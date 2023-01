A mí sí me queda claro, aunque en política todo pueda pasar: Claudia Sheinbaum, hoy jefa de Gobierno de la CDMX, tiene altas probabilidades de ser presidenta, pero para que eso pase tendrá que hacer campaña.

Ni modo que tenga el pase directo, aunque casi parecería muy obvio que así sería. Al menos tiene que hacerle la lucha por competir contra quien sabe quién… Porque, insisto, la oposición no ha lanzado a nadie que contundentemente alce la mano y diga: “Yo voy, yo quiero y mi partido me apoya”.

He visto algunos videos en Twitter de la senadora por el PAN, Lilly Téllez, decir que ella será la próxima presidenta, pero hay algo en ella que la noto o la percibo poco convencida y la verdad no es para menos, no es cualquier cosa ser presidenta de un país donde ahora sí dejaría, el anterior, un verdadero cochinero.

Pero está en su derecho de intentarlo. Aunque a AMLO le duela muchísimo porque en antaño Téllez fue la niña de sus ojos. Una mini Claudia Sheinbaum pues.

Al pasado hay que dejarlo atrás. Es lo que he ido aprendiendo en la vida.

Dado que sin duda Claudia Sheinbaum entre más nos adentremos al 2024, más activa estará en su campaña, me haré a la idea de que ella leerá mi columna y como siempre he soñado ser asesora política, enlistaré aquí con quienes creo que Claudia Sheinbaum debería de acercarse y de quienes debería de alejarse.

En una de esas me lee y me haga caso no solo por el bien de ella sino de toda una nación.

¿Con quiénes debería de acercarse?

1) Primero que nada, algo que le pesa mucho a Claudia pero que obligadamente tendrá que hacer, dado que si no lo hace entonces estaríamos hablando de una mujer poco valiente y no creo que Claudia lo sea, es verse cara a cara con mujeres de la oposición. Sí. Sin duda entre mujeres somos muy agresivas y se ejerce mucha violencia. Yo no sé de donde se ha sacado la idea de que solo los hombres agreden a las mujeres. Hay muchísimas mujeres que agreden a otras, mujeres que son violentas con otras mujeres, mujeres que humillan a otras mujeres.

Pero Claudia tiene sí o sí que encontrarse con las mujeres de la oposición. Y no, no para pelear, no en una arena de box o en un ring, sino porque por ejemplo hay mujeres alcaldesas que son de la oposición (Lía Limón, Sandra Cuevas) a las que tendrá que ver, con las que tendrá que sentarse a hablar pero sobre todas las cosas, escucharlas.

Seguramente no les oirá decir cosas maravillosas de ella, pero debe tener talante e inteligencia emocional para escucharlas. Así de fácil.

2) También Claudia Sheinbaum tendría que tener un acercamiento con la prensa que la ha atacado, tanto a su jefe-padre adorado como a ella. Creo sería un acto de muchísima inteligencia el que tuviera este acercamiento y les concediera alguna entrevista. Tampoco va a recibir aplausos, pero no podemos negar que en México asesinan a periodistas al por mayor. Un acercamiento de parte de Claudia con cualquier tipo de prensa dejaría muchas bocas calladas. Para eso se necesita humildad.

3) Claudia debería de mostrar más empatía con la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, con la ministra Norma Piña. Y esto porque sería un gran ejemplo para todos de sororidad. No ha recibido un buen trato Piña de parte de Obrador, creo le vendría bien a Claudia hacer a un lado las amarguras y rencores y complejos de su jefe-padre y actuar por ella misma bajo otros valores.

4) Pienso que Claudia no desde sus conferencias de prensa sino desde un lugar mucho más cercano, cerrado e íntimo, debería de acercarse con mujeres que buscan a sus hijas desaparecidas. Mujeres que claman justicia por haber sido violentadas, mujeres que se les han pisoteado sus derechos. No me queda duda: Muchas mujeres votarán por Claudia Sheinbaum por sororidad. Lo menos que pudiera hacer Claudia es regresarles ese apoyo poniéndoles atención a estas mujeres que son tachadas de ser malas por hacer pintas y destrozos. Un poco más de empatía con ellas no vendría mal.

4) Sería un enorme acierto que Claudia Sheinbaum se mantuviera cerca de Omar García Harfuch. Es el único hombre cercano a Claudia o a AMLO que para muchos es respetable, confiable y capaz. No sé si Omar quiera algún otro puesto político o aspire a algo más, pero es un hombre que tiene mucho que aportarle positivamente hablando a Claudia Sheinbaum porque su reputación está prácticamente intacta. Es alguien con quien debería de juntarse más.

5) Claudia Sheinbaum tendrá que acercarse sin miedo a la gente que no simpatiza con ella. Tendrá que visitar abiertamente a los estados donde no hay ninguna aprobación para Morena. Tiene que aprender a relacionarse con quienes no la apoyan como presidenta. Esperaría que ella sí de verdad, gobierne para todos.

6) Soy de la idea de que francamente, se ven como niños chiquitos las corcholatas sin hablarse unas a otras. Será otro acto inteligente de Sheinbaum mostrar cercanía, sobre todo con Marcelo Ebrard que es el que le sigue en las encuestas, porque cuando estás segura que no tienes rival y que vas a ganar, te es fácil estar con tus contrincantes.

¿De quiénes debería alejarse Claudia Sheinbaum?

1) Sin duda y aunque le duela al presidente, con quien más tiene que poner distancia es con su jefe. Digo, no es que por supuesto corte relación y comunicación con él. Sabemos que Obrador seguirá operando políticamente hablando a través de Claudia cuando sea presidenta. Aunque jure y perjure que se retirará de la política en el 2024, eso no creo sea verdad. Me parece que AMLO enloquecería sin los reflectores pero Claudia debería de tomar un poco de distancia con él porque será sano para todos. Aunque dudo que el presidente lo permita. Hay cosas en las que Claudia debe de demostrar carácter porque estoy segura que muchos dichos y formas de pensar de AMLO no lo son de ella.

2) Claudia Sheinbaum debería de mantenerse lejos de Ernestina Godoy. Francamente es que doña Ernestina se vio muy porrista al apoyar a Yazmin Esquivel. Doña Ernestina perdió parcialidad y objetividad al haber hecho esto y aunque como con el tema de los espectaculares, Claudia no haya pedido su apoyo, afecta en mucho la cercanía de Godoy con Sheinbaum.

Ya vimos que en la 4T los altos mandos regalan cargos públicos a gente que aprecian y estiman. No dudo que Claudia quiera mucho a Godoy, pero mantenerla lejos sería lo mejor.

3) Sin duda Claudia Sheinbaum deberá de alejarse de toda la porra de diputados que le montó los espectaculares. No creo que beneficie a Claudia Sheinbaum el hecho de mantenerse cerca de ellos. Será triste para los niños héroes valientes que alzaron su mano para decir que ellos pusieron esos espectaculares no contar con el aprecio de la futura Presidenta, pero creo que el precio por haber cometido una osadía así será grande.

4) Sería un acierto el que Claudia acepte por fin y de una buena vez que sí, que saldrá seguido de la CDMX a hacer campaña. Aunque al aceptar esto le esté dando motivos al INE para sancionar, uno agradece más la honestidad que la mentira y manipulación. Tendría que encontrar el modo de hacerlo. Pero ese cuento de que viaja porque da conferencias, ya nadie se lo cree.

Y en fin, que así me la puedo seguir, y llegué escribiendo hasta acá convencida que me leerá la ahora Jefa de Gobierno, pero si no lo hace, siempre agradezco que ustedes sí lo hagan.

Es cuanto.