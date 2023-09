Después del triunfo de Claudia Sheinbaum como encargada del movimiento de transformación en Morena, el excanciller puede cambiar el color guinda por naranja, ahora muchos creen que esto puede ser estrategia, lo dicen por qué Dante Delgado en años estuvo unido a Morena en coalición, ahora que están separados, se han dado ataques entre ambos partidos políticos principalmente en las cámaras de diputados y senadores.

La realidad es que el frente opositor intentará de muchas formas desacreditar a Movimiento Ciudadano en caso de subir de candidato a Marcelo, quienes antes lo defendían, ahora puede ser un contrapeso, al competir con MC, dejarían en el tercer lugar a Xochitl Gálvez, seguramente ya tienen sus encuestas y comenzó la preocupación, por ello empezaron las reuniones de periodistas y políticos para ver los riesgos de esta ruptura entre Morena y Marcelo Ebrard.

Con esto el frente opositor quedaría fuera del camino, definitivamente para una coalición con Movimiento Ciudadano y Dante Delgado en la candidatura presidencial.

Si esto llega a suceder las burlas de Xóchilt Gálvez, Alito Moreno y Marko Cortés, se volvería ansiedad de una pérdida abrupta.

Recordemos que el excanciller tiene personas de la clase media y alta como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Inclusive de la clase alta, aquellos políticos muy fifís, lo apoyan, es ahí donde está el problema y su peor pesadilla de Claudio X. González, saben que su candidata va a desaparecer del mapa político.

Tendrá que reconocer que se volvería un fantasma de esta campaña, seguro tendrá sus seguidores, pero no serán millones como ella hacia ver en sus entrevistas.

Aquí hay una conveniencia para el presidente, no voy a negar eso, si Marcelo Ebrard, decide irse a Movimiento Ciudadano, será una competencia contra Claudia Sheinbaum y los priistas y panistas perderían sin ninguna duda.

Algo que muchos habíamos imaginado, que era la caída del imperio del PRI, PAN, Y PRD., para empezar el PRD está a punto de perder el registro, el PRI, está muy cerca y Acción Nacional los estaría alcanzando, aunque seguramente perderá su registro en algunos estados.

Obviamente, están muy preocupados , aunque Xóchitl, de por sí, está perdida, con esto la mandarían al sótano.

Aun cuando siga con lo mismo que viene del pueblo, que logro sus metas al vender gelatinas, o que es indígena, lo real es que no cuenta con gran respaldo.

Los mexicanos sabemos que todo es mentira y no es una persona de clase baja, es una persona que de no ser político y no tener poder, no puede lograr este tipo de economía, recordemos cuando comento que pagaba casi 200 mil pesos mensuales a sus redes sociales y pagar un seguro de ciento treinta mil pesos, aparte los de su familia.

Claro que gasta más de lo que gana de servidor público, si puede obtener más en sus empresas, por qué le gusta tanto la política, es muy simple, ahí es donde hace los mejores y más jugosos negocios.

Seguramente de perder pasará como todos los expolíticos que pierden, le van a cerrar todas las puertas, se quedará sin algún puesto plurinominal, ya no habrá chance de tener fuero y en ese momento se va a volver como aquellos que han perdido, los expolíticos que deciden irse del país o deciden radicar en otro lugar.

Cómo pasó con Felipe Calderón, él ganó, con un fraude, que al llegar López Obrador se fue de México por las denuncias de una supuesta persecución política del gobierno federal, él sabe perfectamente que el problema es por su ex secretario de seguridad pública Federal, Genaro García Luna, sabe que Estados Unidos lo tiene en la mira.

Estos expolíticos desgraciadamente necesitan tener el poder, es lo único que le interesa a Alito Moreno, Zambrano y Marko Cortés con sus comitivas.

Así las cosas, del 2024 .

Gracias por su atención

X: @antarmnacif