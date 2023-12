En uno de sus artículos de Nexos, Jorge El Güero Castañeda llamó a los partidos del frente PRI, PAN, PRD a “joder” a Samuel García:

El pasado 24 de noviembre el mencionado analista suponía, aunque más bien proponía —y hasta exigía— que las dirigencias de los tres partidos que han postulado a Xóchitl Gálvez estuvieran ya “operando en Monterrey para que los legisladores estatales del PRI y del PAN no lleguen a un acuerdo local, venal e inconfesable con García, para permitirle que sea candidato en condiciones favorables”.

estuvieran ya “operando en Monterrey para que los legisladores estatales del PRI y del PAN no lleguen a un acuerdo local, venal e inconfesable con García, para permitirle que sea candidato en condiciones favorables”. Castañeda mandaba en ese texto una instrucción contundente: Que los más importantes priistas y panistas se atrincheran en la Sultana de Norte para bloquear la candidatura de Sami .

para bloquear la candidatura de . Si el esposo de Mariana Rodríguez se salía con la suya y no renunciaba a su candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, El Güero ordenaba a quienes mandan en el PRI y el PAN “hacerle la vida imposible a Samuel García en Nuevo León de aquí hasta el 2 de junio”, es decir hasta el día de las elecciones presidenciales.

se salía con la suya y no renunciaba a su candidatura presidencial por ordenaba a quienes mandan en el PRI y el PAN “hacerle la vida imposible a Samuel García en Nuevo León de aquí hasta el 2 de junio”, es decir hasta el día de las elecciones presidenciales. ¿Hacer la vida imposible a Sami? “Imposible en todos los sentidos de la palabra: investigaciones, ataques, denuncias, en fin, todo lo que distrae y debilita a una campaña, si se da, y todo lo que la impida, si se puede”.

“Imposible en todos los sentidos de la palabra: investigaciones, ataques, denuncias, en fin, todo lo que distrae y debilita a una campaña, si se da, y todo lo que la impida, si se puede”. Satisfecho, Jorge Castañeda confesaba que “todos los estrategas y operadores del Frente, obviamente, están abocados a esto”.

Triunfó la ideota del famoso Güero Castañeda: el PRI y el PAN de Nuevo León presionaron tanto a Samuel García que este se vio obligado a dejar tirada la candidatura presidencial de MC.

¿Qué pasó después de la retirada del esposo de Mariana Rodríguez?

MetricsMx aplicó para SDPNoticias la primera encuesta de preferencias electorales presidenciales sin Samuel García en la boleta. En su lugar se incluyó, como lo había hecho en meses pasados, la opción “un candidato de Movimiento Ciudadano”.

Cuando Jorge Castañeda la lea, exigirá que Samuel García regrese a ser candidato de MC. Estos son los resultados del primer estudio demoscópico sin el esposo de doña Mariana:

Xóchitl Gálvez pierde 6 puntos porcentuales en relación a la encuesta que MetricsMx aplicó en noviembre de este año.

en relación a la encuesta que aplicó en noviembre de este año. Claudia Sheinbaum crece un punto porcentual.

un punto porcentual. A MC el sainete de Sami no lo perjudicó fuertemente: pierde muy poco en relación a noviembre, cuando el gobernador de Nuevo León alcanzó el 10% de las preferencias electorales. Ahora, en diciembre, MC tiene 8% de las preferencias, dos puntitos menos que en noviembre.

no lo perjudicó fuertemente: pierde muy poco en relación a noviembre, cuando el gobernador de Nuevo León alcanzó el 10% de las preferencias electorales. Ahora, en diciembre, MC tiene 8% de las preferencias, dos puntitos menos que en noviembre. Cabe destacar que en octubre MetricsMx tuvo el cuidado de medir a Movimiento Ciudadano no solo con Sami como abanderado, sino representado por una persona sin nombre: “Un candidato de MC”. En esta opción el partido de Dante Delgado tenía 4.2% de las preferencias.

tuvo el cuidado de medir a Movimiento Ciudadano no solo con como abanderado, sino representado por una persona sin nombre: “Un candidato de MC”. En esta opción el partido de tenía 4.2% de las preferencias. El “no sé o ninguno” no disminuyó —hasta se incrementó un poco—, así que si Claudia aumentó su ventaja en cuatro puntos porcentuales —pasó de 36.3% a 39.6%— se debió no solo a la crisis de MC, sino también, y muy especialmente, a una nueva caída de Xóchitl.

Primera encuesta MetricsMx sin Samuel García; Claudia Sheinbaum vs Xóchitl Gálvez (Michelle Rojas)

Ni hablar, a la candidata X nada le sale bien porque todo lo hace mal:

No le falló el teleprompeter , sino falló Xóchitl por no haberse preparado para improvisar en situaciones difíciles.

, sino falló Xóchitl por no haberse preparado para improvisar en situaciones difíciles. No se calumnia a doña X cuando se le descalifica por vulgar: ella es mucho muy vulgar cuando alburea con panochas y ensaladas en forma de pene.

Plagió su trabajo para graduarse como ingeniera y se justificó con un insultante “la pendejié”.

Integró un equipo con lo peor del PRI, del PAN y del PRD: Moreira, Chucho Ortega, Vázquez Mota, etcétera.

Ortega, Vázquez Mota, etcétera. Y cometió el error de incluir en el equipo a su hija e hijo, lo que fue interpretado en todas partes como el regreso a la peor de las tradiciones del viejo PRI, el nepotismo.

Comparemos a Xóchitl Gálvez con Claudia Sheinbaum:

A Claudia no le falla el telepromter porque no lo utiliza. Si lo utilizara y se descompusiera, sabría improvisar porque desde la universidad, donde se formó como científica, está más que preparada para argumentar y debatir sin apuntes.

porque no lo utiliza. Si lo utilizara y se descompusiera, sabría improvisar porque desde la universidad, donde se formó como científica, está más que preparada para argumentar y debatir sin apuntes. Imposible calificar de vulgar a Claudia porque no lo es. Ella, más bien, se caracteriza por su seriedad. De hecho, hay quienes la critican por ser excesivamente seria.

Claudia realizó importantes tesis de licenciatura en física y de doctorado en ingeniería. Si hubiera sido copiona como la otra, no habría estado cuatro años en uno de los institutos de investigación científica y tecnológica más importantes del mundo, el Lawrence Berkeley National Laboratory , de Estados Unidos.

, de Estados Unidos. Sheinbaum integró en su equipo a personas de reconocida capacidad, honestidad y experiencia. Hasta la comentocracia que odia a la 4T lo reconoce. El pasado 6 de diciembre Carlos Loret de Mola , en El Universal , en un raro arranque de objetividad comparó los equipos de Claudia y Xóchitl: elogió a quienes acompañan a la primera y de plano le parecieron lamentables los colaboradores de la segunda.

, en , en un raro arranque de objetividad comparó los equipos de Claudia y Xóchitl: elogió a quienes acompañan a la primera y de plano le parecieron lamentables los colaboradores de la segunda. Claudia presentó a su hijo en un podcast, en el que se anunció que Rodrigo Ímaz había realizado un documental sobre la vida de su mamá. Nada más: cero participación en la campaña. A Rodrigo todo el mundo le aplaudió. En cambio —ni hablar, así es la política—, sin que lo merezcan porque no han hecho nada malo, excepto sumarse al equipo de Xóchitl, buena parte de la comentocrcia ya señala como modelos de corrupción al hijo y a la hija de la candidata del frente PRI, PAN, PRD.

Si el arroz de la elección presidencial está más que cocido..., ,

Ello no se debe a que las encuestas tengan sesgos. La razón de que no haya competencia radica en que Claudia y Morena todo lo han hecho bien, y Xóchitl y su coalición todo lo han hecho mal. ¿Lo entenderá Héctor Aguilar Camín, quien insiste en que el arroz sigue crudo?

Por cierto, en la encuesta de MetricsMX, “si hoy fueran las elecciones de diputados y diputadas” Morena obtendría el 58% del voto. ¿Habrá plan c y reforma del poder judicial el próximo sexenio? Pese a que a muchas personas no nos gusta la idea de elegir mediante voto popular a quienes integran la corte suprema y los principales tribunales de México, si eso quiere la gente, eso ocurrirá. La culpa la tienen los partidos de oposición y su candidata que, evidentemente, no sirven para nada. Ojalá en el futuro haya más opciones políticas, ya que en la actualidad hay una sola, el movimiento fundado por AMLO.