo.

“Lo que antes dolía, ahora guía; la herida se convierte en brújula, en fuerza, en resiliencia.”

Y quizá de eso se trata volver a empezar: no de borrar lo que vivimos, sino de entenderlo, aprender de ello y utilizarlo para construir algo distinto.

Si algo me ha enseñado la economía es que toda decisión tiene un costo de oportunidad, y volver a empezar no es la excepción. Cada camino que se elige implica renunciar a otro, y por eso ningún nuevo comienzo es gratuito. Pero el análisis no termina ahí: quien se atreve a cruzar el umbral no está perdiendo, está reasignando sus recursos, su tiempo, su esfuerzo y su experiencia hacia la etapa en la que pueden rendir más.